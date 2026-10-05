クロップ監督は、ドイツ代表で行った大規模な44人のスカッド実験が大成功だったと称賛した。代表監督は、ギリシャとの0-0の引き分けで今回の代表ウィークを終えた後、その評価を口にした。

直近の活動期間で、ドイツはネーションズリーグ4試合を、まったく異なる2つのスカッドで戦った。クロップ監督は、できるだけ多くの選手を国際舞台で試すため、意図的に起用を入れ替えた。

この異例のアプローチにもかかわらず、指揮官はこの大所帯のパフォーマンスに確信を深めたという。大規模な選考作業によって、今後の戦いに向けてドイツは多くの新たな選択肢を得たと主張している。