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キャプテン・アメリカ：2026年ワールドカップで米国代表を率いるのは誰か？ フレディ・アドゥが、ランドン・ドノヴァンとの比較においてクリスチャン・プリシッチが見落とされる可能性がある理由を解説する
船長の選定：考慮すべき重要な要素
FIFAの旗艦イベントが北米で開催されるにあたり、マウリシオ・ポチェッティーノ監督は、ピッチ上のリーダー役を担うベテランのスター選手を1人に絞り込むという任務を課せられている。セリエAの強豪ACミランで現役を続ける、チームを象徴するような存在は、間違いなくこのアルゼンチン人指揮官の頭の中に浮かんでいるだろう。
しかし、アドゥは次のように述べている。「プリシッチのような選手には、ただピッチに入ってプレーさせればいいと思う。彼はすでに『キャプテン・アメリカ』と呼ばれているんだ！」これは、主要大会のキャプテンを決定する際に考慮すべき要素の一つだ。すでに十分な負担を抱えている選手に、さらなる責任を負わせるべきだろうか？
プリシッチはその条件を満たしているように見える。米国代表は、常にこの27歳の万能選手にインスピレーションを求めているからだ。それを踏まえると、彼もまた、過去のリーダーたちと同様に、キャプテン候補から外されるべきなのだろうか？
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米国男子代表は、2026年ワールドカップのキャプテンに誰を指名するのだろうか？
「アメリカ代表のキャプテンを誰にするか」と尋ねられた際、元米国代表のアドゥは、ワールドカップの賭け専門サイトを通じてGOALに独占インタビューに応じ、次のように語った。「前回のワールドカップでキャプテンを務めたタイラーは素晴らしい仕事をしたと思う。個人的には、今でも彼をキャプテンに据え続けるだろう。
「でも、ポチェッティーノ監督がキャプテンの腕章を、例えばプリシッチやティム・リームに任せる可能性もあると思う。もしティム・リームがワールドカップに出場するなら、彼は最も経験豊富だからね。 ポチェッティーノ監督なら、最も経験豊富な選手にキャプテンマークを渡すような采配も打つだろう。その時点で彼はチーム最年長になるからだ。とはいえ、前回のワールドカップでタイラーがキャプテンとして本当に素晴らしい仕事をしたのは確かだ。だから個人的には、彼をそのままキャプテンに据えたいと思う。
「正直なところ、タイラーがキャプテンにならないなら、おそらくプリシッチが任されるだろう。そこが、天秤にかけるべきメリットとデメリットだ。彼にはプレーに集中し、自分の役割を果たしてほしいと思うか。それとも、キャプテンという追加の責任も負わせるのか。
「状況は違うんだ。僕がランドン・ドノヴァンと一緒にプレーしていた頃、彼は当時チーム最高の選手と見なされていたし、名声もすべてを持っていたが、キャプテンではなかった。当時の代表チームのキャプテンはカルロス・ボカネグラだった。そのおかげでランドンはプレーに専念でき、他のことや追加の責任を気にする必要がなかった。 プリシッチのような選手には、ピッチに入ってただプレーに専念させるべきだと思う。彼はすでに『キャプテン・アメリカ』と呼ばれているんだから！」
ポチェッティーノ監督は、ワールドカップの開幕戦に向けた先発メンバーをすでに考えているのだろうか？
キャプテンはまだ決まっていないが、ポチェッティーノ監督が思い描く「お気に入りの先発メンバー」があるかどうかについても疑問の声が上がっている。予選がないため、ワールドカップ開催国である米国代表は様々な試みを行う余裕があり、監督はMLS所属選手や海外でプレーする選手を含め、膨大な数の選手を精査してきた。
これほど多くの選手の中から選べることについて、6月12日にソフィ・スタジアムで行われるパラグアイ戦に向けて、ポチェッティーノ監督が起用したいと考えている布陣がすでに固まっているのかと問われたアドゥは、次のように答えた。「現時点では、まだないと思う。今のところ、彼にはベストなチームはないと思う。現時点では、まだだ。でも、きっと固まるだろう。ワールドカップ前には親善試合があるし、その試合を通じてベストイレブンを固めていくと思う。
「少なくとも先発メンバーの半分は頭の中に描いていると思うし、残りの半分は調整が必要だろう。 レギュラー選手、定位置を確保している選手、プリシッチや[ウェストン]・マッケニーといった選手たちがいる。彼らは確定している。彼らが先発になるだろう。しかし、まだ定位置が確定していない他の選手たちもいて、彼らは出場枠を争うことになる。
「以前にも[フォラリン]・バログンの名前を出したが、彼は現時点で先発の座が確固たるものではないと思う。そのストライカーのポジションを巡っては競争があるだろう。そして当然ながら、中盤でも激しい競争が繰り広げられるはずだ。守備陣でも、激しい競争があるだろう。」
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米国男子代表の試合日程：ワールドカップ前の親善試合日程
アドゥが示唆したように、ポチェッティーノ監督は一連の親善試合を通じて、代表メンバーの最終決定を行う機会を得るだろう。その初戦は、土曜日にアトランタのメルセデス・ベンツ・スタジアムで行われるベルギー戦となる。
4月1日には同会場でクリスティアーノ・ロナウド不在のポルトガルと対戦し、その後、ワールドカップ本大会開幕直前に、シャーロットでセネガル、シカゴでドイツとそれぞれ対戦する予定だ。