ジェリー・カルディナーレがこのミラン対インテルのダービーの重要性を語る一方、クリスティアン・キヴの言葉も負けず劣らず重みを持つ。むしろ、初めての本格的な監督経験でセリエAとコッパ・イタリアを制した驚異的なシーズンにも、なお残っていたかもしれない痛いところをうかがわせた。
インテルの指揮官は、ダービーを前にした記者会見で、それまでの自分の言い方を変え、これまで否定してきたものをチームに求めるに至った。それは「少しばかりの地方クラブらしさ」だ。
ジェリー・カルディナーレがこのミラン対インテルのダービーの重要性を語る一方、クリスティアン・キヴの言葉も負けず劣らず重みを持つ。むしろ、初めての本格的な監督経験でセリエAとコッパ・イタリアを制した驚異的なシーズンにも、なお残っていたかもしれない痛いところをうかがわせた。
インテルの指揮官は、ダービーを前にした記者会見で、それまでの自分の言い方を変え、これまで否定してきたものをチームに求めるに至った。それは「少しばかりの地方クラブらしさ」だ。
キヴも分かっている。インテルを率いてから、イタリア国内でもチャンピオンズリーグでも、ビッグマッチはこれまで得意とは言えない。とりわけ、指揮を執ったダービー3試合での勝利数は、いまだに0だ。
昨シーズンのセリエAで行われた2度のダービーはいずれも0-1で敗れた。プリシッチとエストゥピニャンのゴールが、それぞれマッシミリアーノ・アッレグリに勝利をもたらした。夏にはオーストラリアのパースで行われた親善試合でアモリムと初めて対戦したが、結果は1-1。ディマルコのゴールに、エンクンクがPKで追いついた。
彼はこう語った。「我々にとっても、相手にとっても、街にとっても重要な一戦だ。順位は関係ない。何も関係ない。 ダービーで7試合勝てていないのなら、その理由を自問しなければならない。
すべてはバランスから始まる。頭の中にあるもの、そして脚に残っている力が大切だ。何ができるときで、何ができないときなのか、適切に判断しなければならない。 以前よりも、あらゆる面で少しずつ上積みする必要がある。
ボールを持っていないときには、地方クラブのような泥臭さも少し必要だ。今日も選手たちにそう伝えた。規律を保ち、腕まくりして懸命に取り組まなければならない。個々の力で事態を打開できる選手がいると考えてはいけない」
キヴは記者会見で、相手に左右されないチーム像と戦い方を一貫して強調してきた。インテルには常に大胆さ、縦への意識、質の高さ、試合を支配することを求め、会見でも同じ資質を見せてきた。
だが、ダービーを前に何かが変わった。順位の関係でプレッシャーがかかっているのはACミランだけではない。目には見えにくくとも、同じくらい重いプレッシャーがキヴの監督としての立場にもかかっていることを示している。
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