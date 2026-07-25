Goal.com
ライブ
JJ Gabriel Manchester United 2025-26Getty Images
Yosua Arya

翻訳者：

「キッド・メッシ」が口を開いた！ マンUの若手が5得点大勝で夢のデビューを阻まれ、謎のメッセージを投稿。

マンチェスター・ユナイテッド
J. Gabriel
プレミアリーグ
ローゼンボリ 対 マンチェスター・ユナイテッド
ローゼンボリ
クラブ親善試合

マンチェスター・ユナイテッドの若手JJ・ガブリエルは、ローゼンボリを5-0で破ったプレシーズンマッチに名を連ねながらトップデビューを果たせなかった。この10代選手はその後、SNSに短いメッセージを投稿。その一言が、彼の急成長を巡る憶測をさらに呼んでいる。

  • デビューは先送り

    マンチェスター・ユナイテッドがローゼンボリを5－0で下したプレシーズンマッチで、15歳のガブリエルはトップチームデビューを逃した。試合当日にメンバー入りしたものの出場できず、ベンチからハリー・アマス、イーサン・ウィリアムズ、ジェイコブ・デヴァニー、シェイ・レイシーの得点を眺めるしかなかった。 「キッド・メッシ」の愛称で期待されるストライカーだが、起用は見送られた。

    • 広告

  • 簡単な返答

    ガブリエルは試合終了直後、インスタグラムに「忍耐」と投稿し、失望をにじませた。ノルウェー戦では出場しなかったが、この若手フォワードはスタジアムで大きな注目を集めた。ファンは写真やサインを求めて列を作り、マンチェスター・ユナイテッドのアカデミーで最も有望な選手への期待を示した。



  • 新星の驚くべき道のり

    ガブリエルは10月に16歳になるが、すでにイングランドで注目の若手だ。チェルシー、アーセナル、ウェストハムのユースを経て2022年にマンチェスター・ユナイテッドへ加入した。

    U-18デビュー戦のリーズ戦で2得点を挙げるなど、すぐさま存在感を示した。その後、ルーベン・アモリム監督率いるトップチームでトレーニングを積み、FAユースカップのピーターバラ戦でも得点を記録。U-15、U-16、U-17のイングランド代表にも選ばれた。昨季はU-18プレミアリーグとFAユースカップ計29試合で26ゴール4アシストをマークした。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • JJ GabrielGetty Images

    今後、さらなる機会が待っている

    ガブリエルはローゼンボリ戦に出場できなかったが、プレシーズン中に追加の出場機会が与えられる見込みだ。マイケル・キャリック監督率いるチームは、8月22日のプレミアリーグ開幕戦（ハル・シティ戦）に先立ち、アトレティコ・マドリード、パリ・サンジェルマン、リーズ・ユナイテッド、ACミランとの親善試合に向けて調整を続けている。

    キャリック監督が布陣を模索する中、アカデミー勢もチャンスを虎視眈々と狙う。ガブリエルのトップデビューは時間の問題だ。

エリテセリエン
ローゼンボリ crest
ローゼンボリ
RBK
フレドリクスタ crest
フレドリクスタ
FRE
クラブ親善試合
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
アトレティコ・マドリー crest
アトレティコ・マドリー
ATM