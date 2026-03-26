キム・リトルが残留！アーセナルのキャプテンが1年契約を更新、クラブは契約満了を迎えるトップチームの主力選手10名以上について、今後の方針を固め始めている

このニュースは多くの人にとってさほど驚きではないかもしれないが、アーセナルのファンにとっては大いに歓迎されるだろう。リトルは今年の夏に36歳の誕生日を迎えるが、依然としてガナーズで最も安定した活躍を見せる選手の一人であり、レネ・スレガース監督率いるチームにとって欠かせない存在だ。

元スコットランド代表のリトルは、過去19年のうち16年間をアーセナルで過ごしてきた。2008年にクラブと契約して以来、シアトル・レインでの実り多い3年間の米国でのプレーを挟み、ロンドン北部で2度の成功を収めた。その間、リトルはアーセナルで獲得可能なすべてのタイトルを制覇し、昨年のチャンピオンズリーグ優勝への貢献によってそのコレクションを完成させた。