大きな自覚か、それとも小さな痛いところを突かれたのか。「直接対決」という表現は、クリスティアン・キヴとそのインテルにとって、セリエA優勝とコッパ・イタリア制覇の二冠を成し遂げたにもかかわらず、依然として複雑で受け入れがたいもののままだ。明日、サン・シーロでルーマニア人指揮官の前に立ちはだかるのは、まさにマックス・アッレグリ率いるナポリ。彼はディアボロとして昨季のダービー2試合をいずれも制し、インテルにはわずかなものしか残さず、一度も揺るがされることはなかった。
翻訳者：
キヴがユベントスとミランをチクリ「直接対決？ あまりにも後ろからやって来た」。昨季はバストーニ騒動の中で12ポイント中3ポイントしか獲得できず
12ポイント中3ポイント
総じて、同じ街のライバルやユヴェントスとの伝統の一戦では、昨季のインテルは控えめに言っても良い結果を残せなかった。ミランに2敗、痛恨の黒星は第3節、後に解任されたトゥドール相手に喫した4-3の敗戦で、さらにサン・シーロでの物議を醸した勝利もあった。これはカルルの退場と、バストーニへの退場処分が下されなかった場面が印象づけたものだった。獲得したのは勝ち点12のうち3のみ。2つのタイトル獲得があったとはいえ、おそらく今もキヴの眠りを乱している数字だ。
アキレス腱
インテルの指揮官として迎えた最初のシーズン、元パルマ指揮官にとってのアキレス腱が、まさに少なくとも紙の上では同格と見なされる相手との対戦だったことは疑いようがない。コモやローマではなく、ファブレガスとガスペリーニを相手に4戦4勝を収めた一方で、1敗はナポリ、3敗はほかならぬ歴史的ライバルたちに喫し、さらにチャンピオンズリーグでもいわゆるビッグクラブ相手に黒星を喫した。
「はるか後方」
するとキヴは皮肉を交えつつ、問いを向けられた際にはどこか苦さものぞかせた。「この2つの言葉が足りなかったね……。 それに『直接対決』ってどういう意味なんだ？ 伝統的に強豪とされるチームとの対戦全般のことなのか、それとも上位4チームに入るチームとの対戦だけを指すのか。ではミランとユヴェントスはどうなるんだ、昨季はかなり下の順位で終わったのに。あれはもう直接対決じゃないのか？ 逆にナポリとコモは直接対決なのか？ 実際のところ、私にとってはすべてが直接対決だよ。下位の相手との試合であってもね……」
審判の年
今季は、1年の経験に加え、スクデットとコッパ・イタリアを手にし、さらにストーンズ、スペンス、ジョーンズという大物を獲得した移籍市場によって、イングランド代表3選手が加わり、インテルは事実上ほぼ同等のレベルを持つ非常に強力な2つの陣容を抱えることができる。PSGやバイエルン・ミュンヘンのように、注目はまさにビッグマッチに集まるだろう。ナポリ戦を皮切りに、レアル・マドリー、ローマとの対戦、そしてチャンピオンズリーグでのエリート同士の戦いだ。インテルは二正面作戦をうまく乗り切らなければならない。チャンピオンズリーグで最低でも準々決勝進出を目標に据え、ノルウェーのボードーを相手にしたラウンド32敗退の後、セリエA連覇も求められる。そこにはユヴェントス戦、そしてミラン戦も含まれる。
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