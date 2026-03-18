キアラ・キーティングは、マンチェスター・シティでの貴重な機会を最大限に活かし、イングランド女子代表入りを勝ち取る実力を証明しなければならない

キーティングがここに至るまでの経緯は、驚くべき一連の出来事だった。 彼女のように若くして頭角を現した選手であれば、そのまま勢いに乗っていくものと予想されるかもしれないが、経験豊富な日本代表の山下綾香が加入して以来、この2シーズンでキーティングの出場時間は着実に減少していた。実際、現在開催中のアジアカップに30歳の山下が参加していることが、この若いチームメイトに今、稀なチャンスをもたらすきっかけとなったのだ。

しかし、キーティングはチャンスを逃さないタイプだ。日曜日のアストン・ヴィラ戦は0-0の引き分けに終わり、シティが今シーズンわずか3度目となる勝ち点を落とすという極めて残念な結果となったが、代役としてゴールを守った彼女のパフォーマンスは素晴らしかった。 確かに、不安定な場面もいくつかあった。最近ほとんど出場機会がなかったことを考えれば、特に驚くことではないが、何より印象的だったのは、この21歳の選手がいくつかの素晴らしいセーブを見せ、チームが悔しい試合展開の中でも少なくとも勝ち点1を確保できるようにしたことだ。

これは、キーティングが何ができる選手なのか、そしてなぜ彼女が2シーズン前にこれほど鮮烈なデビューを飾ったのかを改めて思い起こさせるものであったと同時に、この若き才能の今後について考えさせられるきっかけともなった。 出場時間が限られ、イングランド代表での地位も不透明な中、キーティングの未来は故郷マンチェスターを離れてこそ開けるのだろうか？それとも、地元に残り、2シーズン前の絶頂期に再び到達できるのだろうか？そして、彼女の能力を確信しているライオネッシーズ（イングランド女子代表）にとって、これらすべてはどのような意味を持つのだろうか？