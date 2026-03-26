キャラガーの助言は期待を抱かせる：「サラー？ 彼はイタリア、インテルでプレーする姿が目に浮かぶ」

プレミアリーグ界に一つの時代を締めくくる発表があった。モハメド・サラーが今シーズン限りでリヴァプールを退団することを決めた。
その決断が下された直後から、彼の将来やサッカー界における次の移籍先について、様々な噂や憶測が飛び交い始めた。
サラーの近い将来について意見を述べたのは、同じく元リヴァプール選手のジェイミー・キャラガーだ。彼は恒例の番組『The Overlap』に出演し、次のようにコメントした。
プレミアリーグ界に一つの時代を締めくくる発表があった。モハメド・サラーが今シーズン限りでリヴァプールを退団することを決めた。
その決断が下された直後から、彼の将来やサッカー界における次の移籍先について、様々な噂や憶測が飛び交い始めた。
サラーの近い将来について意見を述べたのは、同じく元リヴァプール選手のジェイミー・キャラガーだ。彼は恒例の番組『The Overlap』に出演し、次のようにコメントした。
キャラガーは、サラーのような選手がセリエA、特にインテルでプレーするのは良い選択だと述べている。「それは正しい決断だと思うが、クリスティアーノ・ロナウドのようにサウジアラビアへ移籍するとは考えにくい。むしろ、イタリアのビッグクラブでプレーする姿が似合うだろう。ペースの緩やかな試合であれば、インテルのようなチームでプレーするのもありかもしれない」
「こうしたリーグに移籍した時点で、彼のキャリアは終わると思う。彼は今でも自分が世界最高の選手の一人だと自負しており、リヴァプールからの退団がトップレベルでのキャリアの終わりを意味するわけではないと考えている。私の見立てでは、彼はあと3～4年はトップレベルでプレーできると考えており、おそらくは身体的な負担がそれほど大きくないリーグでプレーするつもりだろう」