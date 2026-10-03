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ライブ
cm grafica inter chivu 2027
Emanuele Tramacere
翻訳者：

キヴ：「インテルで長く続くものを築きたい。チャンピオンズリーグ優勝を確実にする金やアイデアなど存在しない。トレブルの後も祝わなかった。ピオ・エスポジトは勇気を示した」

インテル
クリスティアン・キヴ

インテルの指揮官クリスティアン・キヴが、自身のこれまでにない一面を語った。ピッチ上で主役となってきた出来事そのものよりも、感情面や指導者としての仕事に深く結びついた内容となっている。

元DFで、現在は指導者でもあるキヴは、まずは選手として、その後は若い選手たちを指導する監督として、そして今はインテルのようなクラブを率いる指揮官として、自身の人生の多くの側面を振り返り、さまざまな逸話や興味深い話を明かすとともに、サッカーや人生をどう全体的に捉えているかについても強調した。

これらは、Futnetのマイクを通じて語られたものだ。Futnetは、独立したプロ評価、技術レポート、科学的検証、そして11月からはクラブによる直接アクセスを統合するスポーツテック企業である。Futnetを通じてキヴは、新たなプラットフォームを利用して「スカウティング」され、プロフェッショナルに評価される若者たちに200件の無料評価を提供した。評価にはワルテル・サバティーニ、クリスティアン・ブロッキ、ワルテル・ゼンガ、ジョルジョ・ペリネッティ、ダリオ・マルコリンも名を連ねている。さらに、キヴはイタリアにおける才能発掘を支援する「Honor Wall」の最初のメンバーとなっている。


  • 父親との関係

    「父は練習後、僕を路面電車で家に帰していました。あれが父なりの、僕に何かを与え、価値観を授けるやり方だったのだと思います。そして人生のこの段階になった今、あれは自分のためになったことだと確信しています。なぜなら、自分の力でやっていくことを学べたからです。

    午前中は学校があったので、練習に時間どおり着くために公共交通機関に乗らなければならず、その後また学校に戻らなければなりませんでした。練習が終わっても、父は車を使えたにもかかわらず、急いで学校へ送るために一度も車に乗せてくれませんでした。時には遅れることもありましたが、それでも自分一人で、父と決めた予定や時間、約束を守るための方法や解決策を見つけることができていました」.

  • 選手たちを息子のように扱っている

    「良い父親でいることと、良い監督でいることは、どちらが難しいですか？」「間違いなく父親です。何より大きな責任がありますからね。ただ、比較はできません。私は自分の選手たちを、まるで自分の子どものように接しています。もちろん違いはあります。彼らは男の子ですが、私には娘が2人いるので、接し方は少し違いますし、彼らに向き合う自分自身の在り方も少し変わります。


    ただ、娘たちに対しては、いつも正しい価値観と、必要な適切な厳しさを与えるようにしてきました。そうしたものは、思春期の子どもがいろいろなことを理解するために必要だと私は思っています。だいたいそれは、私がU-14で指導を始めた時にやっていたことと同じです。そこには13歳の思春期の子どもたち、サッカー選手になることを夢見る少年たちがいました。でも、まだ幼い子どもたちでもあり、常にプレーすることばかりで、それを本気で自分の職業として向き合ってはいませんでした。13歳半でそれを職業と呼べるのであれば、ですが」

  • キャプテンであること

    「キャプテンマークを巻くことは、ロッカールームの中で本当に多くのことを変える。そして、そのマークが与えるべき責任をしっかり感じ取れる者にとっては、キャプテンマークを託されることが何を意味するのかを理解するための、ある種の感受性も必要だと私は思う。

    そこに少しの感情的な知性も加われば、自尊心のレベルはかなり高まるはずだ。誰もがその責任や、自分を成長させるあの特別な感情を感じ取れるわけではない。時には過剰なエゴがその裏返しとなり、マイナスに働く。私自身もユース年代でそれを経験した。何度か、ある瞬間にそれを感じたことがある。

    ピオ・エスポジトのことが思い浮かぶ。彼にキャプテンマークを託して責任を持たせたとき、彼は素晴らしい応えを見せ、とても繊細な人間として振る舞った。それを彼は示したし、今も示し続けている」

