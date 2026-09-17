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ライブ
USMNT Winners and LosersGOAL
Ryan Tolmich
翻訳者：

キャバン・サリバンとマティス・アルベルトが脚光を浴びる一方で、クリスティアン・プリシッチはもどかしい待機を強いられる。最新のアメリカ代表メンバーの勝者と敗者

Analysis
アメリカ合衆国
Winners & losers
特集＆コラム
C. Sullivan
クリスティアン・プリシッチ
M. Pochettino
M. Albert

GOALが、今後行われる4試合の親善試合を前に最新のメンバー構成を整理する。

マウリシオ・ポチェッティーノのアメリカ男子代表における最初のワールドカップサイクルを通じて、彼の仕事は選手層を絞り込むことにあった。与えられた時間は2年にも満たず、その中でベストな26人のメンバーを編成しなければならなかった。そのためには、積み上げることよりも絞り込むことに重点を置く必要があった。

だが、今は状況が違う。2030年まで4年ある中で、ポチェッティーノの新たな任務は裾野を広げることであり、その取り組み方はワールドカップ後初のメンバー発表ですでに見えている。

木曜日、USサッカーはポチェッティーノが選んだ28人のメンバーを発表した。その中には、平均年齢19歳6カ月の未出場選手が13人含まれている。このスカッドは無限の可能性を感じさせる10代の選手であふれている一方で、彼らを導くためのベテラン勢も不足していない。

「今はメンバーを構築するためのプロセスが異なる」とポチェッティーノは語った。「今日結果を出すだけでなく、こうした若い選手たちがより成熟し、より経験を積めるように手助けするという考えもある。連盟にとって最も大きな焦点の一つは2年後のオリンピックであり、このトップチームに関わる機会を与えることは、彼らにとって報われるものになり、とても助けになると思う」

そうした点を踏まえ、GOAL はアメリカ男子代表の最新メンバーにおける勝者と敗者を整理する。

  • San Diego FC v Philadelphia UnionGetty Images Sport

    受賞者：カヴァン・サリバン

    多くの人が、これがUSMNTでの数ある招集の最初の一回になることを願い、期待している神童に注目だ。

    サリバンは何年も前から評価を高めてきたが、まだ16歳にすぎない。だが今季は、その期待に見合う結果を出しており、それこそが彼がここにいる理由である。ポチェッティーノはSNSのスターを招集する仕事をしているのではない。優れたサッカー選手を招集するのであり、現時点のサリバンはまさにそうした選手だ。

    「彼が受けている称賛は、すべて受けるに値するものだ」とポチェッティーノは語った。「それは彼がいいパフォーマンスを見せているからだと思う。アシストをし、ゴールを決め、しかも16歳だ。称賛に値しないとは言わない。重要なのは、助けること、彼と一緒にいること、そしてしっかりした道筋と支えを与えることだ。なぜなら彼には、まだ示さなければならないことがあり、改善し、成長し、もっと成熟する必要があるからだ。まだ16歳で、子どもなんだ。でも最も重要なのは、彼が代表チームに加わるに値するからこそ、今こうしてその機会を得ているということだと思う」

    将来的に彼はもっと良くなるのか。もちろんだ。そしてそれを促す最善の方法は、挑戦する機会を与え、ときには失敗も経験させることだ。これはまさにそうした機会の一つである。サリバンがこのレベルに対応できる準備ができているかどうかは、まだ分からない。このキャンプに自然に溶け込み、成功するかもしれないし、そうならないかもしれない。もっとも、彼はこれまでほとんどあらゆる場所でそれをやってきた。実のところ、成功するかどうか自体はそれほど重要ではない。最も重要なのは、挑戦する機会を得ることだ。

    そうした機会を重ねるほど、彼はより準備が整っていく。そして、2030年に20歳のスターとして輝けるようにすることが目標なら、今から始めるのは悪い考えではない。とはいえ、これをどう生かすかは彼次第だ。いつもそうであるように、スポットライトは間違いなく彼に向けられるだろう。

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    敗者：クリスティアン・プリシッチ

    彼がここにいない理由は明白だ。プリシッチは負傷明けで、今季初出場を果たしたのもつい最近だった。2週間で4試合をこなすために彼を大西洋を越えて移動させるのは、短期的にも長期的にも賢明ではなかった。

    それでも、プリシッチが招集外となるのが理想的ではないのは確かだ。というのも、期待外れに終わったワールドカップを巡る数々の論調が、彼の不在によって今もなお残り続けているからである。

    残念ながら、彼がそうした論調をすぐに変えることはできない。そして、次のワールドカップまで3年半以上ある時点での親善試合の連戦で、それを変えられたはずもなかった。ただ、スタートを切ることはできたはずだ。ファンの一部には、プリシッチにはもっと決意や情熱を示す必要があると考える向きもあり、この秋の彼はその機会を得られない。

    したがって、彼にとっては不運だが、同時にそれが新たな現実でもある。プリシッチは自らの価値を証明すべき立場にある選手であり、それを証明するのは簡単ではない。そのプロセスは、また別の機会に始めなければならない。

