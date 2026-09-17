マウリシオ・ポチェッティーノのアメリカ男子代表における最初のワールドカップサイクルを通じて、彼の仕事は選手層を絞り込むことにあった。与えられた時間は2年にも満たず、その中でベストな26人のメンバーを編成しなければならなかった。そのためには、積み上げることよりも絞り込むことに重点を置く必要があった。
だが、今は状況が違う。2030年まで4年ある中で、ポチェッティーノの新たな任務は裾野を広げることであり、その取り組み方はワールドカップ後初のメンバー発表ですでに見えている。
木曜日、USサッカーはポチェッティーノが選んだ28人のメンバーを発表した。その中には、平均年齢19歳6カ月の未出場選手が13人含まれている。このスカッドは無限の可能性を感じさせる10代の選手であふれている一方で、彼らを導くためのベテラン勢も不足していない。
「今はメンバーを構築するためのプロセスが異なる」とポチェッティーノは語った。「今日結果を出すだけでなく、こうした若い選手たちがより成熟し、より経験を積めるように手助けするという考えもある。連盟にとって最も大きな焦点の一つは2年後のオリンピックであり、このトップチームに関わる機会を与えることは、彼らにとって報われるものになり、とても助けになると思う」
そうした点を踏まえ、GOAL はアメリカ男子代表の最新メンバーにおける勝者と敗者を整理する。