「キャリアの中で最高の瞬間」――ウスマン・デンベレがPSGでの成功とフランス代表としてのワールドカップへの夢について語る

デンベレは現在、2026年ワールドカップに向けた最後の合宿のためフランス代表に合流しており、大会への意欲は極めて高い。彼は先日、ブラジルとの親善試合（2-1で勝利）に出場し、キリアン・エムバペへのアシストを記録した。今夏を見据えて、彼は次のように語った。「ワールドカップに出場できる機会はそうあるものではない。 プロサッカー選手にとって名誉なことだ。そこには最高の選手たちと最高のチームが集まる。僕もその一員となり、このワールドカップで素晴らしい活躍をしたい。

「何よりもまず、自分たちのプレーに集中している。数年来の付き合いがある選手たちが集まっている。チームとして特に高いレベルでプレーしなければならない。プレッシャーは特に感じていない。2018年はダークホースとして優勝したし、カタール大会でも優勝候補の一角として決勝に進出した。そうした状況には慣れているからだ。」