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ライブ
imago-sport-1082949730.jpgIcon Sportswire
Thomas Hindle
翻訳者：

キャバン・サリバンが初のアメリカ代表招集へと報じられる一方、クリスチャン・プリシッチは秋のキャンプのメンバーから外れた

アメリカ合衆国
C. Sullivan
クリスティアン・プリシッチ

『ESPN』によると、フィラデルフィア・ユニオンのスター、カバン・サリバンが初めてアメリカ代表メンバーに選出されたという。MLSで17ゴール関与を記録して輝きを放ってきたこの若手は、若い顔ぶれになりそうなメンバーの一員だ。ワールドカップで負った脚の負傷からの復帰明けにあるクリスチャン・プリシッチは、招集を受けなかったと報じられている。

  • imago-sport-1082753579.jpgIcon Sportswire

    待望の初招集

    サリバンは、9月26日から10月6日にかけて行われる4試合の親善試合に向け、ポチェッティーノが選出する26人のメンバーに入る見込みだ。16歳の同選手は最近、その選出に値するだけの活躍を見せており、復調したフィラデルフィア・ユニオンをプレーオフ圏へと導いている。ユニオンはワールドカップ以降、リーグ戦で敗れていない。サリバンは長年にわたってアメリカ年代別代表の常連で、最初はU-15カテゴリーでプレーしていた。もし4試合のいずれかに出場すれば、サリバンは2006年1月にデビューしたフレディ・アドゥに次ぐ、アメリカ代表史上2番目の若さで出場した選手となる。

    この若手選手は今月初め、アメリカ代表入りへの強い意欲を認めていた。

    「そのことばかりを意識しているわけではない。もちろん目標ではあるし、招集されたら最高だと思う。ただ、自分は成長して、毎週少しずつでも良くなっていくことに集中している。自分のパフォーマンスが重要なのは分かっている。毎試合見られているから、今週末も、その次の週末も続けていかないといけない」と、サリバンはGOALに語った。「メンバーが決まって、うまくいけば素晴らしいことだし、そうならなかったとしても、自分は何も変わらない」

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    プリシッチに招集なし

    ただし、アメリカは何人かの主力を欠くことになる。アメリカの紛れもないスター選手であるプリシッチは招集メンバーに含まれていないと、『Fox Sports』が報じている。この攻撃的MFは、アメリカのワールドカップ決勝トーナメント1回戦のベルギー戦で脚を骨折し、まだ完全なコンディションを取り戻せていない。今季、ミランでの出場はわずか2試合にとどまっている。

  • Mauricio Pochettino(C)Getty Images

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  • いくつかの一筋縄ではいかない親善試合

    アメリカ代表は、今年最初の国際試合ウインドーで厳しい日程に臨む。2週間にも満たない期間で、ペルー、チリ、メキシコ、カナダと対戦する予定だ。フルメンバーの招集リストは木曜朝に発表される。

親善試合
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