「思い上がりだけは自分にないと信じているし、ないことを願っている。だが、何でもないことについて語られすぎている。私はもともと楽観的な性格だ。失点後の反応や、試合中に足りなかったことについても、前向きな面に目を向けている。その理由は深く分析しなければならない。理由はいくらでも思い当たるが、話したくはない。話し始めたら今夜いっぱいかかってしまうからね。 ただ、責任は私が負う。悪いのは私であり、それで当然だ。

選手たちは逆境にどう対応すべきか分かっている。私たちはチームとしても、個人としても完璧ではない。試合の展開に影響する問題は私たちにもある。それでも、チームが結果を手にするために全力を尽くすことが私には重要だ。私たちは完璧ではないし、完璧な存在として描かれたいとも思わない。だが、インテルが負けると国家的な悲劇であるかのように描かれるのも見たくない。インテルには義務があって、ほかにはないかのように感じられる。それはよくない」