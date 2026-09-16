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ライブ
imago-sport-1082949730.jpgIcon Sportswire
Thomas Hindle

翻訳者：

キャバン・サリバンが初のUSMNT招集を受けたと報じられた一方、クリスチャン・プリシッチは秋のキャンプのメンバーから外れた。

アメリカ合衆国
C. Sullivan
クリスティアン・プリシッチ

ESPNによると、フィラデルフィア・ユニオンのスター、カバン・サリバンが初のアメリカ代表メンバーに選出されたという。MLSで17ゴール関与を記録して注目を集めてきたこの若手は、若い顔ぶれになりそうなメンバーの一員だ。ワールドカップで負った脚の負傷からの復帰途上にあるクリスティアン・プリシッチは、招集を受けなかったと伝えられている。

  • imago-sport-1082753579.jpgIcon Sportswire

    待望の初招集

    サリバンは、ポチェッティーノが9月26日から10月6日にかけて行われる4試合の親善試合に向けて招集する26人のメンバーに入る見込みだ。16歳の同選手はここ最近、その選出を正当化するに十分な活躍を見せており、立て直されたフィラデルフィア・ユニオンをプレーオフ圏内へと導いている。ユニオンはワールドカップ以降、リーグ戦で敗れていない。サリバンは長年にわたりアメリカ年代別代表の常連で、最初にプレーしたのはU-15だった。4試合のいずれかに出場すれば、2006年1月にデビューしたフレディ・アドゥに次ぐ、アメリカ代表史上2番目の年少出場選手となる。

    この若手は今月初め、アメリカ代表入りへの強い思いを認めていた。

    「そればかりに集中しているわけではない。もちろん目標ではあるし、招集されたら最高だと思う。でも、自分はただ成長して、毎週少しずつ良くなっていくことに集中している。自分のパフォーマンスが重要なのは分かっている。毎試合見られているから、今週末も、その次の週末も続けていかないといけない」とサリバンはGOALに語った。「メンバーが発表されて、うまくいけば素晴らしい。もしそうならなくても、自分が変わることは何ひとつない」

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    プリシッチの招集なし

    ただし、アメリカは何人かの重要な名前を欠くことになる。アメリカの紛れもないスター選手であるプリシッチは招集メンバーに入っていないと、『Fox Sports』によれば、伝えられている。この攻撃的MFは、アメリカのワールドカップ決勝トーナメント1回戦ベルギー戦で脚を骨折し、いまだに万全のコンディションを取り戻せていない。アメリカ代表の同選手は今季、ミランでわずか2試合の出場にとどまっている。

  • Mauricio Pochettino(C)Getty Images

    ほかの子どもたちにチャンス？

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  • いくつかの厄介な親善試合

    アメリカ代表は、今年最初の国際Aマッチウインドーで厄介な日程に臨む。2週間にも満たない期間で、ペルー、チリ、メキシコ、カナダと対戦する予定だ。全メンバーは木曜朝に発表される。

親善試合
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