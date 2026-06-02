ギジェルモ・オチョアの6度目のW杯出場から、インテル・マイアミのスター、ヘルマン・ベルテラメの落選まで：メキシコ代表メンバー発表における勝者と敗者

メキシコ代表のワールドカップメンバーが発表された。ハビエル・「バスコ」・アギーレ監督が選んだ26人は、選手の調子だけでなく監督との信頼関係も示している。

代表は日曜夜、チェスピリートことロベルト・ゴメス・ボラニョスがナレーションを務めるSNS動画で26名を正式発表。議論が沸き起こる前に、ノスタルジックな空気とともにメンバーとプレッシャーが確定した。

6月11日に自国開催の大会が開幕する。アギーレ監督は経験値の高いベテラン、復帰組、そして若手をバランスよく起用する。









ギジェルモ・オチョアはリオネル・メッシ、クリスティアーノ・ロナウドに次ぐ史上3人目の6大会出場が確実視される。一方でアギーレ監督は「全員が同じコンディションではない」と認めつつも「選べる最善のメンバーだ」と強調した。

「私は20か月間チームと共に過ごしてきたが、これが最善のメンバーだ」とアギーレは語った。「全員が同じコンディションではない。開幕までにベストな状態に仕上げる」。

2022年大会メンバーから12人が残留し、中心選手たちはプレッシャーを知っている。一方で、ジルベルト・モラ、アルマンド“ラ・オルミガ”ゴンサレス、オベド・バルガス、ブライアン・グティエレス、マテオ・チャベスといった新顔にもチャンスを与えた。今回の代表は単なる一大会のためではなく、次期世代への架け橋となる布陣だ。

GOALが代表メンバー発表の「勝者」と「敗者」を分析する。