キアルーギ：「リードホルムとの時は落ち込んでいたが、ロッコが私の救いだった。私がダイバー？いや、審判たちは私を嫌っていたんだ」

「あれから何年も経った今でも、自分でも説明がつかないと言ったら、信じてくれますか？ 毎日、あの試合をもう一度やり直したいと思っています。私たちはコッパ・イタリアとカップ・ウィナーズ・カップを制しており、トリプルクラウン達成目前でした。すべては決着がついていたのです。ベンテゴディ・スタジアムはミランサポーターで埋め尽くされていました。私たちはリーズとの過酷な決勝戦を終えたばかりで、疲れ切っていたのです。しかし、あの試合には何か超自然的なものがあったのです」