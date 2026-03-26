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キム・リトルが残留！アーセナルのキャプテンが1年契約を更新、クラブは契約満了を迎えるトップチームの主力選手10名以上について、今後の方針を固め始めている
【公式発表】キム・リトルがアーセナルとの契約を延長
このニュースは多くの人にとってさほど驚きではないかもしれないが、アーセナルのファンにとっては大いに歓迎されるだろう。リトルは今年の夏に36歳の誕生日を迎えるが、依然としてガナーズで最も安定した活躍を見せる選手の一人であり、レネ・スレガース監督率いるチームにとって欠かせない存在だ。
元スコットランド代表のリトルは、過去19年のうち16年間をアーセナルで過ごしてきた。2008年にクラブと契約して以来、シアトル・レインでの実り多い3年間の米国でのプレーを挟み、ロンドン北部で2度の成功を収めた。その間、リトルはアーセナルで獲得可能なすべてのタイトルを制覇し、昨年のチャンピオンズリーグ優勝への貢献によってそのコレクションを完成させた。
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まずは少数の選手、その後も続くか？ ウィリアムソンとアーセナルに残留しそうな選手たち
今夏、クラブでは多くのトップチーム選手が契約満了を迎えるため、アーセナルのファンは、このニュースがクラブ首脳陣による決断のきっかけとなることを期待している。 中でも注目すべきはリア・ウィリアムソンだ。リトル同様、彼女も残留が予想される。イングランド代表キャプテンの彼女は、アカデミー出身の生粋の「グナー（アーセナルファン）」であり、他のクラブでプレーした経験はない。今シーズンは怪我に悩まされ、現在も再び戦線離脱中だが、アーセナルの戦術において不可欠なキープレーヤーであることに変わりはない。実際、『アスレティック』紙は1月、ウィリアムソンとの交渉が「順調に進んでいる」と報じていた。
スティナ・ブラックステニウスもまた、去る姿を見れば多くの人が衝撃を受けるだろう選手の一人だ。このストライカーはビッグマッチで得点を決める才能を持っており、火曜夜のチェルシー戦（3-1で勝利）でのヘディングゴールでもその傾向を裏付けた。この試合は、チャンピオンズリーグ準々決勝の全英対決となる第1戦だった。 過去数年間、ブラックステニウスはアレッシア・ルッソと同一のセンターフォワードのポジションを争っていたため出場時間が限られており、より多くの出場時間を求めていずれ退団する可能性は十分に考えられた。しかし、スレゲルス監督は今シーズン、両選手を同時にピッチに送り出すことが常態化しており、契約更新は双方にとって理にかなった選択となるだろう。
一方、エミリー・フォックスの契約期間については不明確だ。一部の報道では、このアメリカ人サイドバックの契約は2026年に満了するとされているが、他の報道では2027年までクラブに在籍するとされている。もし実際に契約が今夏までしか残っていないのであれば、これもまた最優先事項となる契約更新案件だ。いずれにせよ、BBCスポーツのエマ・サンダースは1月、フォックスとアーセナルとの話し合いが「前向きな」ものだったと報じている。
今夏、アーセナルをフリー移籍で去る可能性がある選手は誰か？
契約満了を迎える他の選手たちについては、今後の去就が不透明だ。『ガーディアン』紙がこうした状況を報じた後、ケイティ・マッケイブはシーズン終了後に退団することを事実上認めたようだ。今月初め、自身の状況について彼女は「関心を示してくれるクラブはある」と語った。「まずはあと数ヶ月をやり遂げてから、その先を考えていくつもりだ」
ライア・コディナ、ビクトリア・ペロヴァ、マヌエラ・ジンズベルガー、ベス・ミード、ケイトリン・フォード、ステフ・キャトリーも、契約期間が残り数ヶ月となっている選手たちだ。コディナとペロヴァの出場機会は限られているが、前者はウィリアムソンの負傷以来、より多くの出場機会を得ている。一方、ジンズベルガーは10月に負った前十字靭帯（ACL）の怪我のリハビリ中である。
ミード、フォード、キャトリーは主力選手だが、彼女たちはアーセナルのトップチームで4人の最年長選手のうちの3人を占めており、イングランド女子スーパーリーグで最も高齢化が進んでいるチームの平均年齢を下げようとしているのは明らかだ。とはいえ、そこにはバランスが必要であり、リトルの契約更新は、アーセナルがその点を意識していること、そしてそれが唯一の考慮要素ではないことを示している。
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スタンウェイ、バトル、そしてアーセナルの夏の大型移籍市場
アーセナルにとって、今夏は新戦力の加入と選手の放出の両面で興味深いものになりそうだ。アーセナルは、バイエルン・ミュンヘンのMFジョージア・スタンウェイとバルセロナのDFオナ・バトレとの契約合意間近にある。両選手ともそれぞれのポジションにおいて世界トップクラスの実力を誇り、非常に期待の持てる補強となる。両者とも今夏はフリーエージェントとなる。
もし契約満了となる多くの選手がチームを去ることになれば、スレガーズ監督が再び4つの戦線で戦えるチームを構築するためには、さらなる補強が必要となるだろう。アーセナルは、7年ぶりのWSL優勝を果たすべく、切実にその実現を待ち望んでいる。