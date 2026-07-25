ガブリエルは10月に16歳になるが、すでにイングランドで注目の若手だ。チェルシー、アーセナル、ウェストハムのユースを経て2022年にマンチェスター・ユナイテッドへ加入した。

U-18デビュー戦のリーズ戦で2得点を挙げるなど、すぐさま存在感を示した。その後、ルーベン・アモリム監督率いるトップチームでトレーニングを積み、FAユースカップのピーターバラ戦でも得点を記録。U-15、U-16、U-17のイングランド代表にも選ばれた。昨季はU-18プレミアリーグとFAユースカップ計29試合で26ゴール4アシストをマークした。