我々の守備陣はイングランドやクロアチア戦でも無失点に抑えられる

ガーナ戦もゼロからのスタートではない。ベスト8進出は十分可能だ。

キロシュ監督と7度も働けたことは光栄で、私の成長につながった。

クリスティアーノ・ロナウドは唯一無二の選手であり、並外れたプロフェッショナルだ。

ブッフォンは21世紀最高のGKだ。現代サッカーはGKの能力を際立たせる。

2026年W杯まであとわずか。ガーナ代表はイングランド、クロアチア、パナマと同居する厳しい組を突破へ、カルロス・ケイロス監督率いる新スタッフと共に最終調整を進めている。 その横には、世界屈指のゴールキーパーコーチ、ポルトガル系アメリカ人のダン・ジャスパーがいる。

70歳のジャスパーは指導歴30年以上。キロシュと共にポルトガル、イラン、南アフリカ代表やポルト、ベンフィカなどで成果を挙げてきた。 今回が3度目のW杯で、2010年はポルトガル、2014年はイランを指導した。

彼は「クワラ」のインタビューで、自身を「キャリアの導き手であり親しい友人」と呼ぶキロシュとの7度目のタッグについて語った。

また、ガーナ代表がW杯で勝ち進むと確信しており、GKローレンス・ジジ ジョセフ・アナン、ベンジャミン・アサリの3人は、イングランドやクロアチアのような強豪相手でも無失点に抑えられると断言し、彼らを「世界最高」と称えた。

また、ハリー・ケインのようなストライカーに対抗する独自のGK育成法にも言及した。 また、クリスティアーノ・ロナウドとの経験から「並外れたプロフェッショナル」と絶賛。GKポジションの進化についても語り、21世紀最高のGKには伝説のジャンルイジ・ブッフォンを挙げた。インタビュー全文は以下。