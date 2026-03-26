キャラガーの助言は期待を抱かせる：「サラー？ 彼はイタリア、インテルでプレーする姿が目に浮かぶ」

プレミアリーグ界に一つの時代を締めくくる発表があった。モハメド・サラーが今シーズン限りでリヴァプールを退団することを決めた。

その決断が下された直後から、彼の将来やサッカー界における次の移籍先について、様々な噂や憶測が飛び交い始めた。

サラーの近い将来について意見を述べたのは、同じく元リヴァプール選手のジェイミー・キャラガーだ。彼は恒例の番組『The Overlap』に出演し、次のようにコメントした。