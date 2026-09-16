Icon Sportswire
翻訳者：
キャバン・サリバンが初のアメリカ代表招集へと報じられる一方、クリスチャン・プリシッチは秋のキャンプのメンバーから外れた
- Icon Sportswire
待望の初招集
サリバンは、9月26日から10月6日にかけて行われる4試合の親善試合に向け、ポチェッティーノが選出する26人のメンバーに入る見込みだ。16歳の同選手は最近、その選出に値するだけの活躍を見せており、復調したフィラデルフィア・ユニオンをプレーオフ圏へと導いている。ユニオンはワールドカップ以降、リーグ戦で敗れていない。サリバンは長年にわたってアメリカ年代別代表の常連で、最初はU-15カテゴリーでプレーしていた。もし4試合のいずれかに出場すれば、サリバンは2006年1月にデビューしたフレディ・アドゥに次ぐ、アメリカ代表史上2番目の若さで出場した選手となる。
この若手選手は今月初め、アメリカ代表入りへの強い意欲を認めていた。
「そのことばかりを意識しているわけではない。もちろん目標ではあるし、招集されたら最高だと思う。ただ、自分は成長して、毎週少しずつでも良くなっていくことに集中している。自分のパフォーマンスが重要なのは分かっている。毎試合見られているから、今週末も、その次の週末も続けていかないといけない」と、サリバンはGOALに語った。「メンバーが決まって、うまくいけば素晴らしいことだし、そうならなかったとしても、自分は何も変わらない」
- Getty Images
プリシッチに招集なし
ただし、アメリカは何人かの主力を欠くことになる。アメリカの紛れもないスター選手であるプリシッチは招集メンバーに含まれていないと、『Fox Sports』が報じている。この攻撃的MFは、アメリカのワールドカップ決勝トーナメント1回戦のベルギー戦で脚を骨折し、まだ完全なコンディションを取り戻せていない。今季、ミランでの出場はわずか2試合にとどまっている。
- (C)Getty Images
ほかの子どもたちにチャンス？
散発的な報道によれば、マウリシオ・ポチェッティーノ監督は若いメンバーを招集する見通しだ。 ニューヨーク・レッドブルズの若手、ジュリアン・ホールとアドリ・メフメティが招集候補として報じられている。さらに、ザビエル・ゴゾ、マティス・アルベール、そしてサリバンのユニオンでのチームメートであるニール・ピエールの名前も挙がっている。
いくつかの一筋縄ではいかない親善試合
アメリカ代表は、今年最初の国際試合ウインドーで厳しい日程に臨む。2週間にも満たない期間で、ペルー、チリ、メキシコ、カナダと対戦する予定だ。フルメンバーの招集リストは木曜朝に発表される。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。