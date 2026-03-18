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Khiara Keating Man City GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

キアラ・キーティングは、マンチェスター・シティでの貴重な機会を最大限に活かし、イングランド女子代表入りを勝ち取る実力を証明しなければならない

2年も経たないうちに、キアラ・キーティングは世界を手中に収めたかのように見えた。 19歳でマンチェスター・シティの正ゴールキーパーに定着し、イングランド代表に初招集され、2023-24シーズンの終了時には女子スーパーリーグのゴールデングローブ賞を受賞した史上最年少選手となった。しかし、先月、出場機会の不足を理由にライオネッス（イングランド女子代表）の代表メンバーから外された彼女は、日曜日の試合で今シーズン3度目のリーグ戦出場を果たしたに過ぎない。

キーティングがここに至るまでの経緯は、驚くべき一連の出来事だった。 彼女のように若くして頭角を現した選手であれば、そのまま勢いに乗っていくものと予想されるかもしれないが、経験豊富な日本代表の山下綾香が加入して以来、この2シーズンでキーティングの出場時間は着実に減少していた。実際、現在開催中のアジアカップに30歳の山下が参加していることが、この若いチームメイトに今、稀なチャンスをもたらすきっかけとなったのだ。

しかし、キーティングはチャンスを逃さないタイプだ。日曜日のアストン・ヴィラ戦は0-0の引き分けに終わり、シティが今シーズンわずか3度目となる勝ち点を落とすという極めて残念な結果となったが、代役としてゴールを守った彼女のパフォーマンスは素晴らしかった。 確かに、不安定な場面もいくつかあった。最近ほとんど出場機会がなかったことを考えれば、特に驚くことではないが、何より印象的だったのは、この21歳の選手がいくつかの素晴らしいセーブを見せ、チームが悔しい試合展開の中でも少なくとも勝ち点1を確保できるようにしたことだ。 

これは、キーティングが何ができる選手なのか、そしてなぜ彼女が2シーズン前にこれほど鮮烈なデビューを飾ったのかを改めて思い起こさせるものであったと同時に、この若き才能の今後について考えさせられるきっかけともなった。 出場時間が限られ、イングランド代表での地位も不透明な中、キーティングの未来は故郷マンチェスターを離れてこそ開けるのだろうか？それとも、地元に残り、2シーズン前の絶頂期に再び到達できるのだろうか？そして、彼女の能力を確信しているライオネッシーズ（イングランド女子代表）にとって、これらすべてはどのような意味を持つのだろうか？

  • Khiara Keating Man City Women 2024-25Getty Images

    刻一刻と減っていく時間

    キートンにとって、ここまでの道のりは波乱万丈だった。2023-24シーズンの素晴らしい活躍の後、翌シーズンは出場時間が減少したものの、合計19試合に出場し、山下も21試合に出場した。 そのようなローテーションの中で、キーティングのプレーにおけるミスがより目立つようになったように感じられた。偶然だったのかもしれないし、あるいは以前のような鋭さが欠けていたからかもしれないが、いずれにせよ、この若き選手のバックラインからの雑なパスは、いくつかの重要な局面で痛手となった。

    今シーズン、アンドレ・イェグルツ新監督の下で、キーティングの出場機会はさらに限られたものとなっている。日曜日のアストン・ヴィラ戦での出場は、今シーズンシティでの6試合目、リーグ戦では3試合目、そして9月以来の同大会での初出場に過ぎなかった。 ガレス・テイラー監督は対戦相手などの要素を考慮してゴールキーパーをローテーションさせることを好んでいたが、イェグルツ監督は山下を正ゴールキーパーに据え、キーティングを控えとしている。その過程で、日本代表の下山や第3ゴールキーパーのアーサ・カミングスが、キーティングに代わってカップ戦の先発を数試合務めることさえあった。

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  • Khiara Keating Manchester City Women 2023-24Getty

    重要な機会

    だからこそ、昨夏に欧州選手権を制した「ライオネッス」の一員だったこの21歳の選手は、サリナ・ヴィーグマン監督による最新のイングランド代表招集リストから外れ、3月の国際試合期間中はU-23代表に回ることになった。

    「もちろん、彼女が非常に才能あるゴールキーパーであることは誰もが知っていますし、ここ数年、彼女は私たちの環境に長く身を置いてきました。しかし、彼女の出場時間については大きな懸念を抱いています」とヴィークマン監督は説明した。

    したがって、キーティングにとって今週末にプレーする機会を得られたことは非常に大きな意味を持ち、土曜日にトッテナムが遠征してくる際にも先発出場する予定であることも同様に重要だ。この若手ゴールキーパーにとって、プレーできる機会は限られており稀なものだが、ジェグルツやヴィーグマン、そして他のすべての人々に自身の能力を改めて示すチャンスとなる。

