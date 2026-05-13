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ギジェルモ・オチョアは史上最多6度目のW杯出場へ。オベド・バルガスとフリアン・キニョネスは代表に選ばれるか？ - メキシコ代表W杯メンバー予想

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『GOAL』がメキシコ代表のワールドカップメンバーを予想。ハビエル・アギーレ監督は、オチョアの記録挑戦、若手の台頭、怪我のリスク、最終選考を考慮している。

メキシコ代表は5月6日、リーグMXの選手20人が「セントロ・デ・アルト・レンディミエント」に集まり、大会前の短期合宿を開始した。12人はすでに定位置を確保しており、残る選手も2026年以降チームを牽引すると期待される世代の先駆者だ。

しかし、メキシコが物事を静かに進めることはめったにない。

ハビエル・アギーレ監督は3度目のワールドカップへ準備を進める中（国際サッカー界でも稀な実績を持つ）、序盤から緊張と不確定要素、そしてお馴染みの即興ムードが漂った。合宿開始の数時間前まで、一部の選手がCONCACAFチャンピオンズカップに出場できるか不明だったため、アギーレ監督は公に説明を余儀なくされた。

アギーレは5月6日を「道のりの始まり」と位置づけ、合流した選手たちに興奮と責任を語った。同時に、代表に合流しない選手はW杯の座を危うくすると警告した。プレーオフ中でも選手を放出したチバスやトルカなどリーガMXのクラブには感謝を示した。

欧州や海外組14人が加わり最終メンバーが確定する予定だが、まだ何も決まっていない。ベテランはキャリアの集大成を、若手は代表入りを目指し、負傷の不安も残る。数年にない激しい内部競争の中、メキシコ代表は大会に挑む。

メキシコ代表が今週暫定メンバーを発表した。最終的な26人のメンバーには誰が選ばれるのか？GOALが予想する。

  • Mexico v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    ゴールキーパー

    GOALの予想：ラウル・ランゲル、ギジェルモ・オチョア、カルロス・アセベド
    現時点ではこの3人が有力候補だ。

    3月のポルトガル、ベルギー戦でラウル・ランゲルを起用したアギーレ監督の采配が、正ゴールキーパー争いのリードを示す明確なサインだ。代表復帰後、アギーレ監督は現代サッカーに対応できる足元の技術を持つ若手GKの発掘を最優先してきた。 26歳のランゲルはもはや未来ではなく現在であり、2026年以降の顔にもなり得る。

    一方、ギジェルモ・オチョアはメキシコサッカー史に確固たる足跡を残している。6度目のW杯出場が実現すれば、そのキャリアはさらに輝きを放つ。だが、彼の役割は以前とは変わった。 もはや彼はピッチで全てを止めるのではなく、ホーム開催の重圧に耐え、ロッカールームを落ち着かせる存在として必要とされている。多くの選手が初めて味わうそのプレッシャーを理解できる選手は、オチョア以外には少ない。

    カルロス・アセベドの3枠目は、ルイス・アンヘル・マラゴンのアキレス腱負傷という不運が影響した。

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  • Mexico v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    ディフェンダーズ

    GOAL推奨メンバー：イスラエル・レイエス、ヘスス・ガヤルド、マテオ・チャベス、セサル・モンテス、ヨハン・バスケス、ホルヘ・サンチェス
    。候補：ロドリゴ・ウエスカス、リチャード・レデスマ、エベラルド・ロペス、フリアン・アラウホ

    守備の要はソノラ州出身のヨハン・バスケスとセサル・モンテスだ。2人はアギーレ監督の下、精神的な柱としてチームを牽引する。バスケスは冷静な配球と絶妙なタイミング、モンテスは身体能力とリーダーシップで存在感を示す。2人の息は自然に合い、ラファ・マルケスとヘクター・モレノの時代以来の相性だ。

