キミッチ：「ムバッピがレアルを窮地から救った…そしてこれが彼らを倒す作戦だ」

キミッチは次のように続けた。「ハリー・ケインは我々にとって信じられないほど重要な存在だ。これは言うまでもないことだが、彼は我々のプレースタイルにおける主要な要素だ。なぜなら、彼は単なる得点王ではなく、生まれながらのリーダーであり、模範となる存在だからだ。攻撃的選手としては類まれなメンタリティを持っており、明日もピッチに立ち、そのリーダーシップを発揮してくれることが重要だ」。

レアル・マドリード対マンチェスター・シティの試合を観戦したことについて、キミッチは次のようにコメントした。 「試合は見ていないが、相手はレアル・マドリードだ。ここでは物事が時に異なる。我々はシティが試合を支配するだろうと予想していたかもしれないので、彼らが勝ち上がったのを見るのは刺激的だった。シティとレアルは何度も対戦しており、レアルは何度か勝ち上がってきたが、時にはそれが正当な結果ではないと感じたこともあった。しかし、今回のシティ戦での彼らの勝ち上がりは正当なものだった」

レアル・マドリードに勝利した秘訣について、ケミッチは次のように強調した。「レアル・マドリードに勝つためには、精神面でも戦術面でも最高の状態にならなければならない。ここにいる全員が、明日ここでプレーできることに興奮し、喜びを感じている。これは最高レベルの競争であり、選手として私たちが夢見てきたことだ。明日の戦いを心待ちにしている。」



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