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ギリシャの英雄たち！ タディッチ、ベオグラードで新時代が幕を開ける中、ギリシャの逸材ツォリスとカレツァスに感嘆
タディッチ、近年のギリシャ史上最高の陣容を称賛
セルビア代表の主将に復帰したドゥシャン・タディッチは、木曜日にライコ・ミティッチ・スタジアムで行われるUEFAネーションズリーグ初戦を前に、ギリシャを高く評価した。試合前日の記者会見に臨んだ代表111試合出場のベテランは、イバン・ヨバノビッチ率いる敵地への乗り込み組が、近年で最も強力なギリシャ代表の陣容だとチームメートに警鐘を鳴らした。
タディッチはまた、現在のギリシャ代表には欧州のトップリーグで活躍する実力者がそろっていると指摘した。
その賛辞にもかかわらず、このプレーメーカーはセルビアがベオグラードで勝ち点3を狙わなければならないと強調した。
「ギリシャは非常に良いチームだ」とタディッチは語った。「質の高い選手が大勢いるし、近年これ以上のチームだったことはないと思う。パブリディス、ドゥヴィカス、そして欧州の最も強いリーグで重要な役割を担っている多くの選手がいる」
- AFP
創造性あふれるウインガー、ツォリスとカレツァスが刺激的な新時代をけん引する
ギリシャのネーションズリーグAへの歴史的昇格は、欧州のトップクラブでプレーする活気あふれる前線に支えられている。クラブ・ブルージュから4000万ユーロで移籍したアーセナルのウインガー、クリストス・ツォリスが攻撃をけん引し、18歳のプレーメーカー、コンスタンティノス・カレツァスとともに直接的な得点の脅威をもたらしている。
カレツァスは最近、ベルギーリーグのアシストランキングで2位に入った後、ヘンクからボルシア・ドルトムントに加入した。
この2人はヨバノビッチ監督のチームの左右両翼で、絶え間ない創造性と高い技術を発揮している。
好調のコストゥラスが経験豊富な攻撃陣を補完する
前線に火力を加える存在として、19歳のブライトンFWチャラランポス・コストゥラスが絶好調の状態でキャンプに合流する。直近8日間で3ゴールを記録しており、その中にはアーセナル戦での得点も含まれる。ベンフィカFWヴァンゲリス・パヴリディス、コモのアタッカーであるタソス・ドゥヴィカスを擁する経験豊富な中央の軸を補完する存在だ。
オリンピアコスGKコンスタンティノス・ツォラキスに支えられたギリシャは、若さあふれるハングリー精神と実証済みの国際的クオリティーを兼ね備えている。
ベテランリーダーのオディセアス・ヴラホディモスとコスタス・ツィミカスは、引き続きチームの若い中核を導いている。
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ギリシャ、熾烈なマラカナで足がかりとなる勝利を狙う
ギリシャは木曜日にベオグラードで行われる一戦に向け、各選手のクラブでの成功を代表の舞台でも結果につなげようと意気込んでいる。ヨバノビッチ監督のチームにとって、リーグAでの戦いはユーロ2028出場権獲得に向けた重要な足がかりと位置づけられている。
熱狂的な雰囲気に包まれるマラカナで、ギリシャはセルビアを相手に自らの競争力を示そうとしている。
このヘレニックの国は、新たな章の幕開けをアウェーでの記憶に残るパフォーマンスで飾ることを目指している。
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