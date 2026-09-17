木曜日、ポチェッティーノ監督はペルー、チリ、メキシコ、カナダとの今後の試合に向けた28人のメンバーを発表した。これらの試合は、チームにとって2030年ワールドカップサイクル最初の試合となる。

これらの試合は、アメリカにとって間違いなく新たなスタートとなる。今回の28人の平均年齢は22歳9カ月で、この夏のワールドカップメンバーより4歳以上若い。また、ポチェッティーノ監督がA代表の将来とU-23のオリンピック世代の両方にこれまで以上に重点を置く中、代表未出場の選手が13人含まれており、その平均年齢は19歳6カ月となっている。

一方で、このメンバーには見慣れた顔ぶれも含まれている。ワールドカップに2度出場したタイラー・アダムズ、アントニー・ロビンソン、セルジーニョ・デスト、ジオ・レイナがチームに復帰。さらに、2025年3月以来初めて、ユヌス・ムサもメンバー入りした。



