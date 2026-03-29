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「キャリアの中で最高の瞬間」――ウスマン・デンベレがPSGでの成功とフランス代表としてのワールドカップへの夢について語る
パルク・デ・プランスにおける成功の再定義
パリ・サンジェルマンがクラブ史上初となるチャンピオンズリーグ優勝を果たしたセンセーショナルなシーズンを経て、デンベレは欧州サッカー界の中心選手として頭角を現した。昨シーズン、36ゴール16アシストという驚異的な成績を残した28歳の彼は、ついに批判を黙らせた。 フォックス・デポルテスの取材に応じたこのフランス人選手は、自身の成長について次のように語った。「経験値が大幅に増え、昨シーズンからのレベルアップは著しい。サッカー界でも私生活でも多くの変化があった。すべてが前向きな変化だ。以前よりずっと落ち着き、物事を深く考えられるようになった。このレベルを維持していきたい」
チャンピオンズリーグのプレーオフでのふくらはぎの怪我など、様々な体調面の課題があったにもかかわらず、このフォワードは現在がキャリア最高のコンディションにあると断言する。「調子は良い」と彼は付け加えた。「幸せだ。間違いなくキャリアの絶頂期にいる。サッカーでも私生活でも、多くの経験を積んできた。自分自身のことを理解しているし、何をすべきかも分かっている。」
- Getty Images Sport
2026年ワールドカップの優勝を目指して
デンベレは現在、2026年ワールドカップに向けた最後の合宿のためフランス代表に合流しており、大会への意欲は極めて高い。彼は先日、ブラジルとの親善試合（2-1で勝利）に出場し、キリアン・エムバペへのアシストを記録した。今夏を見据えて、彼は次のように語った。「ワールドカップに出場できる機会はそうあるものではない。 プロサッカー選手にとって名誉なことだ。そこには最高の選手たちと最高のチームが集まる。僕もその一員となり、このワールドカップで素晴らしい活躍をしたい。
「何よりもまず、自分たちのプレーに集中している。数年来の付き合いがある選手たちが集まっている。チームとして特に高いレベルでプレーしなければならない。プレッシャーは特に感じていない。2018年はダークホースとして優勝したし、カタール大会でも優勝候補の一角として決勝に進出した。そうした状況には慣れているからだ。」
- (C)Getty Images
個人よりも集団を優先する
フランスは今大会のワールドカップで優勝候補の筆頭の一つとして臨むが、デンベレは、才能だけでは同国に3つ目の優勝トロフィーをもたらすには不十分だと警告した。「個々の能力は非常に高い」と彼は指摘した。「しかし、たとえ世界最高の選手を揃えたとしても、組織的で団結したチームでなければうまくいかない。我々が主に注力するのはそこだ。チームが何よりも優先される。 我々は今回のワールドカップに向けてしっかりと準備を進めており、優勝を目指している。」
マンチェスター・シティの移籍に関する噂が浮上
ピッチ上でのパフォーマンスは非の打ち所がないものの、マンチェスター・シティのスポーツディレクター、ウーゴ・ヴィアナ氏との会談が報じられたことを受け、彼の将来をめぐる憶測が飛び交っている。当初の観測では、プレミアリーグの強豪クラブが彼の動向を注視しているとの見方があったが、デンベレ自身はこうした噂にはほとんど関心を示していない。
このフランス人選手は最近、PSGとの契約延長の可能性について自身の立場を明らかにした。「延長しない理由はない」と彼は最近の記者会見で語った。「しかし、決定権を持っているのは私ではない。契約に関する話し合いは、クラブと私の代理人の間で行われている。」