サリバンは、9月26日から10月6日にかけて行われる4試合の親善試合に向け、ポチェッティーノが選出する26人のメンバーに入る見込みだ。16歳の同選手は最近、その選出に値するだけの活躍を見せており、復調したフィラデルフィア・ユニオンをプレーオフ圏へと導いている。ユニオンはワールドカップ以降、リーグ戦で敗れていない。サリバンは長年にわたってアメリカ年代別代表の常連で、最初はU-15カテゴリーでプレーしていた。もし4試合のいずれかに出場すれば、サリバンは2006年1月にデビューしたフレディ・アドゥに次ぐ、アメリカ代表史上2番目の若さで出場した選手となる。

この若手選手は今月初め、アメリカ代表入りへの強い意欲を認めていた。

「そのことばかりを意識しているわけではない。もちろん目標ではあるし、招集されたら最高だと思う。ただ、自分は成長して、毎週少しずつでも良くなっていくことに集中している。自分のパフォーマンスが重要なのは分かっている。毎試合見られているから、今週末も、その次の週末も続けていかないといけない」と、サリバンはGOALに語った。「メンバーが決まって、うまくいけば素晴らしいことだし、そうならなかったとしても、自分は何も変わらない」