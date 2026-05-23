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Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

キア・スターマー首相は、アーセナル対PSGのチャンピオンズリーグ決勝を英国で無料放送するよう求めている。

アーセナル
パリ・サンジェルマン
パリ・サンジェルマン 対 アーセナル
チャンピオンズ リーグ

キア・スターマー首相はTNTスポーツに対し、アーセナル対パリ・サンジェルマンのチャンピオンズリーグ決勝を英国で無料放送するよう正式に要請した。アーセナルは2006年以来の欧州カップ決勝進出を果たしたが、ファンは現在、この歴史的瞬間を見るために有料契約が必要になる可能性に直面している。

  • スターマーはファンのために戦う

    スターマー首相は、チャンピオンズリーグ決勝を有料配信とする決定に失望し、放送局に直接訴えた。アーセナル熱狂ファンの首相はTNTスポーツ幹部に書簡を送り、方針変更を求めた。書簡では、1992年の大会名称変更以来、決勝は常に無料視聴可能だったと指摘した。

    スターマー氏はTNT幹部への書簡で「34年間、英国ファンは無料で観戦できた。今回初めて有料となったことは悲しく、サッカーの故郷であるこの国のファンにとって大きな意味を持つ」と訴えた。

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    アーセナルにとって歴史的な瞬間

    ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルは、アトレティコ・マドリードを破り20年ぶりに欧州決勝へ進んだ。今週プレミアリーグ優勝も果たし、2冠を狙う。スターマー氏は、この試合を誰もが視聴できることは、個人的な応援を超えた意味があると語った。

    スターマー氏は「アーセナルが決勝に進出したかどうかは関係なく、この大会の決勝は無料で視聴できるべきだと強く信じている。 もちろん、20年ぶりの歴史的な決勝をできるだけ多くのファンに観てほしい。だがこれは、リビングルームやパブで欧州のトップ選手たちを観戦する全サポーターに関わる問題だ。勤勉な人々が、重要な試合のために高額な視聴料を払う心配はあってはならない。」

  • 放送局がサブスクリプションモデルを擁護

    BT Sportはワーナー・ブラザース・ディスカバリーの買収によりTNT Sportsにブランド変更し、これまでYouTubeで無料配信してきた決勝戦をHBO Maxで配信する。Sky加入者の多くは追加料金なしで視聴できるが、一部は最小限の料金を支払う必要がある。

    TNT Sportsは声明で「シーズンを通じて英国のスポーツファンにUEFAクラブ大会をお届けできたことを光栄に思う。プレミアリーグ3クラブが決勝に進出したことはイングランドサッカーの力を示し、今後も支援していく」と述べた。 今シーズン開催される3つのUEFA決勝を4.99ポンドから視聴でき、同額はHBO Maxの1ヶ月分であり、その他のエンターテイメントも楽しめます。」

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    スポーツ団体への圧力が高まっている

    スターマー氏は先日、今夏のワールドカップでFIFAにチケット価格の引き下げを要求した。今回はチャンピオンズリーグ決勝を例に挙げ、アストン・ヴィラやクリスタル・パレスの欧州大会決勝も有料配信限定となったことで、スポーツ界に不満が広がっていると指摘した。

    スターマー氏は書簡の結びでこう訴えた。「私たちはサポーターを最優先すべきです。私はすでにFIFAにワールドカップのチケット価格引き下げを求めました。同様に、土曜日の決勝戦を国内のサッカーファンが無料で視聴できるよう再考してください。」

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