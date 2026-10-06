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翻訳者：

ギリシャ人の頭脳が呪いを解く：ドニスはいかにしてサウジアラビアとともに金メダルへの苦手意識を打ち破ったのか

特集＆コラム
ヨルゴス・ドニス
サウジアラビア 対 UAE
サウジアラビア
UAE
Gulf Cup
ギリシャ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦

歴史的タイトル

古代ギリシャ人は世界を迷信から理性と論理へと変えたと言われる。それはまさに、長年にわたりあと一歩の壁と金メダルへの渇望に苦しんできたサウジアラビア代表の軍団に対して、ゲオルギオス・ドニスがなしたことそのものである。

高度な戦術的柔軟性と、決勝で決して崩れない人間性をもって、「ギリシャの末裔」はサウジアラビア代表の陣営内で静かな革命を導いた。あらゆる困難と精神的重圧を乗り越え、第27回ガルフカップの決勝という門を通じて23年の呪いを打ち破ったのだ。ここに、サウジアラビアの家を立て直し、タイトルと失われた栄光のインクで歴史を書き直したギリシャ人設計者の全物語を紹介しよう。

サウジアラビア代表は、決勝までの道のりで起きたことが偶然ではなかったことを証明するのに、長く待つ必要はなかった。UAEを2対0で退け、第27回ガルフカップのタイトルを手にし、長い年月の待望の末にカップを自らの倉に取り戻したのだ。

この勝利は単なるタイトル獲得にとどまらず、極めて短期間でのドニスの試みの成功を告げるものだった。ギリシャ人指揮官は、つまずきに苦しんでいた代表を、試合の運び方を知り、決着の瞬間に揺るぎなくたどり着けるチームへと変えることに成功したのである。

  • Diriyah vs Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    包括的なシステムと新たな発掘

    短期間のうちに、ドニスはサウジアラビア代表の内部に、プレッシングとボール保持、そして試合の性質や相手に応じて戦い方を変える能力に基づいた、強固なシステムの構築に成功した。

    サウジアラビアはもはや単一の戦術的形態に頼ることなく、複数のやり方のあいだで明確な柔軟性を見せ、選手たちはバランスを失うことなく守備と攻撃の局面を切り替える力を備えていた。

    最も重要なのは、ギリシャ人指揮官が既知の選手たちだけにとどまらず、今大会で注目を集めたいくつかの名前にチャンスを与えたことだ。その筆頭がホマム・アルハマミであり、彼は自らの能力を示す確かな場を得た。さらにサラフ・アブー・アルシャマートを代表に復帰させ、同選手もまた力強い大会を披露して、次の段階におけるサウジアラビアの構想に名を連ねる正当性を証明した。

    これはドニスの成功を示す最も顕著な印の一つだった。彼はこの大会を単なる優勝のための一通過点として扱うのではなく、代表メンバーの再構築や、将来の土台となりうる新たな解決策を見出すためにも活用したのである。

  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    ブライカーン、本来のポジションに復帰

    ガルフカップ27で明確な違いを生んだ決断のひとつが、フィラス・アル・ブライカンを本来のセンターフォワードのポジションに戻したことだった。以前の時期にはさまざまなポジションでプレーしていたが、再び自身が最高のパフォーマンスを発揮できる場所に戻ったのだ。

    アル・ブライカンは指揮官の信頼にすばやく応え、大会中に3得点を記録。今大会のガルフカップにおけるサウジアラビア代表での得点数を5に伸ばし、同世代の中で本大会におけるサウジアラビア代表の得点ランキング2位となった。選手が本来のポジションに定着することが、その攻撃面での貢献に大きな違いを生み出し得ることを証明する形となった。

    アル・ブライカンの価値は得点だけにとどまらなかった。センターフォワードとしての彼の存在は、サウジアラビア代表に明確な攻撃の起点を与え、周囲の味方が動きやすくなるのを助けた。これによりドニスのシステムは、ピッチの最前線（アタッキングサード）でより多彩さを得ることになった。

  • アジアカップに向けた自信の回復

    ドニスにとって、トロフィーそのものを別にすれば、最も重要な功績は、長年の挫折と失望を経てサウジアラビア代表のサポーターに自信を取り戻させたことかもしれない。この優勝は、2003年と2004年の2大会でサウジアラビアが最後に湾岸タイトルを獲得して以来、長きにわたる待望の時間に終止符を打つものとなった。

    あわせて読みたい：点取り屋とゴールの守護神を擁して：サウジアラビア代表が湾岸カップ27の各賞を席巻

    サウジアラビアはもはや決勝進出だけを待ち望むのではなく、再び優勝の表彰台への道を知るようになった。これは、来るべき戦いを前に選手たちと技術スタッフに大きな精神的な後押しを与えうるものであり、とりわけ代表チームは自国で、自国のサポーターの前で次回のアジアカップに臨む準備を進めているだけになおさらである。

    こうした観点から、湾岸カップ27のタイトルは、物語の終わりというよりも出発点を意味するものかもしれない。なぜなら、ドニスはいまやタイトルを獲得した体制を手にし、計算に加わった新たな選手たち、自信を取り戻した顔ぶれ、そして自国代表を信じる新たな理由を見出したサポーターを得たからだ。

    このギリシャ人指揮官が短期間でサウジアラビアを金メダルへと復帰させることに成功したとすれば、より大きな挑戦となるのは、サウジアラビアで開催されるアジアカップを前にこの成果を維持し、発展させることだろう。そこでは期待はより大きく、プレッシャーはより高まるが、今回は代表チームは新たなタイトルを携え、まったく異なる自信を持って大会に臨むことになる。


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