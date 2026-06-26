このベテランFWは記念すべき活躍を誇りに思いながら、個人への称賛には謙虚だった。FIFAの取材にペペは「自分には実力があると分かっています。これは努力のご褒美で、この調子が続けば嬉しいです。2ゴールはチームのおかげです。

1点目はヤンの素晴らしいプレーで押し込むだけでした。2点目はイブラ［サンガレ］のパスに集中して決めただけ。このトロフィーはチームメイトに捧げます。キャリアで最高の夜です。」

エメルセ・フェイ監督も、このフォワードの決定的な貢献に同様に喜びを隠せず、次のように付け加えた。「ニコも、私たちも分かっている。彼はトップクラスの選手だ。彼は、こうした大会で我々が勝利を収めるために欠かせない選手の一人だ。彼にはそれを実現する能力と経験がある。今日、彼は2つの素晴らしいゴールを決めた。それはチームにとっても、彼自身にとっても良いことだ。」