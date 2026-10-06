古代ギリシャ人は世界を迷信から理性と論理へと変えたと言われる。それはまさに、長年にわたりあと一歩の壁と金メダルへの渇望に苦しんできたサウジアラビア代表の軍団に対して、ゲオルギオス・ドニスがなしたことそのものである。

高度な戦術的柔軟性と、決勝で決して崩れない人間性をもって、「ギリシャの末裔」はサウジアラビア代表の陣営内で静かな革命を導いた。あらゆる困難と精神的重圧を乗り越え、第27回ガルフカップの決勝という門を通じて23年の呪いを打ち破ったのだ。ここに、サウジアラビアの家を立て直し、タイトルと失われた栄光のインクで歴史を書き直したギリシャ人設計者の全物語を紹介しよう。

サウジアラビア代表は、決勝までの道のりで起きたことが偶然ではなかったことを証明するのに、長く待つ必要はなかった。UAEを2対0で退け、第27回ガルフカップのタイトルを手にし、長い年月の待望の末にカップを自らの倉に取り戻したのだ。

この勝利は単なるタイトル獲得にとどまらず、極めて短期間でのドニスの試みの成功を告げるものだった。ギリシャ人指揮官は、つまずきに苦しんでいた代表を、試合の運び方を知り、決着の瞬間に揺るぎなくたどり着けるチームへと変えることに成功したのである。