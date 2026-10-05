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ギリシャ戦ドロー後、44人起用の実験を経たドイツ代表指揮官ユルゲン・クロップが「人選」の成功を称賛し、全員に門戸を開く
ドイツにとって大きなキャスティング成功
クロップ監督は、ドイツ代表で行った大規模な44人のスカッド実験が大成功だったと称賛した。代表監督は、ギリシャとの0-0の引き分けで今回の代表ウィークを終えた後、その評価を口にした。
直近の活動期間で、ドイツはネーションズリーグ4試合を、まったく異なる2つのスカッドで戦った。クロップ監督は、できるだけ多くの選手を国際舞台で試すため、意図的に起用を入れ替えた。
この異例のアプローチにもかかわらず、指揮官はこの大所帯のパフォーマンスに確信を深めたという。大規模な選考作業によって、今後の戦いに向けてドイツは多くの新たな選択肢を得たと主張している。
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全員がピッチでその価値を証明した
44人というロースターの規模の大きさは当然ながら大きな注目を集めたが、クロップ監督は、この大胆な戦略は完璧に機能したと強調した。2週間にわたる期間を通じて選手たちが見せた努力に、全面的な満足感を示した。
ギリシャでのスコアレスドロー後の日曜夜、『RTL』のインタビューに応じたドイツ代表指揮官は、自身の squad selection を強く擁護した。キャンプ中にプレーした大人数の代表選手たちの献身ぶりを称賛した。
「この2週間で、多くの代表選手を見ることができた」とクロップ監督は語った。「全員が自分を証明したし、全員がここにいる権利を勝ち取った」
代表チームへの懐疑論者たちが間違っていたことを証明する
ネーションズリーグの公式戦4試合に向けてチームを明確に2つのスカッドに分けるという決断には、厳しい視線が注がれていた。しかし、クロップ監督は、選手たちがピッチ上で批判に直接応えたと考えている。
「人々が私たちについて何を言っていたか。私たちに何ができるのか。何ができないのか」とクロップ監督は続けた。「私たちは、周囲が評価していた以上に、いくつかのことをより良くできるという兆しを示した」
指揮官は、この代表ウィンドー期間中にチームの反応を引き出し、新たな勢いを注入する決意だった。「何かを動かしたかったし、実際にそれは見えた」と付け加えた。
11月に向けて扉は大きく開かれたままだ
4試合に及ぶネーションズリーグでの戦いを終えたドイツは、次に11月の次戦へと目を向けることになる。監督は今後数週間を使って自身のスカッドを分析し、次回の招集メンバーを最終決定する。
この大規模なオーディションは成功と見なされた一方で、クロップ監督は年内最後のインターナショナルブレークでは、より伝統的なアプローチを取ると認めた。来月に再び44人を招集することは「間違いなくない」と述べている。
ただ、その一方で指揮官は、近い将来に代表入りを目指す選手たちにとって大きな後押しとなる言葉も残した。「だが、扉は誰に対しても開かれている」とクロップ監督は約束した。「大きく開かれている」
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