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Grafica Calciomercato Gila Milan 2025 16.9Calciomercato/Getty Images

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ギラ、ミラン移籍へ合意。ラツィオに3000万ユーロ用意

ラツィオ
移籍情報
ACミラン

ミランは今夏の移籍市場で2人目の補強に迫っている。PSGからゴンサロラモスを7400万ユーロ＋ボーナスで獲得した後、ラツィオ退団のDFマリオ・ギラも間近だ。

  • 数字

    ジャンルーカ・ディ・マルツィオ氏によると、交渉は最終段階。移籍金は2500万ユーロ＋ボーナス500万ユーロで、2000年生まれのDFには年俸400万ユーロ＋ボーナス付きの5年契約が用意されている。




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  • ナポリとアタランタが敗れる

    昨日、ミランが選手と代理人と合意し、ナポリアタランタを退けた。月曜から火曜にラツィオとも合意し、ロティート会長の承認を得る見込みだ。

  • アモリムの要請

    このスペイン人DFの獲得は、アモリム監督が率いる新ミラン構想の一環だ。ラモス獲得で攻撃陣に投資した後は守備強化へ。監督には即戦力CBを渡し、新チームに安定をもたらす狙いである。

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