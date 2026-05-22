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キエロシュの助手は『クーワラ』のインタビューで「ガーナのGKは世界最高」と絶賛。さらに、ハリー・ケインを封じる5つのポイントを紹介した。

ガーナ 対 パナマ
ガーナ
パナマ
ワールドカップ
イングランド 対 ガーナ
イングランド
ハリー・ケイン
クロアチア 対 ガーナ
クロアチア
カルロス・ケイロス
クリスティアーノ・ロナウド
ジャンルイジ・ブッフォン
イラン 対 ニュージーランド
イラン
ニュージーランド
ガーナ
パナマ
カナダ
イングランド
アメリカ
クロアチア
ポルトガル
イタリア
イラン
ニュージーランド

我々の守備陣はイングランドやクロアチア戦でも無失点に抑えられる

ガーナ戦もゼロからのスタートではない。ベスト8進出は十分可能だ。

キロシュ監督と7度も働けたことは光栄で、私の成長につながった。

クリスティアーノ・ロナウドは唯一無二の選手であり、並外れたプロフェッショナルだ。

ブッフォンは21世紀最高のGKだ。現代サッカーはGKの能力を際立たせる。

2026年W杯まであとわずか。ガーナ代表はイングランド、クロアチア、パナマと同居する厳しい組を突破へ、カルロス・ケイロス監督率いる新スタッフと共に最終調整を進めている。 その横には、世界屈指のゴールキーパーコーチ、ポルトガル系アメリカ人のダン・ジャスパーがいる。

70歳のジャスパーは指導歴30年以上。キロシュと共にポルトガル、イラン、南アフリカ代表やポルト、ベンフィカなどで成果を挙げてきた。 今回が3度目のW杯で、2010年はポルトガル、2014年はイランを指導した。

彼は「クワラ」のインタビューで、自身を「キャリアの導き手であり親しい友人」と呼ぶキロシュとの7度目のタッグについて語った。

また、ガーナ代表がW杯で勝ち進むと確信しており、GKローレンス・ジジ ジョセフ・アナン、ベンジャミン・アサリの3人は、イングランドやクロアチアのような強豪相手でも無失点に抑えられると断言し、彼らを「世界最高」と称えた。

また、ハリー・ケインのようなストライカーに対抗する独自のGK育成法にも言及した。 また、クリスティアーノ・ロナウドとの経験から「並外れたプロフェッショナル」と絶賛。GKポジションの進化についても語り、21世紀最高のGKには伝説のジャンルイジ・ブッフォンを挙げた。インタビュー全文は以下。

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    ガーナ代表のコーチングスタッフ就任、おめでとうございます。キロシュ氏とは7度目の協力ですが、長く続く秘訣は何ですか？

    キーロス監督は、私の師であり親しい友人でした。彼と共に仕事をしたことで、6大陸の一流選手や監督と世界レベルの環境で学べたことに、永遠に感謝しています。

    私たちの関係は、信頼、誠実、忠誠、そして卓越性を求める情熱で結ばれています。 彼は常に最高レベルのプロ意識、正確さ、規律、献身を求める。私たちは長年にわたり、ワールドカップや勝利、プレッシャー、試練を共に乗り越え、強い絆を育んだ。

    戦術やトレーニング論を超え、「サッカーは人間を磨くもの」という信念も共有しています。それはメンタリティ、強さ、団結、人格形成に直結します。彼は私を信頼し、挑戦させ、成長させてくれました。今、私はその知識と経験を次世代へ伝える責任を感じています。 キロス監督と働けることは、いつも光栄です。

    • 広告

  • 2026年ワールドカップを目前に控えてこの任務を引き受けましたが、この挑戦に不安を感じていますか？

    トップレベルでは時間が敵だ。だが経験は、その1秒をも活かす術を教える。我々はゼロではない。ガーナには才能、身体能力、誇り、そして並外れたサッカーへの情熱がある。

    我々の使命は、短期間で明確さ、組織力、規律、自信を育むこと。最高レベルではプレッシャーは当然だ。安住を求めるなら、この世界には向かない。

  • ガーナの最大の功績は、2010年ワールドカップでのベスト8進出です。現在の世代は、この快挙を再現できると思いますか？

    もちろんです。歴史が試合に勝つわけではありませんが、人々を鼓舞します。ガーナは常に勇敢でタフな才能ある選手を輩出してきた。

    現代サッカーは組織力、メンタリティ、戦術規律、チームワークが支える。選手全員がプロジェクトに全身全霊で取り組み、互いのために犠牲を払えば、何でも可能です。ワールドカップは才能ではなく、一体となったチームで勝つのです。私たちの哲学はシンプルです。チームは常に個人よりも優先される、ということです。

  • イングランドやクロアチアを相手に無失点に抑えられるゴールキーパーはいますか？

    はい、確かにあります。しかし、ゴールを守るのはゴールキーパーだけではありません。守備はチーム全体のマインドセットと規律から始まります。

    W杯では、GKに勇気、感情コントロール、リーダーシップ、コミュニケーション、そしてプレッシャー下での決断力が求められる。我々はGKを信頼している。無失点はチーム全員の努力だ。

  • Albania v England - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    ハリー・ケインのようなストライカーと対戦する際、ゴールキーパーをどのように準備させるか？

    ハリー・ケインのようなストライカーとの対決は、技術だけでなく心理と戦術の勝負でもある。一流ストライカーはGKを研究するため、GKはより深くストライカーを理解しなければならない。

