マルティネスは最近、チャンピオンズリーグのアトレティコ・マドリー戦で敗れた後、クラブ首脳陣を公然と批判し、衝撃を与えた。アルゼンチン人のマルティネスは、別々に行われた2度のインタビューで、フットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックスと取締役会を非難した。

マルティネスは、マイケル・キャリック監督への支援が不足していると感じ、強い不満を表明した。ユナイテッドは、この物議を醸す発言にまだ公式には反応していない。しかし、ネヴィルがこの件について見解を示した。元DFは、こうした発言がチーム内に深刻な悪影響を及ぼし得ると指摘した。