  • Khiara Keating Man City Women 2023-24Getty

    その実力を証明する

    先週末、彼女はまさにそれを実践した。期待ゴール（xG）が1.57と、リーグ首位のシティ（1.03）を上回るアストン・ヴィラを相手に、3度の決定的なセーブを決め、無失点に抑えた。キートンの驚異的な反射神経とシュート阻止能力が、大いに発揮された。

    ボール保持時の緩みや、クロスへの対応における躊躇は依然として見られた。しかし、前者はシティというクラブの哲学上常に起こり得るものであり、山下もそうした場面に慣れていないわけではない。後者については、キーティングの出場時間が限られていることを考えれば驚くべきことではない。総じて言えば、キーティングを新星たらしめている核心的な資質は、依然として健在だった。

  • Ellie Roebuck England training 2026Getty Images

    競争が激化している

    キーティングもその才能を発揮する必要があった。なぜなら、ピッチの反対側には、先月のライオネッス（イングランド女子代表）のメンバーに選出された、イングランド代表11キャップを誇るエリー・ルーバックがいたからだ。 2人は、キーティングが17歳でシティのトップチームに昇格した際にチームメイトとなったが、2023-24シーズン終了時にローバックが退団するまでだった。その頃には、キーティングは正ゴールキーパーの座を確立していた。ローバックはテイラー監督の下で起用されなくなっていた上、ある種の脳卒中を患い、ポジション争いなど取るに足らないことのように思えるほどだった。

    バルセロナで控えとして過ごした後、夏にイングランドに戻りヴィラと契約したルーバックにとって、復帰への道のりは決して平坦ではなかった。彼女はミッドランドで時を待ち、カナダ代表のサブリナ・ダンジェロと正ゴールキーパーの座を争ってきたが、直近6試合のうち5試合に出場し、先週末のシティ戦（0-0の引き分け）でもまた目を引く活躍を見せた。

  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    ハードルが上がった

    もしルーバックがあのポジションにいなかったなら、今月のキーティングの出場時間は、数週間後にウィーグマン監督が4月の女子ワールドカップ予選に向けた代表メンバーを発表する前に、彼女をライオネッス（イングランド女子代表）の候補に復帰させるには十分だったかもしれない。 しかし、ハンナ・ハンプトンがイングランドの正ゴールキーパーとしての地位を固め、アンナ・ムーアハウスもオーランド・プライドでの安定した出場時間のおかげで代表入りが確実となっている今、状況はそれほど単純ではない。

    将来を見据えるライオネッススのファンにとっては、もどかしい状況となるだろう。ムーアハウスは今月下旬に31歳の誕生日を迎える。ルーバックはようやくレギュラーとしてプレーを再開したばかりであり、出場時間を確保するための熾烈な競争に巻き込まれている。さらに、メアリー・アープスの代表引退により、ゴールキーパーのポジションにおいて、ハンプトンの控えとして明確な選択肢がそれほど多くないのが現状だ。

  • England v Brazil - Women's International FriendlyGetty Images Sport

    岐路

    10月にハンプトンが負傷した際も、キーティングはウィーグマン監督の第一候補であり、イングランド対ブラジル戦のエティハド・スタジアムでのデビューを果たした。これは、彼女の能力と可能性に対する大きな評価のように感じられた。

    「彼女は非常に才能のある選手で、チームに長く在籍している」と、キーティングに初キャップを与えた後、ウィーグマン監督は語った。「試合の序盤は厳しい展開だったが、彼女はそれをうまく乗り切ったと思う。後半は出番が少なかったが、ゴールキーパーにとって必要な瞬間にその場に居続けることの方がはるかに難しいのだから、それは良かった。 彼女は冷静さを保ち、チャンスがあれば（バックラインから）ビルドアップもこなした。彼女のデビュー戦には満足できると思う」

    しかし、キーティングにはこれを糧にして、今後長年にわたりイングランド代表の主力として活躍するポテンシャルがあるように思えるものの、それは彼女が定期的に出場してこそ実現する話だ。 山下選手の不在によるチャンスを活かし、イェグルツ監督に起用を増やすよう説得できるだろうか？あるいは、シティとの契約が残り1年しかないことを考えれば、この機会を21歳の彼女が自身の存在をアピールする場とできるだろうか？

    いずれにせよ、キーティングがさらに成長し、プレーの課題を克服し、イングランド代表の主力として定着するためには、定期的にプレーすることが不可欠であることは明らかだ。彼女は将来有望な極めて才能あるゴールキーパーだが、その潜在能力を開花させるには、より多くの出場時間が必要不可欠である。

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