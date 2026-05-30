退団を控えたディフェンダーについて、ニューカッスルのエディ・ハウ監督は、アトレティコ・マドリードから移籍したトリッピアーがクラブに与えた大きな貢献を称えた。 「彼は称賛に値する。スペインで成功を収めたチームからプレミアリーグの降格圏にいた我々へ移籍する決断をしたからだ。

その挑戦が報われたことをとても嬉しく思う。残留を決めた後、チームは後退することなく前進し続けた。多くの人が忘れているが、彼は怪我で当初はピッチに立てなかった。

むしろ翌シーズン、チャンピオンズリーグ進出へ大きく貢献し、4敗しかしなかったことが印象的だ。カップ戦決勝での圧巻のパフォーマンスも忘れられない。ブルーノやジャマールと共に優勝カップを掲げた瞬間が、彼の最大の功績だろう。」