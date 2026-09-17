多くの人が、これがUSMNTでの数ある招集の最初の一回になることを願い、期待している神童に注目だ。

サリバンは何年も前から評価を高めてきたが、まだ16歳にすぎない。だが今季は、その期待に見合う結果を出しており、それこそが彼がここにいる理由である。ポチェッティーノはSNSのスターを招集する仕事をしているのではない。優れたサッカー選手を招集するのであり、現時点のサリバンはまさにそうした選手だ。

「彼が受けている称賛は、すべて受けるに値するものだ」とポチェッティーノは語った。「それは彼がいいパフォーマンスを見せているからだと思う。アシストをし、ゴールを決め、しかも16歳だ。称賛に値しないとは言わない。重要なのは、助けること、彼と一緒にいること、そしてしっかりした道筋と支えを与えることだ。なぜなら彼には、まだ示さなければならないことがあり、改善し、成長し、もっと成熟する必要があるからだ。まだ16歳で、子どもなんだ。でも最も重要なのは、彼が代表チームに加わるに値するからこそ、今こうしてその機会を得ているということだと思う」

将来的に彼はもっと良くなるのか。もちろんだ。そしてそれを促す最善の方法は、挑戦する機会を与え、ときには失敗も経験させることだ。これはまさにそうした機会の一つである。サリバンがこのレベルに対応できる準備ができているかどうかは、まだ分からない。このキャンプに自然に溶け込み、成功するかもしれないし、そうならないかもしれない。もっとも、彼はこれまでほとんどあらゆる場所でそれをやってきた。実のところ、成功するかどうか自体はそれほど重要ではない。最も重要なのは、挑戦する機会を得ることだ。

そうした機会を重ねるほど、彼はより準備が整っていく。そして、2030年に20歳のスターとして輝けるようにすることが目標なら、今から始めるのは悪い考えではない。とはいえ、これをどう生かすかは彼次第だ。いつもそうであるように、スポットライトは間違いなく彼に向けられるだろう。