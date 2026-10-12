チャンピオンズリーグでブルッヘと対戦するインテルの監督、クリスティアン・キヴがスカイ・スポーツの取材と記者会見で、試合に向けて語った。レアル・マドリーに堂々と戦いながら敗れた後、ベスト16進出に向けてすぐに仕切り直すには勝利が必要だ。
キヴ「バストーニはインテルとイタリアの財産。チャルハノールを疑問視するな。チャンピオンズリーグは夢か、それともチャンスか？」
チャンピオンズリーグに簡単な試合はない
「我々は、予選を突破するためには残り7試合を戦い、最大限の結果を出さなければならないと分かっている。クラブ・ブルージュは独自のスタイルを持ち、積極的にプレーするチームだ。それだけの力がある。簡単な試合にはならない。チャンピオンズリーグに簡単な試合はないからね。
我々が試合に臨むうえで必要なのは、エネルギーと強い意志、そして姿勢だ。それを基準に起用する選手を選ぶ。パルマ戦では、周囲の予想とは違う選択をしたかもしれない。我々には充実した選手層があり、各選手が持つ力をチームのために発揮できる」
チャルハノール
「チャルハノール？ 彼の価値を疑うべきではない。長年にわたってそれを示してきた。今後どう起用するかは見極めていく。3日ごとに試合があるので、全員の力が必要だ。ただ、選手の身体を危険にさらすことだけは避けなければならない」
チャンピオンズリーグは夢か、それともチャンスか？
「チャンピオンズリーグは夢か、それともチャンスか？ この質問には誰もが注意しなければならない。『夢』と答えたのに、見出しで『目標』とされれば、答えの意味が変わってしまう。遠くまで行けると夢を見ながら、行けるところまで行きたいという野心をインテルが持つのは当然だ」
「苦労や努力、歩んできた道のりを見失ってはいけない。これほど重要なトロフィーを買えるほどのお金はない。自分が到達できる選手や監督もいない。唯一確かなのは、夢を見たいという気持ちを持つことだ。だが、大切なのは夢にたどり着くための努力だ」
チャルハノールは元気だ
「いくつか変更はあるだろう。チャルハノールは大丈夫だ。氷で冷やしているところを見られたようだが、私は知らなかった。負傷せずに退いたと思っていたからだ。軽く打ったので氷で冷やしたが、状態は良い」
「スペンスはコンディションを上げている。プレッシャーや怒りが少しずつ和らいでいるのもうれしい。ここに来た直後は身体的な問題を抱え、シーズン前半はプレーできなかった。自己肯定感と自信が大きく高まっており、私もうれしく思う」
バストーニ
「彼が受けた不当な扱いや、代表チームでも起きたことについて、改めて話すつもりはない。アレの価値は誰もが知っている。私たちやイタリアにとって彼が個人としてどれほど価値のある選手か、本人も示してきた。だが、誰かに何かを証明する必要などなかった。彼は常に価値のある選手だった。甘やかすべきだとは言わないが、時にはイタリアにいる選手たちをもう少し大切にしなければならない。アレはインテルとイタリアにとって大切な財産だ」
競争力のあるチーム編成
「我々は、大きな責任感を持ってピッチに立てるメンタリティを身につけた。時には適切な姿勢と決意を示し、時には試合を支配できている。もちろん、常に改善の余地はある。我々が目指すサッカーには、さらにうまくできることがあるからだ。選手たちのレベルは非常に高く、選手間の競争が練習の質と我々の目標を引き上げている。クラブにもそうした高い目標があり、だからこそ競争力のあるチームを編成している。批判のつもりはないが、そのチームも常にさらに良くできる」
クラブ・ブルッヘ
「7試合あるが、我々はまず初戦を見据えている。3日ごとに試合があるので、あまり先のことを考える余裕はない。クラブ・ブルッヘはボールを持っているときも、守備時も組織的だ。簡単な試合にはならない」
ゾマー
「大切なのは昨年、我々が何を勝ち取ったかではない。彼がインテルでの3年間にしてきたこと、プロ意識、真摯さ、そしてインテルやファン、クラブに示した敬意だ。重要なタイトルを獲得し、大舞台にもたどり着いた素晴らしい3年間について、彼に感謝しなければならない」
プレースタイルを変える？
「自分たちが何をするかを最初から決めているわけではない。自分たちには自分たちのアイデンティティーがあり、相手によって特定の選択を迫られる。マドリードでの最初の20分間はほぼ試合を支配し、何も許さなかった。だが、失点して試合が変わった。このグループの目標は、強いメンタリティーと積極性を保つことだ。もし私がある試合で『今日は打算的に戦い、天の神様が何を与えてくれるか見よう』と言ったら、どうして一貫性を保てるだろうか。ピッチでは、自分たちにふさわしいものを手にする。試合をひっくり返せる時もあれば、そうでない時もある。私にとって大事なのは、負けるとしても、どう負けるかを自分たちで選び、相手に左右されないことだ」
控え選手たち
「私は先発、第一陣、第二陣、序列といった話をするのが好きではありません。選手の体力や相手、そして代表に参加するためここを離れ、別のプレッシャーや期待を背負っていた多くの選手の精神面を踏まえて、チームの中から選べると考えたいのです。考慮すべきことはたくさんあります。私にとって、これは競争力を持つことを目指す選手たちの集団です。それぞれのポジションで、自分に代わって出場するかもしれない選手とも競い合っています。5人の交代枠があることも強調したいです。これは非常に重要です。全員が大切な存在です。シーズンは長く、試合もたくさんあります」
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