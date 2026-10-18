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キャプテンマークにも謙虚なバレッラ！インテルの逆転劇をけん引するも「真のリーダーはラウタロ」と強調
バレッラがインテルを貴重な逆転勝利に導く
インテルは負傷したラウタロ・マルティネスを欠くなか、ニコロ・バレッラがキャプテンマークを巻き、ボローニャに苦しみながらも3-1で勝利した。イタリア人MFのバレッラは前半終了間際にマルクス・テュラムの同点ヘッド弾をお膳立てし、試合の流れを変える重要な役割を果たした。
キャプテンマークを巻いたものの、バレッラはリーダーはマルティネスだとすぐに強調した。
また、ダッラーラで早い時間帯に失点した後、成熟した姿を見せたチームメイトを称賛した。
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バレッラ、不在のリーダー・ラウタロに敬意を表す
試合後に語ったバレッラは、負傷していてもマルティネスのロッカールームでの影響力は誰にも及ばないと強調した。「ここにいなくても、キャプテンはラウティだ」とバレッラは語った。「彼は何年もここにいる。僕はただ力になりたいだけだ」
「腕章がなくても、この数年、僕がどれほどチームを大切に思っているかを示してきたと思う」
「カルロス・アウグストを称賛するしかない。彼のような選手が出場してこれほど良いプレーを見せるのは、誰もがインテルの勝利に貢献しようとしている証しだ」
MFが試合の立ち上がりの改善を求める
好結果を得た一方で、バレッラは、インテルが不必要に自分たちを追い込まないためには、試合の立ち上がりの悪さをなくさなければならないと警鐘を鳴らした。「改善が必要なのは分かっている」とバレッラは認めた。「今日も開始直後の数分間は苦しんだ」
「試合への入り方は改善できる。そこを変えれば、相手にとって本当に戦いにくいチームになれる」
「サッカーとはそういうものだ。でも、胸につけたスクデットを守るために、全員が取り組んでいる」
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インテル、リーダー格の選手たちが復帰し勢いを増す
バレッラのリーダーシップと攻撃面での創造性は、先発の主力選手を欠く中で難しい敵地での一戦を乗り切るうえで不可欠だった。
インテルは今後のセリエAと欧州での試合に向け、試合序盤の集中力を高めたいところだ。
マルティネスが回復を続ける中、バレッラとベテラン勢が引き続きインテルのタイトル防衛を牽引する。
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