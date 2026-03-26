キャプテン・アメリカ：2026年ワールドカップで米国代表を率いるのは誰か？ フレディ・アドゥが、ランドン・ドノヴァンとの比較においてクリスチャン・プリシッチが見落とされる可能性がある理由を解説する

「アメリカ代表のキャプテンを誰にするか」と尋ねられた際、元米国代表のアドゥは、ワールドカップの賭け専門サイトを通じてGOALに独占インタビューに応じ、次のように語った。「前回のワールドカップでキャプテンを務めたタイラーは素晴らしい仕事をしたと思う。個人的には、今でも彼をキャプテンに据え続けるだろう。

「でも、ポチェッティーノ監督がキャプテンの腕章を、例えばプリシッチやティム・リームに任せる可能性もあると思う。もしティム・リームがワールドカップに出場するなら、彼は最も経験豊富だからね。 ポチェッティーノ監督なら、最も経験豊富な選手にキャプテンマークを渡すような采配も打つだろう。その時点で彼はチーム最年長になるからだ。とはいえ、前回のワールドカップでタイラーがキャプテンとして本当に素晴らしい仕事をしたのは確かだ。だから個人的には、彼をそのままキャプテンに据えたいと思う。

「正直なところ、タイラーがキャプテンにならないなら、おそらくプリシッチが任されるだろう。そこが、天秤にかけるべきメリットとデメリットだ。彼にはプレーに集中し、自分の役割を果たしてほしいと思うか。それとも、キャプテンという追加の責任も負わせるのか。

「状況は違うんだ。僕がランドン・ドノヴァンと一緒にプレーしていた頃、彼は当時チーム最高の選手と見なされていたし、名声もすべてを持っていたが、キャプテンではなかった。当時の代表チームのキャプテンはカルロス・ボカネグラだった。そのおかげでランドンはプレーに専念でき、他のことや追加の責任を気にする必要がなかった。 プリシッチのような選手には、ピッチに入ってただプレーに専念させるべきだと思う。彼はすでに『キャプテン・アメリカ』と呼ばれているんだから！」