ギネス記録を塗り替えた羊飼い…イランのゴールキーパー、サラーらとの対決に臨む

ビランファンドはロウル族の遊牧民の長男として生まれ、幼少期から羊飼いをしていた。彼はイランの伝統遊び「ダル・バラン」で石を投げる腕を磨いた。その投石がのちに彼の伝説の始まりとなった。

12歳のときサッカーを始め、フォワードからゴールキーパーに転向。父親は怒ってグローブを引き裂き、彼を家から追い出した。ベランファンドはスペインの通信社に「寝る場所もなく、家族とも離れ、それが最大の障害でした」と語っている。

15歳のとき、借金を工面してテヘランへ。あるクラブは登録料30ユーロを要求したが、彼にはなかった。そこで清掃や洗車、食品販売のバイトをしながら、クラブからチャンスが来るまで路上生活を送った。食事代を稼ぐため、練習と工場での仕事を両立させた。

その結果、世界最長の61メートルスロー（ギネス認定）を持つGKが誕生した。彼のスローは素早いカウンターを生むイランの秘密兵器だ。