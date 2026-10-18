インテルは負傷したラウタロ・マルティネスを欠くなか、ニコロ・バレッラがキャプテンマークを巻き、ボローニャに苦しみながらも3-1で勝利した。イタリア人MFのバレッラは前半終了間際にマルクス・テュラムの同点ヘッド弾をお膳立てし、試合の流れを変える重要な役割を果たした。

キャプテンマークを巻いたものの、バレッラはリーダーはマルティネスだとすぐに強調した。

また、ダッラーラで早い時間帯に失点した後、成熟した姿を見せたチームメイトを称賛した。