キヴ監督がパンキーナ・ドーロ受賞「モウリーニョとの比較は恐れ多い。スクデット争いで誰も恐れない。インテルに勝利の義務はないが、負ければ悲劇だ」

2025-26シーズンのパンキーナ・ドーロを受賞した、インテルのクリスティアン・キヴ監督が受賞について語った。ただし、外国人監督として前回この賞を受賞したモウリーニョとの比較は辞退している。「与えられた機会、私を信頼してくれたクラブ、選手たち、そしてこの数年間に自分が成し遂げてきた良いことを思います。私たちのクラブと欧州におけるイタリアサッカーのために、高いレベルと重要な基準を維持しようとしています……。モウリーニョと比べられるのは、私には恐れ多いことです。気恥ずかしくなります。彼は偉大な監督で、私は始めたばかりです。彼が手にしたタイトルの一部でも獲得できれば、幸せな人間になれますし、監督として今以上に幸せになれるでしょう」

今後を考えると、インテルが本来の力を発揮すればライバルはいないと感じますか？

「私はそうしたレッテルが好きではありません。インテルが圧倒的な優勝候補で、勝たなければならないと言うのは簡単すぎます。そうではありません。インテルは近年ずっとやってきたことを、イタリアと欧州で残してきた結果と安定感をもって続けるべきです。ただ、それを示す必要があります。言葉を行動に移すまでの道のりは長く、その境界は紙一重です。1試合負ければ悲劇となり、その後2試合勝てば熱狂が生まれる。その違いは誰もが目にしています。バランスを見つける必要があり、クラブとしてはしばらく前からそれを見つけています」

スクデット争いで最も警戒する相手は？

「私は誰も恐れていません。それは私の考え方にはありません。自分たちを見つめ、誰も何も与えてはくれないと理解したうえで、1試合ごとに競争力を発揮しなければなりません。常に最高の自分たちであろうと努める必要があります」

試合再開後に何を期待しますか？

「中断前に終えたところから再開することを期待しています。良いテンポ、バランス、積極性、そして質です。今週末から12月22日まで続く多くの試合を前に、何かを持ち帰ろうとする、あるいはその連戦を終えようとするチームを期待しています」