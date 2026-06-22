ギネス記録を塗り替えた羊飼い…イランのゴールキーパー、サラーらとの対決に臨む

路上生活からロナウドのシュートストップ、ギネス記録更新まで、アリ・レザ・ビランファンドは奇想天外なキャリアを歩んできた。
今日、「イランの巨漢」は自国史上最も重要な試合でゴールマウスに立ち、エジプト代表と「勝者なき一戦」を繰り広げる。ギネス記録保持者のGKが、ファラオたちの攻撃に立ち向かう。
路上生活からロナウドのシュートストップ、ギネス記録更新まで、アリ・レザ・ビランファンドは奇想天外なキャリアを歩んできた。
今日、「イランの巨漢」は自国史上最も重要な試合でゴールマウスに立ち、エジプト代表と「勝者なき一戦」を繰り広げる。ギネス記録保持者のGKが、ファラオたちの攻撃に立ち向かう。
世界中の何百万人もの人々がそのセーブシーンを見守るゴールキーパーになる前、アリ・レザ・ビランファンドはテヘランの路上で寝泊まりし、1日30ユーロでゴミ拾いをしていた。父親には反対され、夢のために靴を破られた。それでも夢を諦めなかった、とスペイン紙『アス』が報じている。
現在33歳。ロースターン出身のGKは歴史の扉の前に立つ。イラン史上最高GKとして、ギネス記録を持つ「生きた壁」として、エジプトとの運命の一戦で8500万国民の期待を背負う。
ベルギーのデ・クーパーのシュートを神がかったセーブで止めたペランヴァンド。この英雄的なプレーでイランのワールドカップ生き残りを決め、「トラクター」の愛称は世界中の話題に。1度のセーブが、決勝トーナメント進出の切符となった。
2018年ロシア大会では1-1の引き分けに終わった試合でクリスティアーノ・ロナウドのPKを阻止し、脚光を浴びた。2022年カタール大会のイングランド戦では開始8分で鼻を骨折しながらも、医師の指示がない限りピッチを離れなかった。
ビランファンドはロウル族の遊牧民の長男として生まれ、幼少期から羊飼いをしていた。彼はイランの伝統遊び「ダル・バラン」で石を投げる腕を磨いた。その投石がのちに彼の伝説の始まりとなった。
12歳のときサッカーを始め、フォワードからゴールキーパーに転向。父親は怒ってグローブを引き裂き、彼を家から追い出した。ベランファンドはスペインの通信社に「寝る場所もなく、家族とも離れ、それが最大の障害でした」と語っている。
15歳のとき、借金を工面してテヘランへ。あるクラブは登録料30ユーロを要求したが、彼にはなかった。そこで清掃や洗車、食品販売のバイトをしながら、クラブからチャンスが来るまで路上生活を送った。食事代を稼ぐため、練習と工場での仕事を両立させた。
その結果、世界最長の61メートルスロー（ギネス認定）を持つGKが誕生した。彼のスローは素早いカウンターを生むイランの秘密兵器だ。
今、すべての犠牲と年月、破れたユニフォームが正念場を迎えている。イラン対エジプトの決戦で、ビランファンドが最後の砦だ。
サラー、トレセゲ、ジコが挑むのは、貧困とロナウド、そして自身の折れた鼻さえも乗り越えたGK。ギネス記録を持つ、国民の期待を背負う守護神だ。
ファラオの攻撃は「イランの驚異の壁」を破れるか。それともビランヴァンドが新たな伝説を刻み、エジプトを退けて自国をベスト16へ導くか。