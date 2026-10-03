私たちはかなり長い間、ピオと一緒に仕事ができる幸運に恵まれた。彼はU-14の時点ですでに私たちのもとにいて、その後、年齢カテゴリーより2歳下ながらPrimaveraに引き上げた。出場機会は多くなかった。私たちはほかの選手を優先していたからだ。ただ、それでも彼は私たちと一緒にいた。私が与えたチャンス、あるいは彼自身の実力を生かして、ユースリーグで何試合かプレーした。リーグ戦で何かしていたかは覚えていないが、その翌年には、年齢カテゴリーより下だったにもかかわらず、すでにトップチームに定着していた。





その後、彼は勇気を持って、これは誰も語らないことだが、Primaveraを離れ、別の環境であるセリエBへ移った。別の街で、本物のプロたちを相手に、自分を証明し、ゼロからやり直さなければならなかった。そして彼のPrimaveraでの最初の年は、間違っていなければ、17〜18ゴールを決めた。見通しとしては、翌年も年齢カテゴリーより下でプレーしていたので、おそらく30点は取っていただろうというものだった。それでも彼は去ることを選んだ。もっと楽な道を選ぶこともできた。もう1年Primaveraでプレーして、おそらく30点、40点と決めながら自信を高めることもできたはずだ。そうだったかもしれないが、分からない。





2年目に彼はブレークした。というのも、間違っていなければ、セリエBで17ゴールを決めたからだ。その後、私はトップチームで彼と再会したが、より準備ができていて、より成熟し、同じハングリーさと同じ向上心を持っていた。だから、こうしたことも重要なんだ」