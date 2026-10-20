インテルにこれ以上の失敗は許されない。チャンピオンズリーグのリーグフェーズ終了までに決勝トーナメント1回戦へ進出する望みをつなぐには、何としても勝利が必要だ。サン・シーロに迎えるのはシャフタール・ドネツク。今大会でインテルよりはるかに好スタートを切り、その好調ぶりを維持したいチームだ。
インテルの指揮官クリスティアン・キヴは、まずスカイ・スポーツに、続いて記者会見で取材に応じ、試合に向けた準備や変更を考えている点、そして国内では好調なチームの欧州での成績をどう改善するかについて語った。
インテルにこれ以上の失敗は許されない。チャンピオンズリーグのリーグフェーズ終了までに決勝トーナメント1回戦へ進出する望みをつなぐには、何としても勝利が必要だ。サン・シーロに迎えるのはシャフタール・ドネツク。今大会でインテルよりはるかに好スタートを切り、その好調ぶりを維持したいチームだ。
インテルの指揮官クリスティアン・キヴは、まずスカイ・スポーツに、続いて記者会見で取材に応じ、試合に向けた準備や変更を考えている点、そして国内では好調なチームの欧州での成績をどう改善するかについて語った。
「チャンピオンズリーグの試合はどれも難しい。対戦相手は準備が整い、戦術的にも進歩していて、戦い方を知っている。サン・シーロに乗り込んで主役になろうとするし、失うものもない。チャンピオンズリーグに簡単な試合はない。ふさわしい意欲と決意を持つ必要がある。明日の夜から、それを示したい」
「ブルッヘ戦後に話していたのは自分自身のことだ。選手たちへの接し方や、どうすればもっと分かりやすく説明できるかについて話していた。それ以外のことを指していたわけではない。自分にできていないことや改善できることについては、常に責任を負う。正しい糸口と、自分たちのアイデンティティに合うものを見つけることに、私は非常に心を砕いている。言いたかったのはそのことだ」
「ああ、そうした結果は分かっている。いつも思い出させてもらう必要はない。今年は2試合に敗れた。自分たちの目標に見合う感覚とエネルギーを取り戻したい。過去について語られすぎている。私たちは明日に集中し、あらゆる面で準備を整えてピッチに立ち、結果を手にしなければならない」
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。
私が叫ぶのを聞いたことがありますか？ 私は静かに話し、笑い、冗談を言い、怒ることもあります。選手たちには、家で自分の子どもたちにするのと同じように接しています。一緒に過ごす時間が長いので、愛情もとても似ています。彼らへの愛情は決して変わりません
「選手たちが一定の責任を引き受けてくれるのはうれしい。だが、伝えるべきことを伝えられていない第一の責任は私にある。昨シーズンが重要なシーズンになったのは、このクラブに関わるすべての人が大きな責任を引き受けたからだ」
「特定のことについて質問されれば、私たちは礼儀として、また義務として答えます。チャンピオンズリーグは夢だと言いましたが、2敗を喫した今は、明日のことを考える方がいい。現時点での最優先事項は、チャンピオンズリーグで1試合勝つことです」
「もっと危機感を持ち、もっと意欲を高め、試合中の状況判断を改善しなければならない。これは私自身にも当てはまる。ピッチ上で起こるすべてのこと、特に悪い出来事や個人のミスについてもそうだ。選手たちにエネルギーが足りないとすれば、私がそれを伝えられなかったからかもしれない。このチームは何年も、一定のプレッシャーの中でプレーしてきた。あらゆる期待が彼らに寄せられている。彼らは競争力を示して、そうした評価を勝ち取ってきたのだから、それが当然な場合もある。私には一定の責任を負う義務がある。監督に最大の責任がないとしたら、何を議論するというのか？」
「思い上がりだけは自分にないと信じているし、ないことを願っている。だが、何でもないことについて語られすぎている。私はもともと楽観的な性格だ。失点後の反応や、試合中に足りなかったことについても、前向きな面に目を向けている。その理由は深く分析しなければならない。理由はいくらでも思い当たるが、話したくはない。話し始めたら今夜いっぱいかかってしまうからね。 ただ、責任は私が負う。悪いのは私であり、それで当然だ。
選手たちは逆境にどう対応すべきか分かっている。私たちはチームとしても、個人としても完璧ではない。試合の展開に影響する問題は私たちにもある。それでも、チームが結果を手にするために全力を尽くすことが私には重要だ。私たちは完璧ではないし、完璧な存在として描かれたいとも思わない。だが、インテルが負けると国家的な悲劇であるかのように描かれるのも見たくない。インテルには義務があって、ほかにはないかのように感じられる。それはよくない」