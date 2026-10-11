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ギャリー・ネビル、トッテナム戦の不安残る引き分け後にマンチェスター・ユナイテッドの中盤を痛烈批判
オールド・トラフォードでいら立ちが募る
ユナイテッドはオールド・トラフォードでのトッテナム戦の極めて期待外れな引き分けを受け、高まるプレッシャーに直面している。アウェーの10人となったトッテナムは、ドミニク・ソランケが後半アディショナルタイムに痛恨の同点弾を決め、マンチェスター・ユナイテッドの公式戦4試合未勝利という惨憺たる流れをさらに長引かせた。
ホームのサポーターは、前半終了時と試合終了時の両方でチームに大きなブーイングを浴びせ、不満をあらわにした。この苛立たしい結果により、キャリック率いるチームはプレミアリーグ順位表で12位にとどまっている。
元主将のネヴィルは現在、クラブの現状の方向性に深刻な懸念を示している。チームはこの突然の不振を止める方法を早急に見つけなければならないと同氏は考えている。
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ネビルが中盤の苦戦に照準を合わせる
『The Gary Neville Podcast』で語った元DFのネビルは、先発メンバーにおける具体的な戦術面の問題点を指摘した。チームにとって大きな懸念材料として、ユリ・ティーレマンスとコビー・メイヌーの中盤コンビを挙げている。
「ティーレマンスとメイヌーについては、もう十分に見たと思う」とネビルは説明した。「これで終わりだと言うつもりはない。おそらくそれはあまりにも極端すぎる。ただ、見てきた限り、このクラブでプレミアリーグを戦うには十分なダイナミズムを備えた中盤ではないと思っている。
「2人とも個々では良い選手だと思う。だが、時にはうまくかみ合わない選手同士、あるいは互いにそれほど適していない組み合わせというものもある」
適切なバランスを探して
この厳しい時期、キャリックは一貫性のある中盤ユニットを見いだすのに明らかに苦しんでいる。ネビルは、異なる人選を起用することで、この明白なインテンシティー不足を解消できる可能性があると示唆した。さらに、トッテナム戦で途中出場した選手の即効性ある影響を称賛した。
「［カルロス］・バレバがメイヌーと一緒に入ってからは、かなりエネルギーが増したように見えた」とネビルは付け加えた。「あの部分には何かしら手を打たなければならないし、他の選手たちも気を引き締めなければならない。なぜなら、このあと彼らはディエゴ・シメオネのアトレティコ・マドリー、そしてエランド・ロードへ向かうことになるからだ。
「メンタル面とフィジカル面の両方で万全でなければ、痛い目を見ることになる。立て直す時間は数日ある。この結果から回復し、自分たちを奮い立たせて、再び動き出さなければならない。そうならなければ、今後数週間は不安なものになるだろう」
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厳しい試合日程が待ち受ける
ユナイテッドは今後数日にわたって非常に厳しい日程に臨むため、早急な立て直しが求められる。火曜日の夜にはスペインに遠征し、チャンピオンズリーグでディエゴ・シメオネ監督率いるアトレティコ・マドリーと対戦する。その厳しい欧州での一戦に続き、日曜日にはエランド・ロードに乗り込み、プレミアリーグで激しいライバル関係にあるリーズ・ユナイテッドとの試合に臨む。
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