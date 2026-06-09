キエラン・トリッピアーがウルブズへフリー移籍

クラブ幹部は、このディフェンダーの加入を過酷なチャンピオンシップを戦う強い意志の表れと捉えている。ネイサン・シー執行会長は「キエランはキャリアを通じて最高峰でプレーしてきた。彼が新たなステップとしてウォルヴァーハンプトンを選んだことをとても嬉しく思う」と語った。

彼は優れた資質と強いリーダーシップを持ち、生まれながらの勝者だ。プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、国際舞台での経験はチームに大きな価値をもたらす。

「チャンピオンシップの厳しさは理解しているが、キエランの加入は私たちの野心を示している。彼のプロ意識と高い基準がチームをさらに前進させることを期待している」

テクニカルディレクターのマット・ジャクソンも「キアランをウルブズに迎えられて嬉しい。ロブ、ネイサン、私の連携の成果であり、彼もプロジェクトに賛同している」と語った。

彼は我々の最優先ターゲットでした。早期に獲得し、プレシーズン初日に合流できたことは非常に重要です。」

「彼がウルブズに残ってくれたことはとても喜ばしい。キエランのような実績ある選手にクラブの魅力が伝わったのは、ファンやスタッフ全員の努力の証だ。」