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「キャプテンが得点できてよかった」――ブルーノ・フェルナンデスは、クリスティアーノ・ロナウドが2026年W杯でポルトガル初得点を挙げたことに安堵した。
ロナウド、ワールドカップで好調なスタートを切る
フェルナンデスは火曜日のウズベキスタン戦で、チームメイトのロナウドが大会初得点を挙げたことを喜んだ。マンチェスター・ユナイテッドのMFは3点目をアシスト。初戦でコンゴ民主共和国と0-0だったチームは、この5-0の勝利でプレッシャーから解放された。
試合後、フェルナンデスは「ロナウドが批判を跳ね除けて得点を挙げたことがうれしい」と語り、最高峰の舞台で彼と連携できた喜びを強調した。
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フェルナンデスはロナウドの重要性を強調した。
ロナウドは前半6分と終了前に2得点を挙げ、6大会連続で得点を奪った初の男子選手となった。フェルナンデスは「キャプテンが得点し、チームとしても頼もしい」と語った。
フェルナンデスは「キャプテンが得点し、チームにとって大きな意味があった。彼は攻撃の要で、とてもうれしい」と語った。
さらにフェルナンデスは「代表でアシストするのはいつも特別だが、特にワールドカップのような大会では格別だ」と語った。
ブルーノはチームのほうに注力する
ロナウドが注目される中でも、フェルナンデスは自分の輝く時が来ると確信している。彼はマンチェスター・ユナイテッドで1シーズンに21アシストを記録し、プレミアリーグの歴代最多記録を更新した。それでも彼はポルトガル代表に集中している。
彼はこう語る。「私が得点しようがしまいが、ポルトガルが得点することが大切だ。多くのゴールが奪えたことを喜んでいる。得点を挙げるかどうかは関係なく、前線の仲間へチャンスを作るためにここにいる。それが私の役割だ。自分の出番は必ず来る。本当に必要とされる時に」
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次は何が待っているのでしょうか？
ポルトガルはマイアミで土曜にコロンビアと対戦する。グループKの首位を争う一戦だ。コロンビアは2戦2勝で決勝トーナメント進出を決めている。ポルトガルが1位通過するには、フェルナンデスとロナウドの連携が鍵となる。