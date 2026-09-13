アテネのペリステリを本拠地とするチームの指揮官、ドゥシャン・ケルケズが、元インテル、ナポリの人物を痛烈に批判した。





「イラクリスの監督は、名前は言いたくないが、優れた監督だった。だが、私たち若い世代の手本ではない。メンディリバル（元オリンピアコス監督、編集部注）とは違う。彼も英語は話せなかったが、紳士で、常に敬意を持って振る舞っていた。私は先に握手をしに行ったが、彼はまるで私がジプシーであるかのように握手してくれなかった。65歳にもなって模範を示すどころか、試合中ずっと主審に怒鳴っていた。しかも、ベンチでたばこを吸っていたのか？今ではレストランでも禁煙なのに、彼はベンチで吸えるのか。なぜ誰もそれを見ないんだ？ 歴史あるクラブとしてイラクリスには敬意を払っているが、彼個人にはまったく敬意はない。たとえ10個のタイトルを勝ち取っていても、私にとっては完全なゼロだ」