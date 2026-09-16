Icon Sportswire
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キャバン・サリバンが初のUSMNT招集を受けたと報じられた一方、クリスチャン・プリシッチは秋のキャンプのメンバーから外れた。
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待望の初招集
サリバンは、ポチェッティーノが9月26日から10月6日にかけて行われる4試合の親善試合に向けて招集する26人のメンバーに入る見込みだ。16歳の同選手はここ最近、その選出を正当化するに十分な活躍を見せており、立て直されたフィラデルフィア・ユニオンをプレーオフ圏内へと導いている。ユニオンはワールドカップ以降、リーグ戦で敗れていない。サリバンは長年にわたりアメリカ年代別代表の常連で、最初にプレーしたのはU-15だった。4試合のいずれかに出場すれば、2006年1月にデビューしたフレディ・アドゥに次ぐ、アメリカ代表史上2番目の年少出場選手となる。
この若手は今月初め、アメリカ代表入りへの強い思いを認めていた。
「そればかりに集中しているわけではない。もちろん目標ではあるし、招集されたら最高だと思う。でも、自分はただ成長して、毎週少しずつ良くなっていくことに集中している。自分のパフォーマンスが重要なのは分かっている。毎試合見られているから、今週末も、その次の週末も続けていかないといけない」とサリバンはGOALに語った。「メンバーが発表されて、うまくいけば素晴らしい。もしそうならなくても、自分が変わることは何ひとつない」
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プリシッチの招集なし
ただし、アメリカは何人かの重要な名前を欠くことになる。アメリカの紛れもないスター選手であるプリシッチは招集メンバーに入っていないと、『Fox Sports』によれば、伝えられている。この攻撃的MFは、アメリカのワールドカップ決勝トーナメント1回戦ベルギー戦で脚を骨折し、いまだに万全のコンディションを取り戻せていない。アメリカ代表の同選手は今季、ミランでわずか2試合の出場にとどまっている。
- (C)Getty Images
ほかの子どもたちにチャンス？
散発的な報道によれば、マウリシオ・ポチェッティーノは若いメンバー中心の陣容を招集する見通しだ。 ニューヨーク・レッドブルズの若手ジュリアン・ホールとアドリ・メフメティには招集の可能性があると伝えられている。さらに、ザビエル・ゴゾ、マティス・アルベルト、そしてサリバンのユニオンでのチームメートであるニール・ピエールも同様だ。
いくつかの厄介な親善試合
アメリカ代表は、今年最初の国際Aマッチウインドーで厄介な日程に臨む。2週間にも満たない期間で、ペルー、チリ、メキシコ、カナダと対戦する予定だ。全メンバーは木曜朝に発表される。
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