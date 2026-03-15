フィオレンティーナ、ミラン、ナポリなどでプレーした元フォワード、ルチアーノ・キアルーギが、『ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューに応じ、いくつかの舞台裏を明かしたほか、選手生活の中で経験した決して楽ではなかった日々を振り返った。彼の発言は以下の通りだ：
翻訳者：
キアルーギ：「リードホルムとの時は落ち込んでいたが、ロッコが私の救いだった。私がダイバー？いや、審判たちは私を嫌っていたんだ」
フィオレンティーナ
「私のフィオレンティーナ？ 素晴らしいチームだったよ。僕たちは『フィオレンティーナ・イエイエ』と呼ばれていた。何と言っても、いつも楽しんでいたからだと思う。どれだけ「バカなことを」言ったことか。それにペサオラ監督のような、僕たちをうまくまとめてくれる監督がいた。彼は『棒と人参』のやり方でチームを率いていたんだ」
「狂った馬」というあだ名？
「それは、当時ナポリのゴールキーパーだったゾフから決めたゴールのおかげだった。中盤でボールを奪い、全員を抜き去った。まるで……暴れ馬のような走りだった。ある記者がまさにそう呼んだんだ。それ以来、その呼び名は私につきまとうようになった」
リーホルムとの関係「どんな関係だって？ そんなものは最初からなかった。彼は僕に話しかけてこなかったし、話しかけてきても敬語で接してきた。戦術的な枠組みや指示に縛られているような気がした。年末に激しい口論になり、僕は去ることを決めたんだ」
うつ病
「あのね、私の時代にはうつ病なんて話題にすることなんて普通じゃなかったんだ。正直に言うと、私もうつ状態だった。10キロも痩せて、何も食べられなかった。試合にも出られず、悲しくてストレスも溜まっていた。幸いなことに、ネレオ・ロッコが私を救ってくれたんだ」。
ロッコ率いるミラン
「今でもその話をすると胸が熱くなります。コヴェルチャーノで彼（ロッコ、編注）に会った時、声がかすれてしまいました。彼は私を見て、『これが俺たちが買った選手全員か？』と言いました。私はとても痩せていました。彼は私を安心させ、料理人たちに任せてくれました。それから数ヶ月も経たないうちに、私は飛ぶように走れるようになっていました」。
インテルとの移籍市場での争い
「まさにダービーそのものでした。私はフライッツォーリに約束していたのですが、その後ミランに説得されました。私はロッコに指導してもらいたかったのです。『パロン』は、ミランで家族のような温かさを感じられると誓ってくれました。彼への感謝の気持ちは、いくら語っても語り尽くせません」
カップ・オブ・カップス決勝
「なんて試合だったんだ！ 僕たちはボロボロだったし、まさに死闘だったよ。リーズの攻撃陣には『サメ』ことジョー・ジョーダンがいた。僕がフリーキックを決めたんだ。実は蹴る前にリベラのところに行って、僕に蹴らせてくれって頼んだんだ。「自信がある」って言ったんだ。そしたら彼が蹴らせてくれた。今でも会うと、その話になるよ。「あの1本だけ任せてやったんだ、運が良かったな」ってね。」
運命のヴェローナ
「あれから何年も経った今でも、自分でも説明がつかないと言ったら、信じてくれますか？ 毎日、あの試合をもう一度やり直したいと思っています。私たちはコッパ・イタリアとカップ・ウィナーズ・カップを制しており、トリプルクラウン達成目前でした。すべては決着がついていたのです。ベンテゴディ・スタジアムはミランサポーターで埋め尽くされていました。私たちはリーズとの過酷な決勝戦を終えたばかりで、疲れ切っていたのです。しかし、あの試合には何か超自然的なものがあったのです」
シミュレーション？
「とんでもない……単に審判たちが僕を嫌っていただけだと思うよ。本当に絶え間なかった。僕は有名になったけど、決してわざと倒れたりしなかった。キャリアを通じてずっと嫌がらせを受けてきたんだ。それに当時はピッチ上で本気で殴り合いの喧嘩もしていたし、VARなんてものなんてなかったからね……」