    「今は、過去とはまったく異なるアプローチだと思う」とポチェッティーノは語った。「ワールドカップは4年後にある。異なる目的や目標、そして異なる理由を持って取り組む必要がある。そのため、このキャンプに向けて組むことができる中で、このメンバーがベストのロスターだ」

  • Yunus Musah USMNT vs Panama HICGetty Images

    受賞者：ユヌス・ムサ

    1年半以上にわたって構想外となっていたムサが戻ってきた。そして、それは自ら勝ち取った復帰である。

    ここ数年、ムサにとっては簡単な時間ではなかった。ミランでは伸び悩み、アタランタへのローン移籍中もほとんど喜びを見いだせなかった。それでも今はミランに在籍し、チームに貢献している。そうした状況が、本人の自信、そしてポチェッティーノの彼への信頼を大きく高めたようだ。

    ムサはまだ23歳だ。このグループの中ではある意味で年長格の一人ではあるものの、なお将来性と成長の余地を残す若い選手である。成長は一直線ではなく、ムサの歩みもまたそうではなかったのは間違いない。それでも、その道のりは彼を望んでいた場所へと戻した。つまり、アメリカ代表へである。

    「ユヌスはまだ若い」とポチェッティーノは語った。「前回のワールドカップには関わっていなかった。しかし今は、シーズンの最初から見ていて、我々が期待する形でプレーしている。試合をフルでプレーしても、我々が期待するようなパフォーマンスをしていない選手もいる。だからこそ、また招集したんだ。本当にオープンだ。他の選手たちにとっても同じことだ」

    もちろん、このチャンスを最大限に生かさなければならないし、ポチェッティーノに良い意味での“2度目の印象”を残すという点では、まだやるべきこともあるだろう。それでも、このキャンプはムサにとって必要なスタートになるかもしれない。アメリカ代表でのキャリアを再び軌道に乗せようとしている中での、である。

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  • imago-sport-1078583059.jpgSOPA Images

    敗者：ワールドカップ出場国

    今回のキャンプに招集された28人のうち、13人はこの夏のワールドカップのメンバーだった。

    その多くは主力組である。タイラー・アダムス、クリス・リチャーズ、アントニー・ロビンソン、セルジーニョ・デスト、マット・フリーズだ。さらに、負傷の問題を抱えていることで欠場が理解されるクリスチャン・プリシッチ、ウェストン・マッケニー、フォラリン・バログンもいる。そしてティム・リームもいる。38歳の同選手は、このサイクルの一員とは見なされていない可能性がある。ただ、ポチェッティーノはその立場について何も語っておらず、このDFも代表活動への参加意思はまだあると話している。

    一方で、この夏に先発ではなかった選手たちにとっては、メンバー入りの枠を確保するのはより難しかった。マット・ターナー、マックス・アルフステン、マーク・マッケンジー、ジョー・スカリー、クリスティアン・ロルダン、ブレンデン・アーロンソン、ティム・ウェア、アレハンドロ・ゼンデハス。いずれもワールドカップ経験者だが、全員が自宅待機となった。

    ポチェッティーノは、今回の選外が永続的なものではなく、どの選手にもプレー次第で再びチームに戻る道があることを明確にした。それでも、選手層を広げていく中で、自分の居場所を守るために戦わなければならないのは、ワールドカップ登録メンバーの15人目から26人目の選手たちだ。その争いはすでに始まっている。

    「扉は誰に対しても開かれている」とポチェッティーノは語った。「今は新たなスタートだ。新しいサイクルなんだ。1年前や1年半前に何があったか、このワールドカップで何があったかは関係ない。正直に言えば、フレッシュなスタートだ。この期間において、われわれがベストだと考えるメンバーだ」

  • imago-sport-1082662441.jpgFotostand

    優勝者：マティス・アルベール

    今回のキャンプでアルベルトが93分プレーすれば、クラブよりも代表でのシニア出場時間の方が長くなることを意味する。それでも、ポチェッティーノは彼を招集する価値があると判断した。これは彼のポテンシャルに対する、かなり強い評価と言えるのではないか。

    サリバンやニール・ピエール、アドリ・メフメティのような10代の選手たちが、ピッチ上でのパフォーマンスによってその座を勝ち取ったと言うのは簡単だが、アルベルトはまだ完全にはそこまで至っていない。ただし、明らかに考慮すべき点は、彼がヨーロッパのトップクラブでプレーしていることだ。ドルトムントは彼を高く評価しており、だからこそ17歳にしてトップチームの周辺にいるのであり、ドルトムントがある選手を信頼しているなら、たいていその選手はかなり優れている。

    したがって、アルベルトは今回のキャンプで最も経験の浅い選手ではあるが、最も大きな伸びしろを持つ選手なのかもしれない。だからこそポチェッティーノはもっと近くで見たいと考えており、だからこそ彼は学びの経験を積むために今回のキャンプに参加している。その経験は、クラブと代表の両方で、さらに大きく、より良いものへとつながる可能性がある。