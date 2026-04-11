キエッリーニ：「ユヴェントスの新戦力獲得を喜んでいる。ミランのつまずきなど気にしていない」

ユヴェントスは来季に向けてスポーツ戦略を見直す一方、クラブ内からは現在の進路とルチアーノ・スパレッティ監督率いるコーチングスタッフの戦術的安定性に満足しているとの声が上がっている。

スポーツディレクターのジョルジオ・キエッリーニも新契約を歓迎した。イタリア人監督は2028年6月までの契約にサインした。

これはクラブにとって重要な一歩であり、経営陣がチーム体制の安定を確立したいという意向を反映している。

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