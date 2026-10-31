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cm grafica chivu inter 2026 27 2 1 deskGetty Images / Calciomercato
Emanuele Tramacere
翻訳者：

キヴ、ダービーでの歴史を書き換えるため、インテルにより「地方クラブらしい」姿を求める

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ACミラン
セリエ A
ACミラン 対 インテル

ダービーはインテルの監督にとっても試金石となる。

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ジェリー・カルディナーレがこのミラン対インテルのダービーの重要性を語る一方、クリスティアン・キヴの言葉も負けず劣らず重みを持つ。むしろ、初めての本格的な監督経験でセリエAとコッパ・イタリアを制した驚異的なシーズンにも、なお残っていたかもしれない痛いところをうかがわせた。

インテルの指揮官は、ダービーを前にした記者会見で、それまでの自分の言い方を変え、これまで否定してきたものをチームに求めるに至った。それは「少しばかりの地方クラブらしさ」だ。

  • ダービー3試合で勝利なし

    キヴも分かっている。インテルを率いてから、イタリア国内でもチャンピオンズリーグでも、ビッグマッチはこれまで得意とは言えない。とりわけ、指揮を執ったダービー3試合での勝利数は、いまだに0だ。

    昨シーズンのセリエAで行われた2度のダービーはいずれも0-1で敗れた。プリシッチとエストゥピニャンのゴールが、それぞれマッシミリアーノ・アッレグリに勝利をもたらした。夏にはオーストラリアのパースで行われた親善試合でアモリムと初めて対戦したが、結果は1-1。ディマルコのゴールに、エンクンクがPKで追いついた。

  • 「地方根性」

    彼はこう語った。「我々にとっても、相手にとっても、街にとっても重要な一戦だ。順位は関係ない。何も関係ない。 ダービーで7試合勝てていないのなら、その理由を自問しなければならない。

    すべてはバランスから始まる。頭の中にあるもの、そして脚に残っている力が大切だ。何ができるときで、何ができないときなのか、適切に判断しなければならない。 以前よりも、あらゆる面で少しずつ上積みする必要がある。 

    ボールを持っていないときには、地方クラブのような泥臭さも少し必要だ。今日も選手たちにそう伝えた。規律を保ち、腕まくりして懸命に取り組まなければならない。個々の力で事態を打開できる選手がいると考えてはいけない」

  • コミュニケーション方針の転換

    キヴは記者会見で、相手に左右されないチーム像と戦い方を一貫して強調してきた。インテルには常に大胆さ、縦への意識、質の高さ、試合を支配することを求め、会見でも同じ資質を見せてきた。

    だが、ダービーを前に何かが変わった。順位の関係でプレッシャーがかかっているのはACミランだけではない。目には見えにくくとも、同じくらい重いプレッシャーがキヴの監督としての立場にもかかっていることを示している。

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