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  • ピオ・エスポジト

    私たちはかなり長い間、ピオと一緒に仕事ができる幸運に恵まれた。彼はU-14の時点ですでに私たちのもとにいて、その後、年齢カテゴリーより2歳下ながらPrimaveraに引き上げた。出場機会は多くなかった。私たちはほかの選手を優先していたからだ。ただ、それでも彼は私たちと一緒にいた。私が与えたチャンス、あるいは彼自身の実力を生かして、ユースリーグで何試合かプレーした。リーグ戦で何かしていたかは覚えていないが、その翌年には、年齢カテゴリーより下だったにもかかわらず、すでにトップチームに定着していた。


    その後、彼は勇気を持って、これは誰も語らないことだが、Primaveraを離れ、別の環境であるセリエBへ移った。別の街で、本物のプロたちを相手に、自分を証明し、ゼロからやり直さなければならなかった。そして彼のPrimaveraでの最初の年は、間違っていなければ、17〜18ゴールを決めた。見通しとしては、翌年も年齢カテゴリーより下でプレーしていたので、おそらく30点は取っていただろうというものだった。それでも彼は去ることを選んだ。もっと楽な道を選ぶこともできた。もう1年Primaveraでプレーして、おそらく30点、40点と決めながら自信を高めることもできたはずだ。そうだったかもしれないが、分からない。


    2年目に彼はブレークした。というのも、間違っていなければ、セリエBで17ゴールを決めたからだ。その後、私はトップチームで彼と再会したが、より準備ができていて、より成熟し、同じハングリーさと同じ向上心を持っていた。だから、こうしたことも重要なんだ」

  • トレブル後に「消えた」祝賀会

    トリプレーテ達成後に祝わなかったのかって？ 僕はほとんど実感する暇がなかった。あの年にあった困難を思えば、安堵のため息のようなものだった。 1月にケガをして、手術を受けることになり、不安もあって、またサッカーができるのかどうか分からなかった。

    それでも2カ月半で早く復帰した。決勝にたどり着き、リーグ優勝を果たし、カップ戦も制し、チャンピオンズリーグも勝った。だけど、僕の頭にあったのは代表に行かなければいけないということだった。自分にはその責任があったからだ。代表のキャプテンでもあったし、もう天狗になっているような人間だと思われたくなかった。代表監督は数日間の休みをくれたけど、僕はこう言った。『いや、自分はチームのキャプテンなんだから、みんなと同じように行かなければならない』。

  • チャンピオンズリーグ

    「チャンピオンズリーグで優勝するのは本当に素晴らしいことだし、つまり、誰もが抱く夢だと思う。あまりにも重要な大会だからこそ、その重みを感じる。リーグ戦の試合とチャンピオンズリーグの試合には大きな違いがある。グループステージであろうとラウンド16であろうと関係ない。選手個人のモチベーションという点でも大きな違いがあるし、チームのモチベーションという点でも同じだ。

    難しさがあるのは、チャンピオンズリーグで勝てると確信できるようなレシピは存在しないからだ。 チャンピオンズリーグを買えるような金は存在しないし、それを買えるようなアイデアも存在しない。多くの要素の積み重ねであり、それがシーズンの中で、ある時点、ただし遅い時期、たとえば3月頃だと思うが、今の自分たちがどの段階にいるのかを理解させてくれる。なぜなら、今日の時点でどこが本命かを紙の上で挙げるのは簡単だからだ。だが、どこが最後まで勝ち進み、どこがそれを成し遂げるのかを言い当てるのは簡単ではない」

  • 永続する何か

    私は今、翌日に何があるかを考える段階に来ています。自分がどこに来たのか、この立場でどんな責任を負っているのか、その大きな責任が何を意味するのかは分かっています。だが何よりも、私は自分の選手たちに対して責任を負っていることを理解しています。

    この素晴らしいクラブの歴史に重要な何かを残せる、長く続くものを作りたい。そのために取り組んでいます。短期間で達成すべき小さな目標があります。私はいつも最後まで先のことばかり考えるわけではありません。

    小さな一歩から始め、目標を達成していくことが、その先により大きな夢を見ることを可能にしてくれます。私自身と選手たちに必要なのは健康だけです。そして、私自身も含めた全員が、日々改善したいと考えている局面に向き合う時、同じエネルギーと同じ強度を保ち続けてほしい。それだけを望んでいます。私たちは自分たちのベストバージョンに、あるいは前日よりも良い自分たちになりたいのです」

セリエ A
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