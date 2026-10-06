リネカーは、スコットがイングランドに欠けていた独自のタイプを備えていると考えている。両選手を比較し、リネカーは次のように語った。「デクラン・ライスには彼の長所があり、配球と運動量は見事だ。だが、スコットには落ち着きと試合をコントロールする力がある。彼は決してボールを失わず、常に周囲を確認している。本当に感銘を受けたよ。イングランドでのキャリアのスタートとしては、実に、実に自信に満ちたものだった」

さらにリネカーはこう付け加えた。「それによって彼には今、新たな選択肢が生まれるのか。そして、おそらくデクランの立場が常に安泰というわけではないことを意味するのか？」