    動きのパターン、シュートの角度、体勢、PKの蹴り方、ペナルティエリア内の判断などを分析する。

    最も大切なのは感情の安定だ。一瞬の迷いが命取りになる。混乱しても冷静に、状況が激化しても動じないことが不可欠だ。

  • 2026年のワールドカップで、対戦したくない選手は誰ですか？

    ワールドカップに弱い相手はいない。危険なのは、知性と動き、冷静さ、決定力を備えた選手だ。だが私は、特定の選手を恐れるより、自分たちの準備に集中する。

  • Dan GasparKooora.com

    個人としては今回が3度目のワールドカップです。ポルトガルとイランでの前回までと比べて、何が変わるでしょうか？

    どのワールドカップにも独自の精神がある。ポルトガル代表には計り知れないプレッシャーと期待があった。イラン代表には強い闘志、情熱、国民的誇りがあった。一方ガーナ代表は、情熱、エネルギー、信念、そしてアフリカサッカー特有の魅力と精神が融合した唯一無二の体験だった。

    個人的な経験は人を変える。若いうちは大会そのものに意識が向きやすいが、成熟するにつれて犠牲や感情、責任、何百万人もの人々を代表する特権など、人間的な側面をより深く理解するようになる。

  • 私はイラン代表で6年間プレーしました。大会参加を巡る論争はチームに影響を与えるでしょうか？

    私はイランの人々に深い敬意と愛情を抱いています。サッカーは彼らにとって大きな意味を持ち、私が現地で過ごした数年間、選手たちは常に誇りと情熱を持って祖国を代表していました。

    政治的な議論は、サッカーの人間的な側面とは別ものです。私はいつも、サッカーが人々を結びつけ、困難な時期に喜びをもたらすことを願っています。

  • アメリカ人監督として、米国は歴史に残る大会を開催できると思いますか？

    米国は運営やビジネス面で世界トップレベルだ。だがトロフィーは運営の質だけで決まるわけではない。

    北米には世界水準のインフラ、スタジアム、交通機関、優れた施設が整っている。今回の大会を特別にしているのは、米国内のサッカー文化の成長だ。この大会はサッカー界に大きな遺産を残すだろう。

  • Dan Gaspar - ronaldo - messi

    以前、ポルトガル代表でクリスティアーノ・ロナウドとプレーしたことがあるそうですね。彼についてどう思いますか？

    クリスティアーノ・ロナウドの偉大さは才能だけでなく、規律と向上心にある。人々はゴールやタイトルに目を向けるが、日々のプロ意識、回復の習慣、競争心、細部へのこだわりは見落としがちだ。

    偉大な選手を際立たせるのは、大舞台でのモチベーションではなく、毎日世界基準を維持する習慣だ。彼は身体も頭も心も込めて日々取り組む。その組み合わせは稀有で、彼こそ並外れたプロフェッショナル、完璧な戦士である。

  • ヴィトール・パイアやロイ・パトリシオなど伝説的なゴールキーパーを指導してきましたが、一緒に働いた中で最高のゴールキーパーは誰ですか？

    時代もゴールキーパーも異なるので、難しい質問です。ヴィトール・パイアはカリスマ性とリーダーシップ、強い勝利への意志を持っていました。ロイ・パトリシオはプレッシャー下でも冷静さと強さを発揮しました。

    私は世界中の優れたGKと働きましたが、誰もが独特の才能を持っています。私の哲学はシンプルです。「今指導しているGKが世界一」と信じ、彼らにもそう信じてほしいのです。今はガーナのGKに全力を注いでいます。彼らこそ、私にとって世界一です。

  • ゴールキーパーは技術的に衰退していると思いますか？

    私はそれを「後退」とは呼びません。このポジションは飛躍的に進化してきたと思います。現代のゴールキーパーには、シュートを防ぐ能力、組織力、運動能力、判断力、そして大きなプレッシャー下でも足でプレーできる能力が求められます。

    求められる能力は以前より格段に高まっている。現代サッカーではバックラインからのビルドアップや守備戦術の進化により、GKの役割がより顕著になり、ポジションはより包括的で複雑になった。

  • 2026年ワールドカップで、誰がゴールデングローブ賞を獲得すると思いますか？

    ゴールデングローブ賞は、通常、決勝トーナメントに進出したGKに与えられる。しかし、たった1つの大会で、どんなGKでも状況は一変する。

    世界には優れたGKが多数いるが、W杯前の予想は難しい。サッカーは常に予想を裏切るからだ。

  • Italian goalkeeper Gianluigi Buffon kissDDP

    30年以上の経験から、21世紀最高のゴールキーパーは誰だと思いますか？

    私にとってジャンルイジ・ブッフォンは「完璧なゴールキーパー」だ。安定感、リーダーシップ、メンタリティ、技術、粘り強さ、そしてプレッシャー下的でのパフォーマンスが際立つ。

    それでもレフ・ヤシン、ジョーダン・バンクス、ディノ・ゾフ、ピーター・シュマイケル、オリバー・カーン、マヌエル・ノイアー、アリソン・ベッカー、エデルソンなど、各世代で独自のスタイルでポジションを変えたGKたちにも敬意を抱いている。彼らはゴールキーパーという芸術を進化させてきた。

  • 他に何かありますか？

    サッカーは言語、文化、宗教、政治の壁を超え、人々を一つにします。ワールドカップはいつまでも心に残る思い出を作ります。

    私にとって指導とは、勝つことだけではない。もちろん勝利は重要だが、それ以上に選手たちがプロとして、人間として成長する hand を差し伸べるのが役目だ。毎日が学び、成長し、自分以上の何かを体現するチャンスなのだ。