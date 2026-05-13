メキシコ代表は5月6日、リーグMXの選手20人が「セントロ・デ・アルト・レンディミエント」に集まり、大会前の短期合宿を開始した。12人はすでに定位置を確保しており、残る選手も2026年以降チームを牽引すると期待される世代の先駆者だ。

しかし、メキシコが物事を静かに進めることはめったにない。

ハビエル・アギーレ監督は3度目のワールドカップへ準備を進める中（国際サッカー界でも稀な実績を持つ）、序盤から緊張と不確定要素、そしてお馴染みの即興ムードが漂った。合宿開始の数時間前まで、一部の選手がCONCACAFチャンピオンズカップに出場できるか不明だったため、アギーレ監督は公に説明を余儀なくされた。

アギーレは5月6日を「道のりの始まり」と位置づけ、合流した選手たちに興奮と責任を語った。同時に、代表に合流しない選手はW杯の座を危うくすると警告した。プレーオフ中でも選手を放出したチバスやトルカなどリーガMXのクラブには感謝を示した。

欧州や海外組14人が加わり最終メンバーが確定する予定だが、まだ何も決まっていない。ベテランはキャリアの集大成を、若手は代表入りを目指し、負傷の不安も残る。数年にない激しい内部競争の中、メキシコ代表は大会に挑む。

メキシコ代表が今週、暫定メンバーを発表した。最終的な26人のメンバーには誰が選ばれるのか？GOALが予想する。