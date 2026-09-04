するとキヴは皮肉を交えつつ、問いを向けられた際にはどこか苦さものぞかせた。「この2つの言葉が足りなかったね……。 それに『直接対決』ってどういう意味なんだ？ 伝統的に強豪とされるチームとの対戦全般のことなのか、それとも上位4チームに入るチームとの対戦だけを指すのか。ではミランとユヴェントスはどうなるんだ、昨季はかなり下の順位で終わったのに。あれはもう直接対決じゃないのか？ 逆にナポリとコモは直接対決なのか？ 実際のところ、私にとってはすべてが直接対決だよ。下位の相手との試合であってもね……」