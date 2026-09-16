サリバンは、ポチェッティーノが9月26日から10月6日にかけて行われる4試合の親善試合に向けて招集する26人のメンバーに入る見込みだ。16歳の同選手はここ最近、その選出を正当化するに十分な活躍を見せており、立て直されたフィラデルフィア・ユニオンをプレーオフ圏内へと導いている。ユニオンはワールドカップ以降、リーグ戦で敗れていない。サリバンは長年にわたりアメリカ年代別代表の常連で、最初にプレーしたのはU-15だった。4試合のいずれかに出場すれば、2006年1月にデビューしたフレディ・アドゥに次ぐ、アメリカ代表史上2番目の年少出場選手となる。

この若手は今月初め、アメリカ代表入りへの強い思いを認めていた。

「そればかりに集中しているわけではない。もちろん目標ではあるし、招集されたら最高だと思う。でも、自分はただ成長して、毎週少しずつ良くなっていくことに集中している。自分のパフォーマンスが重要なのは分かっている。毎試合見られているから、今週末も、その次の週末も続けていかないといけない」とサリバンはGOALに語った。「メンバーが発表されて、うまくいけば素晴らしい。もしそうならなくても、自分が変わることは何ひとつない」