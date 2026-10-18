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ギョケレシュが苦戦する中、アーセナルのアルテタ監督はハヴァーツの「サッカーIQ」を称賛。30ゴールを挙げるストライカーになれると期待
ギェケレシュが退団を視野に入れる中、ハヴァーツが優先される
アーセナルは日曜日、シティ・グラウンドでノッティンガム・フォレストと対戦する。ハヴァーツが再び最前線を担う見込みだ。27歳の同選手は今季のリーグ戦全試合に先発し、最初の3試合で2得点を挙げたが、その後は5試合連続で無得点に終わっている。
それでもアルテタ監督は、ギョケレシュよりもチェルシーに所属していたハヴァーツを起用し続けている。2025年にスポルティングCPから6000万ポンドで加入したスウェーデン代表のギョケレシュは、プレミアリーグでの出場時間の少なさに不満を募らせ、現在の戦術に自分が組み込まれていないと感じている。
ギョケレシュは加入1年目に21得点を挙げたが、継続的に先発出場できない状況を受け、シーズン途中での退団を望んでいる。アーセナルは夏にフリアン・アルバレスの獲得を目指した後も、新たな大物FWの獲得に関心を示し続けており、これがギョケレシュの不満をさらに強めていると報じられている。
- Mark Pain
アルテタ、ハヴァーツの「素晴らしいメンタリティー」を称賛
アルテタ監督はハヴァーツへの信頼を揺るがせていない。継続的に出場機会を得られれば、同FWは30ゴールの大台に到達できると確信している。アーセナルの指揮官は、ドイツ人選手の卓越した戦術理解力を、起用し続ける主な理由の一つに挙げた。
「彼にはその能力がある」とアルテタ監督は記者団に語った。「だからこそ、あのポジションでプレーしているし、我々が彼を獲得したのもそのためだ。彼には十分な試合数とプレーの機会が必要だ。それを与えれば、達成できると私は強く信じている」
「彼のサッカーIQは別格だ。あらゆることを非常に速く理解し、おそらくチームの誰よりも情報を整理するのがうまい。特にストライカーについて語るとき、そう言える選手はそう多くない」
負傷に苦しんだ昨季からのハヴァーツの復調について、アルテタ監督はこう語った。「昨季は長期間離脱していた。最高のレベルに戻るのは簡単ではなく、時間がかかることもある。だが、カイはプレシーズンからほぼすぐにそれを成し遂げた。彼のメンタリティーは最高だから、驚いていない。私は彼をとても高く評価している」
得点に苦しむギェケレシュ、それでも支持を受ける
ハヴァーツが監督の信頼を得る一方、ギェケレシュは出場機会をほとんど得られていない。28歳のギェケレシュは火曜日のリールとのチャンピオンズリーグの試合で、珍しく先発の機会を与えられたものの、目立った活躍ができず後半に交代した。最近の代表戦では4得点を挙げたが、今季のクラブでの出場7試合ではいまだ無得点だ。
出場時間が急減する中、ギェケレシュの自信について問われたアルテタ監督は、すぐさまストライカーの献身的な姿勢を擁護した。
「それは非常に個人的な質問だ。彼から私に伝わってくるのは、成長してチームを助けたいという並外れた意志と決意、そして懸命に取り組む姿勢だ。立場がどうであれ、得点するかどうかに関係なく、ヴィクトルは毎日そういう選手だ。だからこそ、常に起用の選択肢に入っている」
「我々はできる限り彼を助けようとしている。非常に良い場面もあるが、結果を分けるのはほんのわずかな差だ。得点するかしないかで、語られ方は変わる」
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アーセナルの攻撃陣は今後どうなる？
アーセナルはまず、国内でのノッティンガム・フォレスト戦に集中する。過密日程の中、ハヴァーツは5試合続く無得点に終止符を打ち、監督の高い期待に応えたいところだ。
週末の一戦を終えると、アーセナル首脳陣は1月の移籍市場を前に難しい判断を迫られる。ギェケレシュが退団を求め、欧州各地のクラブが獲得の可能性を探る中、双方に利益のある冬の売却が実現し、ロンドン北部を本拠とするクラブのさらなる攻撃陣補強の資金となる可能性がある。
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