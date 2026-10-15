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ギャリー・ネヴィル氏、リサンドロ・マルティネスの「衝撃的な」公の場での激しい批判がマンチェスター・ユナイテッドの選手たちを「傷つけた」と警告
試合後の感情的な発言
マルティネスは最近、チャンピオンズリーグのアトレティコ・マドリー戦で敗れた後、クラブ首脳陣を公然と批判し、衝撃を与えた。アルゼンチン人のマルティネスは、別々に行われた2度のインタビューで、フットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックスと取締役会を非難した。
マルティネスは、マイケル・キャリック監督への支援が不足していると感じ、強い不満を表明した。ユナイテッドは、この物議を醸す発言にまだ公式には反応していない。しかし、ネヴィルがこの件について見解を示した。元DFは、こうした発言がチーム内に深刻な悪影響を及ぼし得ると指摘した。
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若者たちに不安が残る
『ジ・オーバーラップ』でネヴィルは、守備陣の補強を巡るマルティネスの不満が若手選手に深刻な影響を及ぼしかねないと警告。特に傷つく可能性が高い選手として、ヨロとヘヴンの名前を挙げた。
ネヴィルはこう語った。「レニー・ヨロやエイデン・ヘヴンのような若手で、トップチームに定着できるか少し不安を抱えていたら、こう考えるだろう。『ワールドカップ優勝経験のあるチームのセンターバックが、僕が試合に出なくて済むように、もっと選手を獲得すべきだったと言っている』とね。本当に緊張し、不安になるはずだ」
一線を越える
ネヴィルはマルティネスの不満の根底にある思いには同意しながらも、それを公の場で口にした判断には根本的に反対した。センターバックとして、ロッカールームの暗黙のルールを破ったと考えている。
「彼の言っていることは正しい。もっとディフェンダーを獲得すべきだった」とネヴィルは認めた。「だが、選手がそれを言ってはいけない。選手が公の場でそう言えば、実質的に『一緒にプレーしている選手たちは十分な実力がない』と言っていることになる。そこはチームメイトが彼に指摘しなければならない」
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オールド・トラッフォードでの将来は不透明
マルティネスの衝撃的なインタビューがどのような余波をもたらすかは、まだ分からない。アルゼンチン代表のマルティネスは、マンチェスター・ユナイテッド首脳陣から内部処分を受ける可能性があり、クラブでの将来も不透明になっている。
マンチェスター・ユナイテッドはチャンピオンズリーグでのつまずきを受け、ピッチ上で早急に立て直す必要がある。一方、ヨロやヘヴンら若手DFは、起用された際に役割を果たせる準備が整っていることを証明しようとするだろう。
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