    左サイドのヘスス・ガヤルドは、欧州移籍なく3大会連続でW杯先発を狙う稀有な存在だ。リーガMXで信頼性を積み、監督交代にも動じず生き残ってきた。彼は国内だけで育った旧来の育成システムを体現する。

    懸念は控えだ。ロドリゴ・ウエスカスとフリアン・アラウホは怪我から回復中で依然注目されているが、選考から外れたわけではない。リチャード・レデスマとエベラルド・ロペスは未来の代表候補だが、リーガMXプレーオフで好パフォーマンスを見せれば、選手層が薄れた際にアギーレ監督は難しい判断を迫られる。

  • United States v Mexico - Gold Cup 2025: FinalGetty Images Sport

    MF

    GOAL選出：エリック・リラ、ブライアン・グティエレス、ジルベルト・モラ、ルイス・ロモ、ロベルト・アルバラド、エドソン・アルバレス、アルバロ・フィダルゴ、オベド・バルガス、オルベリン・ピネダ、マルセル・ルイス
    候補：ルイス・チャベス

    この布陣は、アギーレ監督のバランス感覚を如実に示す。アルバロ・フィダルゴとオベド・バルガスの加入で、W杯を前にチームの核が早期に固まった。ラ・リーガでプレーする2人を擁することは、メキシコ代表にとって単なる名誉ではない。長年の不安定さを乗り越え、技術と戦術の柔軟性を取り戻す象徴なのだ。

    エドソン・アルバレス、エリック・リラ、ルイス・ロモらとともに、3バックへの移行や試合中のフォーメーション変更、守備からの切り替えをカバーできるMFがそろった。この汎用性は重要だ。特にホームでのワールドカップでは、プレッシャーで主導権が瞬く間に移る可能性がある。

    ブライアン・グティエレスの台頭も大きい。2026年は彼にとってブレイクアウトの年となり、創造性と自信を兼ね備えたプレーで代表に新機軸をもたらしている。

    最終的な中盤の枠を左右するのはマルセル・ルイスの状況だ。彼はCONCACAFチャンピオンズカップのサンディエゴFC戦で右膝前十字靭帯（ACL）と半月板を部分断裂しながらも、チャンピオンズカップやリーガMXプレーオフで高いパフォーマンスを維持している。 それでもアギーレ監督は、リスクを考慮してマルセロを外すかもしれない。その場合は、重度の膝の怪我から回復したルイス・チャベスが再びメンバーに入る可能性がある。

  • SOCCER FRIENDLY MEXICO VS BELGIUMAFP

    フォワード

    GOAL選出：アルマンド・ゴンサレス、アレクシス・ベガ、ギジェルモ・マルティネス、ラウル・ヒメネス、フリアン・キニョネス、サンティアゴ・ヒメネス、ゲルマン・ベルテラメ
    候補：セサル・ウエルタ

    最大の問題はキニョネスだ。サウジアラビアで29得点を挙げた得点力は本物だが、国際舞台では異なる課題がある。

    シカゴでのベルギー戦では積極的に動き、試合に絡んだものの、ゴールから離れすぎ、守備や創造性を優先する場面が目立った。アギーレ監督の課題は、キニョネスのクラブでの圧倒的な存在感を代表戦術にどう融合させるかだ。

    ラウル・ヒメネスはアギーレ体制3期目の象徴だ。彼がいないと、ネーションズリーグとゴールドカップの制覇は難しい。攻撃陣が不安定だった今、彼の復活は経験、ゴール、リーダーシップをもたらした。

    インター・マイアミCFのベルテラメは数字こそ目立たないものの、チーム内での相性と献身性がアギーレの信頼を得ている。

    最後の1枠はリスクと爆発力の天秤にかけられる。R.S.C.アンデルレヒトで怪我から復帰したセサル・ウエルタは、1対1でDFを突破できる数少ない選手だ。試合が膠着しがちな大会では、その予測不能さがアギーレ監督にとって貴重になるだろう。


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