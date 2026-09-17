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キャバン・サリバン、マティス・アルベルト、ザビエル・ゴゾが、今後の親善試合に向けた新たな顔ぶれのアメリカ代表28人メンバーで注目を集める
- Anadolu Agency
何が起きたのか
木曜日、ポチェッティーノ監督はペルー、チリ、メキシコ、カナダとの今後の試合に向けた28人のメンバーを発表した。これらの試合は、チームにとって2030年ワールドカップサイクル最初の試合となる。
これらの試合は、アメリカにとって間違いなく新たなスタートとなる。今回の28人の平均年齢は22歳9カ月で、この夏のワールドカップメンバーより4歳以上若い。また、ポチェッティーノ監督がA代表の将来とU-23のオリンピック世代の両方にこれまで以上に重点を置く中、代表未出場の選手が13人含まれており、その平均年齢は19歳6カ月となっている。
一方で、このメンバーには見慣れた顔ぶれも含まれている。ワールドカップに2度出場したタイラー・アダムズ、アントニー・ロビンソン、セルジーニョ・デスト、ジオ・レイナがチームに復帰。さらに、2025年3月以来初めて、ユヌス・ムサもメンバー入りした。
- Getty Images
全招集メンバーと出場試合数一覧
GK（4人）: クリス・ブレイディ（シカゴ・ファイアー、1試合0得点）、マット・フリース（ニューヨーク・シティFC、19試合0得点）、ディエゴ・コッヘン（リンビーBK／デンマーク、0試合0得点）、ブライアン・シュウェイク（ナッシュビルSC、0試合0得点）
DF（10人）: ジョージ・キャンベル（ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC／イングランド、1試合0得点）、セルジーニョ・デスト（PSV／オランダ、44試合3得点）、アレックス・フリーマン（ビジャレアル／スペイン、22試合3得点）、ペイトン・ミラー（ニューイングランド・レボリューション、0試合0得点）、ニール・ピエール（フィラデルフィア・ユニオン、0試合0得点）、クリス・リチャーズ（クリスタル・パレス／イングランド、40試合3得点）、アントニー・ロビンソン（フラム／イングランド、58試合5得点）、マイルズ・ロビンソン（FCシンシナティ、41試合3得点）、オーストン・トラスティ（セルティック／スコットランド、10試合1得点）、フランキー・ウェストフィールド（フィラデルフィア・ユニオン、0試合0得点）
MF（9人）: タイラー・アダムス（AFCボーンマス／イングランド、58試合2得点）、マティス・アルベルト（ボルシア・ドルトムント／ドイツ、0試合0得点）、セバスチャン・バーハルター（ミドルズブラ／イングランド、18試合2得点）、ザビエル・ゴゾ（クリスタル・パレス／イングランド、0試合0得点）、アドリ・メフメティ（レッドブル・ニューヨーク、0試合0得点）、ユヌス・ムサ（ACミラン／イタリア、47試合1得点）、ブルックリン・レインズ（ニューイングランド・レボリューション、0試合0得点）、ジオ・レイナ（RCストラスブール・アルザス／フランス、43試合10得点）、マリク・ティルマン（バイエル・レバークーゼン／ドイツ、35試合5得点）
FW（5人）: コール・キャンベル（SVエルフェアスベルク／ドイツ、0試合0得点）、ジャスティン・エリス（オーランド・シティSC、0試合0得点）、ジュリアン・ホール（レッドブル・ニューヨーク、0試合0得点）、リカルド・ペピ（PSV／オランダ、42試合13得点）、キャバン・サリバン（フィラデルフィア・ユニオン、0試合0得点）
- (C)Getty Images
ポチェッティーノが語ったこと
「これは全員にとって新たなスタートの始まりであり、この最初の数試合で、経験豊富な選手たちに加えて大きな可能性を持つ若い才能ある選手たちを招集できることを楽しみにしている」とポチェッティーノ監督は語った。「全員が我々の文化や仕事の進め方、そしてもちろん、我々が望むプレーの原則を理解することが重要になる。最も重要なのは、ファンが値するとおりの形で国を代表することへの献身を示さなければならないということだ」
- Icon Sportswire
次に何が来る？
FIFAの新たな国際Aマッチ期間のフォーマットでは、アメリカ代表は通常の2試合ではなく4試合を戦うことになる。まずは南米勢のペルー代表、チリ代表と対戦し、それぞれ9月26日にオーランド、9月29日にセントルイスで行われる。その後、アメリカはCONCACAFのライバルであるメキシコ代表と10月3日にアリゾナ州グレンデールで、カナダ代表と10月6日にミネソタ州セントポールで対戦する。
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