「キャプテンが得点できてよかった」――ブルーノ・フェルナンデスは、クリスティアーノ・ロナウドが2026年W杯でポルトガル初得点を挙げたことに安堵した。

フェルナンデスは火曜日のウズベキスタン戦で、チームメイトのロナウドが大会初得点を挙げたことを喜んだ。マンチェスター・ユナイテッドのMFは3点目をアシスト。初戦でコンゴ民主共和国と0-0だったチームは、この5-0の勝利でプレッシャーから解放された。

試合後、フェルナンデスは「ロナウドが批判を跳ね除けて得点を挙げたことがうれしい」と語り、最高峰の舞台で彼と連携できた喜びを強調した。