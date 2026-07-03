ミランは今夏の移籍市場で2人目の補強に迫っている。PSGからゴンサロ・ラモスを7400万ユーロ＋ボーナスで獲得した後、ラツィオ退団のDFマリオ・ギラも間近だ。
Calciomercato/Getty Images
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ギラ、ミラン移籍へ合意。ラツィオに3000万ユーロ用意
数字
ジャンルーカ・ディ・マルツィオ氏によると、交渉は最終段階。移籍金は2500万ユーロ＋ボーナス500万ユーロで、2000年生まれのDFには年俸400万ユーロ＋ボーナス付きの5年契約が用意されている。
ナポリとアタランタが敗れる
昨日、ミランが選手と代理人と合意し、ナポリとアタランタを退けた。月曜から火曜にラツィオとも合意し、ロティート会長の承認を得る見込みだ。
アモリムの要請
このスペイン人DFの獲得は、アモリム監督が率いる新ミラン構想の一環だ。ラモス獲得で攻撃陣に投資した後は守備強化へ。監督には即戦力CBを渡し、新チームに安定をもたらす狙いである。
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