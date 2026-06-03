『Sport Bild』によると、FWには将来的に有益なトップクラスの攻撃的選手を獲得すると示唆された。
翻訳者：
ギラッシ残留へ、BVBが新スター獲得へ
スポーツディレクターのオーレ・ブック氏とマネージングディレクターのラース・リッケン・ギラッシー氏らは面談で移籍計画を伝え、選手に残留を促した。
複数の報道によると、30歳の同選手は2028年まで契約を結んでいるが、今夏発動可能な約3500万ユーロの違約金条項があり、特定の強豪クラブからのオファーなら移籍できる。 ギラッシは以前から移籍をほのめかしており、フェネルバフチェ・イスタンブールが興味を示しているとも報じられた。大統領選候補のアジジ・イルディリム氏は、選挙で勝利すればギラッシを獲得すると表明しており、投票は6月6日と7日に実施される。
ブック会長も退団の可能性を完全には否定せず、「彼の得点は極めて重要だ。放出は計画にないが、破格のオファーがあれば検討する」と語った。
- AFP
BVB：アデイエミが去れば、新たな攻撃のスターが加入するのか？
BVBはジョアン・ガドゥ（1950万ユーロ）、カウア・プラテス（700万ユーロ）、ジャスティン・レルマ（400万ユーロ）に続き、新たな攻撃的スター獲得のためにも移籍金収入が不可欠だ。 その点でカリム・アデイエミも鍵となる。24歳の彼が2027年契約を更新しなければ、今夏に移籍すると見込まれ、ドルトムントにとって資金を得る最後のチャンスになる。
現在、年俸や契約解除条項を巡り双方の見解は大きく隔たり、交渉は難航している。だがアデイエミ本人は先日WAZの取材にこれを強く否定した。 「私は何度もドルトムントへの忠誠を表明し、このクラブをどれだけ大切に思い、情熱を注いでいるかを強調してきた」と語った。その上で「何よりも重要なのは、最終的にどんな決定が下されても、クラブから明確なメッセージを受け取ることだ」と述べた。
ギラシーが再びドルトムントの最多得点者となった
ギラッシが残留した場合、どの選手がさらに多くのゴールをアシストできるかは不明だ。ここ数週間、ジャドン・サンチョ再獲得の噂があったが、複数のメディアによるとその可能性はほぼ消えた。
ギラシーはこれまで96試合で60ゴール15アシストを記録。昨季も22ゴールでチームトップスコアラーだった。
- AFP
セルフー・ギラシーのBVBでの成績と統計
ゲーム 96 ゴール 60 アシスト 15