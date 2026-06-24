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FBL-WC-2026-MATCH47-POR-UZBAFP
Moataz Elgammal

翻訳者：

「キャプテンが得点できてよかった」――ブルーノ・フェルナンデスは、クリスティアーノ・ロナウドが2026年W杯でポルトガル初得点を挙げたことに安堵した。

クリスティアーノ・ロナウド
ブルーノ・フェルナンデス
ポルトガル 対 ウズベキスタン
ポルトガル
ウズベキスタン
ワールドカップ

ポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウドがウズベキスタン戦で2得点を挙げ、チームを圧勝に導いた。ブルーノ・フェルナンデスは安堵し、厳しい開幕戦の引き分け後にキャプテンが得点を挙げたことを強調。ロナウドが代表にとって依然として最高の選手だと断言した。

  • ロナウド、ワールドカップで好調なスタートを切る

    フェルナンデスは火曜日のウズベキスタン戦で、チームメイトのロナウドが大会初得点を挙げたことを喜んだ。マンチェスター・ユナイテッドのMFは3点目をアシスト。初戦でコンゴ民主共和国と0-0だったチームは、この5-0の勝利でプレッシャーから解放された。

    試合後、フェルナンデスは「ロナウドが批判を跳ね除けて得点を挙げたことがうれしい」と語り、最高峰の舞台で彼と連携できた喜びを強調した。

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    フェルナンデスはロナウドの重要性を強調した。

    ロナウドは前半6分と終了前に2得点を挙げ、6大会連続で得点を奪った初の男子選手となった。フェルナンデスは「キャプテンが得点し、チームとしても頼もしい」と語った。

    フェルナンデスは「キャプテンが得点し、チームにとって大きな意味があった。彼は攻撃の要で、とてもうれしい」と語った。

    さらにフェルナンデスは「代表でアシストするのはいつも特別だが、特にワールドカップのような大会では格別だ」と語った。

  • ブルーノはチームのほうに注力する

    ロナウドが注目される中でも、フェルナンデスは自分の輝く時が来ると確信している。彼はマンチェスター・ユナイテッドで1シーズンに21アシストを記録し、プレミアリーグの歴代最多記録を更新した。それでも彼はポルトガル代表に集中している。

    彼はこう語る。「私が得点しようがしまいが、ポルトガルが得点することが大切だ。多くのゴールが奪えたことを喜んでいる。得点を挙げるかどうかは関係なく、前線の仲間へチャンスを作るためにここにいる。それが私の役割だ。自分の出番は必ず来る。本当に必要とされる時に」

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    次は何が待っているのでしょうか？

    ポルトガルはマイアミで土曜にコロンビアと対戦する。グループKの首位を争う一戦だ。コロンビアは2戦2勝で決勝トーナメント進出を決めている。ポルトガルが1位通過するには、フェルナンデスとロナウドの連携が鍵となる。

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