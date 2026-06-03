ギラッシ残留へ、BVBが新スター獲得へ

スポーツディレクターのオーレ・ブック氏とマネージングディレクターのラース・リッケン・ギラッシー氏らは面談で移籍計画を伝え、選手に残留を促した。

複数の報道によると、30歳の同選手は2028年まで契約を結んでいるが、今夏発動可能な約3500万ユーロの違約金条項があり、特定の強豪クラブからのオファーなら移籍できる。 ギラッシは以前から移籍をほのめかしており、フェネルバフチェ・イスタンブールが興味を示しているとも報じられた。大統領選候補のアジジ・イルディリム氏は、選挙で勝利すればギラッシを獲得すると表明しており、投票は6月6日と7日に実施される。

ブック会長も退団の可能性を完全には否定せず、「彼の得点は極めて重要だ。放出は計画にないが、破格のオファーがあれば検討する」と語った。