アルテタ監督はハヴァーツへの信頼を揺るがせていない。継続的に出場機会を得られれば、同FWは30ゴールの大台に到達できると確信している。アーセナルの指揮官は、ドイツ人選手の卓越した戦術理解力を、起用し続ける主な理由の一つに挙げた。

「彼にはその能力がある」とアルテタ監督は記者団に語った。「だからこそ、あのポジションでプレーしているし、我々が彼を獲得したのもそのためだ。彼には十分な試合数とプレーの機会が必要だ。それを与えれば、達成できると私は強く信じている」

「彼のサッカーIQは別格だ。あらゆることを非常に速く理解し、おそらくチームの誰よりも情報を整理するのがうまい。特にストライカーについて語るとき、そう言える選手はそう多くない」

負傷に苦しんだ昨季からのハヴァーツの復調について、アルテタ監督はこう語った。「昨季は長期間離脱していた。最高のレベルに戻るのは簡単ではなく、時間がかかることもある。だが、カイはプレシーズンからほぼすぐにそれを成し遂げた。彼のメンタリティーは最高だから、驚いていない。私は彼をとても高く評価している」



