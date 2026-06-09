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キエラン・トリッピアーがウルブズへフリー移籍
ウルブズがベテランDFを獲得
35歳の右サイドバックは、ニューカッスルが降格圏からチャンピオンズリーグ出場権獲得へ躍進した過程で中心的な役割を果たし、その豊富なトップレベルでの経験をモリーニョックスにもたらす。ベリー出身のトリッピアーは、マンチェスター・シティのユースで育ち、バーンリーでプレミアリーグ昇格を経験。その後、トッテナム・ホットスパーとアトレティコ・マドリードで最高峰の舞台を戦った。 イングランド代表として54試合に出場した経験を持つ彼は、ウルブズの降格からの復活を支えるため今季は2部で戦う。
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エドワーズ、夏の大型補強を称賛
モリーヌックス首脳陣は、プレシーズン開始を前に守備の補強最優先ターゲットを迅速に確保した。契約成立に喜ぶロブ・エドワーズ監督は「彼を歓迎できとても嬉しい。会ったとき、彼が強くウルブズに来たいと伝わってきた。
「我々は今年何が足りず、来年何が必要かを知っている。経験、リーダーシップ、粘り強さ、強靭な精神力だ。トリップスはすべてを満たしている。技術、経験、リーダーシップ、ノウハウを持ち、強い意欲もある。彼は我々の昇格を助けたいと願っており、それは我々の目標だ。
「彼には他クラブからの好オファーもあった。それでも交渉をまとめられたのは、我々のクラブの大きさの証だ。アンドレの加入に続き、この夏最高のスタートを切れた」
経営陣が野心的なプロモーション計画を支持
クラブ幹部は、このディフェンダーの加入を過酷なチャンピオンシップを戦う強い意志の表れと捉えている。ネイサン・シー執行会長は「キエランはキャリアを通じて最高峰でプレーしてきた。彼が新たなステップとしてウォルヴァーハンプトンを選んだことをとても嬉しく思う」と語った。
彼は優れた資質と強いリーダーシップを持ち、生まれながらの勝者だ。プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、国際舞台での経験はチームに大きな価値をもたらす。
「チャンピオンシップの厳しさは理解しているが、キエランの加入は私たちの野心を示している。彼のプロ意識と高い基準がチームをさらに前進させることを期待している」
テクニカルディレクターのマット・ジャクソンも「キアランをウルブズに迎えられて嬉しい。ロブ、ネイサン、私の連携の成果であり、彼もプロジェクトに賛同している」と語った。
彼は我々の最優先ターゲットでした。早期に獲得し、プレシーズン初日に合流できたことは非常に重要です。」
「彼がウルブズに残ってくれたことはとても喜ばしい。キエランのような実績ある選手にクラブの魅力が伝わったのは、ファンやスタッフ全員の努力の証だ。」
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トリッピアーがプレシーズンに合流
このベテランDFは来月のプレシーズン初日から合流する。昨季降格したウルブズは、46試合の過酷なリーグ戦に早急に対応しなければならない。
2030年6月までの新契約を結んだアンドレとトリッピアーをコンビを組ませることで、エドワーズ監督は公式戦日程発表前にチームにトップレベルの基準を浸透させる基盤を得る。