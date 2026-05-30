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キエラン・トリッピアーはニューカッスルを退団し、降格したクラブと契約合意。チャンピオンシップへの移籍が決定した。
ウルブズがベテランDFを獲得
スカイ・スポーツによると、ウルヴァーハンプトンは元ニューカッスルのサイドバック、トリッピアーの獲得競争に勝利した。35歳のトリッピアーは欧州の複数クラブのオファーを断り、2年契約（1年延長オプション付き）に合意。正式なメディカルチェックは、彼が家族休暇から戻る来週に行われる予定だ。
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ハウが敬意を表する
退団を控えたディフェンダーについて、ニューカッスルのエディ・ハウ監督は、アトレティコ・マドリードから移籍したトリッピアーがクラブに与えた大きな貢献を称えた。 「彼は称賛に値する。スペインで成功を収めたチームからプレミアリーグの降格圏にいた我々へ移籍する決断をしたからだ。
その挑戦が報われたことをとても嬉しく思う。残留を決めた後、チームは後退することなく前進し続けた。多くの人が忘れているが、彼は怪我で当初はピッチに立てなかった。
むしろ翌シーズン、チャンピオンズリーグ進出へ大きく貢献し、4敗しかしなかったことが印象的だ。カップ戦決勝での圧巻のパフォーマンスも忘れられない。ブルーノやジャマールと共に優勝カップを掲げた瞬間が、彼の最大の功績だろう。」
トリッピアーが感動的な別れを告げる
トリッピアーは160試合に出場し、セント・ジェームズ・パークを去る。2025年のカラバオ・カップ決勝でリヴァプールを破り、ニューカッスルは70年ぶりの国内タイトルを獲得した。
退団に際し、トリッピアーは「4年半在籍したこの素晴らしいクラブを去る時が来ました。ここが最も居心地の良い場所でした。感慨深く、本当に寂しいです。良い時も悪い時も支えてくれたサポーターに感謝しています」と語った。
チームメイトの皆さん、共に過ごした時間は宝物です。皆さんとトロフィーを勝ち取れたことが最も特別でした。エディ・ハウ監督、コーチングスタッフ、裏方で支えてくれた皆さんに心から感謝します。 監督は2度も私を獲得し、この偉大なクラブでプレーし、主将の機会を与えてくれました。そして一緒にトロフィーを勝ち取れました。皆さんが恋しいでしょう。ありがとう。」
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モリーヌックスでリーダーとしての役割が待っている
ウルブズのロブ・エドワーズ監督は、このベテランSBをプレミアリーグ即昇格へ導くロッカールームのリーダーと位置づけている。トリッピアーは来週メディカルチェックを終え、チャンピオンシップの激しいフィジカルに早期適応する必要がある。トップリーグ降格の苦さを味わったウェスト・ミッドランズのクラブは、46試合の過酷なリーグ戦へ向けチーム再構築にあたり、彼の実績に大きな期待を寄せている。