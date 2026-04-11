キエッリーニ：「ユヴェントスの新戦力獲得を喜んでいる。ミランのつまずきなど気にしていない」

ユヴェントスは来季に向けてスポーツ戦略を見直す一方、クラブ内からは現在の進路とルチアーノ・スパレッティ監督率いるコーチングスタッフの戦術的安定性に満足しているとの声が上がっている。
スポーツディレクターのジョルジオ・キエッリーニも新契約を歓迎した。イタリア人監督は2028年6月までの契約にサインした。
これはクラブにとって重要な一歩であり、経営陣がチーム体制の安定を確立したいという意向を反映している。
ユヴェントスは来季に向けてスポーツ戦略を見直す一方、クラブ内からは現在の進路とルチアーノ・スパレッティ監督率いるコーチングスタッフの戦術的安定性に満足しているとの声が上がっている。
スポーツディレクターのジョルジオ・キエッリーニも新契約を歓迎した。イタリア人監督は2028年6月までの契約にサインした。
これはクラブにとって重要な一歩であり、経営陣がチーム体制の安定を確立したいという意向を反映している。
キエッリーニはスカイ・スポーツ・イタリアとダゾーン・イタリアの取材に笑顔で語った。「数カ月前から、スパレッティの契約更新は問題ないと話してきた。もうこの件で私に尋ねる必要がなくなり、うれしい」。
彼は続けた。「これは予想されていたことだし、完全に決まっていたわけではなかったかもしれないが、彼が加入して以来私たちが始めたプロセスの自然な結末だ。今は今シーズンの残り数試合を戦い、その後、一緒に将来について計画を立てる時間ができるだろう」。
欧州カップ戦出場権を巡る争いについて、キエッリーニはこう語った。「ミランの今日（0-3でウディネーゼに敗れた）の結果にはあまり関心がない。自分たちのすべきことに集中している。アタランタ、コモ、ローマが直接のライバルだ」。
さらに「最終節の最後の1分まで争いは続くかもしれない。だからこそ、今夜の直接対決が重要になる。敗戦を挽回する時間は残されていない」と続けた。
また、今日の対戦相手については「アタランタは好結果を残す強豪で、ホームの利もある」と警戒心を示した。
ユヴェントスは「ジョーカー」の愛称で知られるウェストン・マキーニが出場停止。さらにドゥシャン・フラホヴィッチ、ヴァシリー・アジェチ、マティア・ペリンが負傷で欠場する。
偽のストライカーとして起用されているブジャの将来について、キエッリーニは「彼はよくフィットしており、移籍金も妥当だ。シーズン終了後に判断するが、残留すれば嬉しい」と語った。 「彼はチームにうまく溶け込んでおり、移籍金も妥当だ。シーズン終了時に残留できれば我々は喜ぶ。彼の将来はユヴェントスにある可能性が高い」
キエッリーニは「我々の戦略は、今後数年にわたり競争力を保ち勝利することだ。チャンピオンズリーグ出場が実現すれば状況は変わるが、その点は適切な時期に検討する」と結んだ。