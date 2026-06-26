Getty Images Sport
翻訳者：
「キャリアでも最高の試合の一つだ」―ニコラス・ペペはコートジボワールの勝利に浸り、W杯決勝T進出を決めて監督から称賛を受けた。
コートジボワール代表が歴史的な勝ち上がり
コートジボワールはニュージャージーでのキュラソー戦を2－0で制し、ベスト32進出を決めた。 ペペはディオマンデの献身的な働きから7分で自国最速の大会ゴールを決め、後半には追加点。グループEの2位通過を確定させた。
ペペがチームの団結を称賛
このベテランFWは記念すべき活躍を誇りに思いながら、個人への称賛には謙虚だった。FIFAの取材にペペは「自分には実力があると分かっています。これは努力のご褒美で、この調子が続けば嬉しいです。2ゴールはチームのおかげです。
1点目はヤンの素晴らしいプレーで押し込むだけでした。2点目はイブラ［サンガレ］のパスに集中して決めただけ。このトロフィーはチームメイトに捧げます。キャリアで最高の夜です。」
エメルセ・フェイ監督も、このフォワードの決定的な貢献に同様に喜びを隠せず、次のように付け加えた。「ニコも、私たちも分かっている。彼はトップクラスの選手だ。彼は、こうした大会で我々が勝利を収めるために欠かせない選手の一人だ。彼にはそれを実現する能力と経験がある。今日、彼は2つの素晴らしいゴールを決めた。それはチームにとっても、彼自身にとっても良いことだ。」
プロディジー、シニアへのステップアップを満喫
この歴史的勝利は、特に今シーズンにトップチームへ昇格した若手選手たちの心に深く響いた。MFクリスト・イナオ・オウライは、ベテランチームメイトへの喜びを明かし、国を挙げての誇りを強調した。 オウライは「ニコはみんなのアイドルだ。僕たちは国のサッカー史に新しいページを刻んでいる。強豪と同じ舞台に立てて誇らしい」と語った。
チームは準々決勝でフランスまたはノルウェーと対戦するため、すでに準備を始めている。彼は「どちらの国も強豪なので、とても楽しみ」と語った。
- Getty Images Sport
ヨーロッパの精鋭たちとの戦いが待ち受けている
この西アフリカ国は、火曜日にアトランタで行われる32強のノックアウトステージに集中する。フェー監督のチームは、グループIの2位チームと対戦し、厳しい試練に直面する。ペペの決定力に支えられたコートジボワール代表は、守備の規律と自信を維持すれば、番狂わせを狙える危険なダークホースだ。