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キア・スターマー首相は、アーセナル対PSGのチャンピオンズリーグ決勝を英国で無料放送するよう求めている。
スターマーはファンのために戦う
スターマー首相は、チャンピオンズリーグ決勝を有料配信とする決定に失望し、放送局に直接訴えた。アーセナル熱狂ファンの首相はTNTスポーツ幹部に書簡を送り、方針変更を求めた。書簡では、1992年の大会名称変更以来、決勝は常に無料視聴可能だったと指摘した。
スターマー氏はTNT幹部への書簡で「34年間、英国ファンは無料で観戦できた。今回初めて有料となったことは悲しく、サッカーの故郷であるこの国のファンにとって大きな意味を持つ」と訴えた。
- AFP
アーセナルにとって歴史的な瞬間
ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルは、アトレティコ・マドリードを破り20年ぶりに欧州決勝へ進んだ。今週プレミアリーグ優勝も果たし、2冠を狙う。スターマー氏は、この試合を誰もが視聴できることは、個人的な応援を超えた意味があると語った。
スターマー氏は「アーセナルが決勝に進出したかどうかは関係なく、この大会の決勝は無料で視聴できるべきだと強く信じている。 もちろん、20年ぶりの歴史的な決勝をできるだけ多くのファンに観てほしい。だがこれは、リビングルームやパブで欧州のトップ選手たちを観戦する全サポーターに関わる問題だ。勤勉な人々が、重要な試合のために高額な視聴料を払う心配はあってはならない。」
放送局がサブスクリプションモデルを擁護
BT Sportはワーナー・ブラザース・ディスカバリーの買収によりTNT Sportsにブランド変更し、これまでYouTubeで無料配信してきた決勝戦をHBO Maxで配信する。Sky加入者の多くは追加料金なしで視聴できるが、一部は最小限の料金を支払う必要がある。
TNT Sportsは声明で「シーズンを通じて英国のスポーツファンにUEFAクラブ大会をお届けできたことを光栄に思う。プレミアリーグ3クラブが決勝に進出したことはイングランドサッカーの力を示し、今後も支援していく」と述べた。 今シーズン開催される3つのUEFA決勝を4.99ポンドから視聴でき、同額はHBO Maxの1ヶ月分であり、その他のエンターテイメントも楽しめます。」
- AFP
スポーツ団体への圧力が高まっている
スターマー氏は先日、今夏のワールドカップでFIFAにチケット価格の引き下げを要求した。今回はチャンピオンズリーグ決勝を例に挙げ、アストン・ヴィラやクリスタル・パレスの欧州大会決勝も有料配信限定となったことで、スポーツ界に不満が広がっていると指摘した。
スターマー氏は書簡の結びでこう訴えた。「私たちはサポーターを最優先すべきです。私はすでにFIFAにワールドカップのチケット価格引き下げを求めました。同様に、土曜日の決勝戦を国内のサッカーファンが無料で視聴できるよう再考してください。」