ユナイテッドはオールド・トラフォードでのトッテナム戦の極めて期待外れな引き分けを受け、高まるプレッシャーに直面している。アウェーの10人となったトッテナムは、ドミニク・ソランケが後半アディショナルタイムに痛恨の同点弾を決め、マンチェスター・ユナイテッドの公式戦4試合未勝利という惨憺たる流れをさらに長引かせた。

ホームのサポーターは、前半終了時と試合終了時の両方でチームに大きなブーイングを浴びせ、不満をあらわにした。この苛立たしい結果により、キャリック率いるチームはプレミアリーグ順位表で12位にとどまっている。

元主将のネヴィルは現在、クラブの現状の方向性に深刻な懸念を示している。チームはこの突然の不振を止める方法を早急に見つけなければならないと同氏は考えている。