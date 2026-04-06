Goal.com
ライブ
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PRESSERAFP

翻訳者：

キミッチ：「ムバッピがレアルを窮地から救った…そしてこれが彼らを倒す作戦だ」

ヨズア・キミッヒ
ハリー・ケイン
キリアン・エンバペ
バイエルン
レアル・マドリー
マンチェスター・シティ
チャンピオンズ リーグ
ドイツ
イングランド
フランス
スペイン

バイエルンのスター選手は、レアル・マドリードとの対戦で悲しい思い出を抱えている

バイエルン・ミュンヘンのスター選手、ヨシュア・キミッヒは、明日火曜日にレアル・マドリードと対戦し、好結果を残すためには、ピッチ上でバイエルンのスタイルを貫く必要があると強調した。

キミッチは、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦に向けた記者会見で次のように語った。「基本的に、我々はどの試合でも自分たちの存在感を示したい。レアル・マドリードは独自のスタイルを持っており、どんな状況でも脅威となる。ピッチ上で我々の強みを発揮することが重要になるだろう。もちろん、彼らのプレースタイルにも多少は適応していくつもりだ」。

  • 悲しい思い出

    レアル・マドリードとの前回の決勝トーナメントでの対戦を振り返り、ドイツ代表選手は次のように語った。「第1戦の後、もっと大差で勝てたはずだと感じていました。第2戦ではレアル・マドリードが明らかに優勢でしたが、デイヴィスが素晴らしいゴールで先制し、我々はもっと良いプレーができたはずだと考えながらピッチに戻りました。それでも、 今年は怪我をしている選手が一人もいない。ここに来てプレーするたびに、いつもそうだったことだが、全員が万全な状態でいられることを非常に嬉しく思っている」

    サンティアゴ・ベルナベウの雰囲気について、キミッチは次のように語った。「ここの雰囲気とサポーターは本当に特別だ。これまで何度も良い意気込みでここに来たが、失望して帰ることになった。しかし今回は第2戦がミュンヘンで行われる。これは我々にとってアドバンテージになる」

    • 広告

  • キーンの重要性

    キミッチは次のように続けた。「ハリー・ケインは我々にとって信じられないほど重要な存在だ。これは言うまでもないことだが、彼は我々のプレースタイルにおける主要な要素だ。なぜなら、彼は単なる得点王ではなく、生まれながらのリーダーであり、模範となる存在だからだ。攻撃的選手としては類まれなメンタリティを持っており、明日もピッチに立ち、そのリーダーシップを発揮してくれることが重要だ」。

    レアル・マドリード対マンチェスター・シティの試合を観戦したことについて、キミッチは次のようにコメントした。 「試合は見ていないが、相手はレアル・マドリードだ。ここでは物事が時に異なる。我々はシティが試合を支配するだろうと予想していたかもしれないので、彼らが勝ち上がったのを見るのは刺激的だった。シティとレアルは何度も対戦しており、レアルは何度か勝ち上がってきたが、時にはそれが正当な結果ではないと感じたこともあった。しかし、今回のシティ戦での彼らの勝ち上がりは正当なものだった」

    レアル・マドリードに勝利した秘訣について、ケミッチは次のように強調した。「レアル・マドリードに勝つためには、精神面でも戦術面でも最高の状態にならなければならない。ここにいる全員が、明日ここでプレーできることに興奮し、喜びを感じている。これは最高レベルの競争であり、選手として私たちが夢見てきたことだ。明日の戦いを心待ちにしている。」

    関連記事：AIが予想するレアル・マドリード対バイエルン ・ミュンヘンの勝者

  • 致命的な武器

    「この試合が世界最高の2チームによる対戦なのか」という質問に対し、彼は次のように答えた。「常に非常に特別な試合だ。私にとって、レアル・マドリードとバイエルン・ミュンヘンは世界最大の2つのクラブだ」。

    この対戦が特別である理由について、彼は次のように語った。 「監督は通常、試合ごとに多くの変更を加えることはありませんが、私たち全員、このレアル・マドリードとの準々決勝は特別なものであり、大きな期待を寄せています。子供の頃、試合がない日でもスタジアムを見に来ていました。その時、この場所の素晴らしさを実感しました。これは決して日常的なことではありません。私たちはこのような瞬間のために毎日トレーニングを重ねており、 明日、良い試合ができることを願っている」

    そしてこう締めくくった。「キリアン・エムバペはどのチームでも活躍できる。彼は並外れた個人技を持ち、フランス代表のキャプテンでもあるからだ。今シーズン、レアル・マドリードが苦しい局面にあった時でさえ、彼は多くの試合を決定づけてきた。彼は決定的な武器だ。私は彼と何度も対戦してきたので、何が待ち受けているかは分かっている。」