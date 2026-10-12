「我々は、予選を突破するためには残り7試合を戦い、最大限の結果を出さなければならないと分かっている。クラブ・ブルージュは独自のスタイルを持ち、積極的にプレーするチームだ。それだけの力がある。簡単な試合にはならない。チャンピオンズリーグに簡単な試合はないからね。

我々が試合に臨むうえで必要なのは、エネルギーと強い意志、そして姿勢だ。それを基準に起用する選手を選ぶ。パルマ戦では、周囲の予想とは違う選択をしたかもしれない。我々には充実した選手層があり、各選手が持つ力をチームのために発揮できる」