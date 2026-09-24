セルビア代表の主将に復帰したドゥシャン・タディッチは、木曜日にライコ・ミティッチ・スタジアムで行われるUEFAネーションズリーグ初戦を前に、ギリシャを高く評価した。試合前日の記者会見に臨んだ代表111試合出場のベテランは、イバン・ヨバノビッチ率いる敵地への乗り込み組が、近年で最も強力なギリシャ代表の陣容だとチームメートに警鐘を鳴らした。

タディッチはまた、現在のギリシャ代表には欧州のトップリーグで活躍する実力者がそろっていると指摘した。

その賛辞にもかかわらず、このプレーメーカーはセルビアがベオグラードで勝ち点3を狙わなければならないと強調した。

「ギリシャは非常に良いチームだ」とタディッチは語った。「質の高い選手が大勢いるし、近年これ以上のチームだったことはないと思う。パブリディス、ドゥヴィカス、そして欧州の最も強いリーグで重要な役割を担っている多くの選手がいる」