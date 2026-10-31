彼はこう語った。「我々にとっても、相手にとっても、街にとっても重要な一戦だ。順位は関係ない。何も関係ない。 ダービーで7試合勝てていないのなら、その理由を自問しなければならない。

すべてはバランスから始まる。頭の中にあるもの、そして脚に残っている力が大切だ。何ができるときで、何ができないときなのか、適切に判断しなければならない。 以前よりも、あらゆる面で少しずつ上積みする必要がある。

ボールを持っていないときには、地方クラブのような泥臭さも少し必要だ。今日も選手たちにそう伝えた。規律を保ち、腕まくりして懸命に取り組まなければならない。個々の力で事態を打開できる選手がいると考えてはいけない」