キア・スターマー首相は、アーセナル対PSGのチャンピオンズリーグ決勝を英国で無料放送するよう求めている。

スターマー首相は、チャンピオンズリーグ決勝を有料配信とする決定に失望し、放送局に直接訴えた。アーセナル熱狂ファンの首相はTNTスポーツ幹部に書簡を送り、方針変更を求めた。書簡では、1992年の大会名称変更以来、決勝は常に無料視聴可能だったと指摘した。

スターマー氏はTNT幹部への書簡で「34年間、英国ファンは無料で観戦できた。今回初めて有料となったことは悲しく、サッカーの故郷であるこの国のファンにとって大きな意味を持つ」と訴えた。