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ギャリー・リネカーがデクラン・ライスに警告、アレックス・スコットの圧巻のパフォーマンスを受けてイングランドでの先発の座が脅かされていると指摘
スコット、実績あるスター不在の中で輝く
負傷でデクラン・ライスが離脱する中、アレックス・スコットが土曜日にイングランドの中盤に入り、強烈な印象を残すパフォーマンスを披露した。代表初先発となったスコットは、クロアチアに7-0で勝利した一戦で重要な役割を果たした。
元FWギャリー・リネカーは、『The Rest is Football』ポッドキャストでこのMFをすぐさま称賛。リネカーは、スコットの台頭がライスに大きな問題をもたらす可能性があり、トーマス・トゥヘルに難しい決断を迫ることになると示唆した。
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リネカーが中盤の序列に疑問を呈する
リネカーは、スコットがイングランドに欠けていた独自のタイプを備えていると考えている。両選手を比較し、リネカーは次のように語った。「デクラン・ライスには彼の長所があり、配球と運動量は見事だ。だが、スコットには落ち着きと試合をコントロールする力がある。彼は決してボールを失わず、常に周囲を確認している。本当に感銘を受けたよ。イングランドでのキャリアのスタートとしては、実に、実に自信に満ちたものだった」
さらにリネカーはこう付け加えた。「それによって彼には今、新たな選択肢が生まれるのか。そして、おそらくデクランの立場が常に安泰というわけではないことを意味するのか？」
トゥヘル、新たな中盤のスターを称賛
トゥヘルは、前回のワールドカップのメンバーから外れていたスコットの貢献にも同様に喜びを示した。指揮官は圧勝後、その即効性のあるインパクトを称賛し、彼が非常に多彩なプレーの選択肢をもたらすと評価した。
トゥヘルは「初先発で、なんというスタートだろう。なんというパフォーマンスだ。彼はボールを持った時のプレーがとても滑らかで、判断力は最高レベルにある。非常に大きな自信を持ってプレーしている。とてもアクティブで、自信に満ちている。ボールを持っていない時の運動量も素晴らしい。まさにコンプリートな選手だ」と称えた。
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次に何が起こるのか？
イングランドは今後、火曜日のチェコとの一戦に向けて準備を進めることになる。ライスが負傷の後退から回復しつつある中、トゥヘルは中盤を長期的にどう構成するかを決めなければならない。スコットはその価値を証明しており、今後の国際試合で先発メンバーの中で既存の主力選手たちを恒久的に押しのけたのかどうかが明らかになる。
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