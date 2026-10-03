インテルの指揮官クリスティアン・キヴが、自身のこれまでにない一面を語った。ピッチ上で主役となってきた出来事そのものよりも、感情面や指導者としての仕事に深く結びついた内容となっている。
元DFで、現在は指導者でもあるキヴは、まずは選手として、その後は若い選手たちを指導する監督として、そして今はインテルのようなクラブを率いる指揮官として、自身の人生の多くの側面を振り返り、さまざまな逸話や興味深い話を明かすとともに、サッカーや人生をどう全体的に捉えているかについても強調した。
これらは、Futnetのマイクを通じて語られたものだ。Futnetは、独立したプロ評価、技術レポート、科学的検証、そして11月からはクラブによる直接アクセスを統合するスポーツテック企業である。Futnetを通じてキヴは、新たなプラットフォームを利用して「スカウティング」され、プロフェッショナルに評価される若者たちに200件の無料評価を提供した。評価にはワルテル・サバティーニ、クリスティアン・ブロッキ、ワルテル・ゼンガ、ジョルジョ・ペリネッティ、ダリオ・マルコリンも名を連ねている。さらに、キヴはイタリアにおける才能発掘を支援する「Honor Wall」の最初のメンバーとなっている。