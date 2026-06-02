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ギジェルモ・オチョアの6度目のW杯出場から、インテル・マイアミのスター、ヘルマン・ベルテラメの落選まで：メキシコ代表メンバー発表における勝者と敗者

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ラウール・ヒメネス
ジルベルト・モラ
ジャーマン・ベルテラメ

ハビエル・アギーレ監督が発表したメキシコ代表は、歴史と信頼、リスクが交差するメンバーだ。ギジェルモ・オチョアは6大会連続出場を狙う一方、ゲルマン・ベルテラメは終盤の活躍にもかかわらず選外となった。

メキシコ代表のワールドカップメンバーが発表された。ハビエル・「バスコ」・アギーレ監督が選んだ26人は、選手の調子だけでなく監督との信頼関係も示している。

代表は日曜夜、チェスピリートことロベルト・ゴメス・ボラニョスがナレーションを務めるSNS動画で26名を正式発表。議論が沸き起こる前に、ノスタルジックな空気とともにメンバーとプレッシャーが確定した。

6月11日に自国開催の大会が開幕する。アギーレ監督は経験値の高いベテラン、復帰組、そして若手をバランスよく起用する。



ギジェルモ・オチョアはリオネル・メッシ、クリスティアーノ・ロナウドに次ぐ史上3人目の6大会出場が確実視される。一方でアギーレ監督は「全員が同じコンディションではない」と認めつつも「選べる最善のメンバーだ」と強調した。

「私は20か月間チームと共に過ごしてきたが、これが最善のメンバーだ」とアギーレは語った。「全員が同じコンディションではない。開幕までにベストな状態に仕上げる」。

2022年大会メンバーから12人が残留し、中心選手たちはプレッシャーを知っている。一方で、ジルベルト・モラ、アルマンド“ラ・オルミガ”ゴンサレス、オベド・バルガス、ブライアン・グティエレス、マテオ・チャベスといった新顔にもチャンスを与えた。今回の代表は単なる一大会のためではなく、次期世代への架け橋となる布陣だ。

GOALが代表メンバー発表の「勝者」と「敗者」を分析する。

  • Santi Gimenez, MexicoGetty

    優勝者：サンティアゴ・ヒメネス

    サンティアゴ・ヒメネスにとって、これは単なる初のワールドカップ以上のもの。周囲の評価を覆すチャンスだ。

    ACミランのストライカーは、怪我や不調でリズムを欠いた厳しいシーズンを過ごした。18試合で1ゴール3アシストにとどまり、9か月間得点を挙げていない。それでもアギーレ監督は彼をメンバーに残した。

    通常なら代表落ちもやむなしいが、アギーレ監督は彼をメンバーに残した。

    ヒメネスは先週木曜、パサデナでのメディアデーで「怪我の影響でシーズンは誤解を招く内容だった」と語った。それでも数字から目を背けなかった。

    「怪我の影響で、誤解を招くシーズンだった。100％の状態でなかったが、数字は数字だ。悪いシーズンだった」と語った。

    それでも彼が選ばれたのは、潜在能力が依然として高いと判断されたからだ。メキシコには理想の「No.9」はいないが、選択肢はある。ラウル・ヒメネスはプレミアリーグでの得点力と経験を持つ。ゴンサレスは2026年クロージャーで好調だったチバスから合流した。ギジェルモ・マルティネスも終盤に存在感を示した。ヒメネスは不調でも欧州での実績が評価されている。

    「ここに集まったフォワードは皆素晴らしい。ヴァスコにとってこれほど多くの選択肢があることは良いことだ」とヒメネスは語った。「以前の代表選考ではこれほどの選択肢がなかったかもしれないが、今はある」

    ヒメネスにとって、ワールドカップは悔しいクラブシーズンを振り払う舞台となる。

    • 広告
  • German Berterame, MexicoGetty

    敗者：ドイツのベルテラメ

    終盤に巻き返しを図ろうと、ストライカーとしてほぼすべてを尽くしたゲルマン・ベルテラメ。それでも十分ではなかった。

    インター・マイアミのフォワードである彼は、メキシコ代表のW杯最終候補に名を連ね、一時はアギーレ監督の下で主力ストライカーの座を争った。MLSでの活躍がその可能性を後押しした。今季15試合で7ゴール3アシストを記録し、チーム内ではリオネル・メッシに次ぐ成績を残した。

    その活躍も虚しく、代表入りは叶わなかった。

    しかし、彼が調子を上げた時期とアギーレ監督が方針を変えた時期が重なった。驚きだったのは、メキシコ代表が複数のフォワードを選出したことではない。プーマスのマルティネスが最後の枠を勝ち取ったことだ。アギーレ監督が選んだのはヒメネス、ゴンサレス、ジムネス、マルティネス。ベルテラメは彼らより最近の成績が良かったにもかかわらず落選した。

    代表選考の冷酷さが表れた。ベルテラーメは過程で結果を残し、ルイス・スアレスとの連携も好調だった。それでもアギーレ監督は別のタイプを好み、終盤に追い上げたマルティネスを選んだ。

    ベルテラメにとってこれほど悪いタイミングはない。彼は存在感を失ったから外れたのではなく、今年最高のプレーを見せている最中に選ばれなかったのだ。

  • Luis Chavez, MexicoGetty

    優勝者：ルイス・チャベス

    ルイス・チャベスは、アギーレ監督のフィジカル重視の下、代表落ちの危機にあった。しかし最終メンバーに選ばれた。

    彼は中盤の支配力、左足のクロス、セットプレーでの脅威でチームに不可欠だ。2022年W杯ではサウジアラビア戦のフリーキックなど、メキシコ代表のベストプレーヤーとして記憶されている。

    しかし直近はケガが懸念され、アギーレが「代表はリハビリの場ではない」と語ったように、エドソン・アルバレス、セサル・ウエルタ、アレクシス・ベガとともに招集が危ぶまれた。 3月31日のベルギー戦後、アギーレは明言した。

    「100％の状態でない選手は招集しない。100％とは試合に出場し、参加し、トレーニングに励むこと。私はチームを機能させる選手を求めている」

    チャベスはそれをクリアした。

    オーストラリア戦で最も動き回った彼のパフォーマンスが、アギーレ監督の信頼を裏付けた。接戦を分ける細部において、チャベスの左足は贅沢ではなく必需品だ。

    カタール大会時の輝きはないかもしれないが、それでも代表には彼の安定感とセットプレーが必要だとアギーレは判断した。

  • Mexico v Honduras - Gold Cup 2025: SemifinalGetty Images Sport

    敗者：マルセル・ルイス

    マルセル・ルイスが代表から外れたのは、犠牲とタイミングが重なった痛ましい出来事だ。

    トルーカのMFはW杯出場を信じて膝の手術を遅らせ、クラブでも2026年CONCACAFチャンピオンズカップ制覇を遂げ、代表に値する力とリーダーシップを示した。

    それでも最終的な招集の連絡は届かなかった。

    オーストラリア戦前、アギーレ監督は「これは私的な医療問題だ」と慎重にコメントした。

    「難しい問題だ。怪我をした選手について語り出せば、一日中でも話し続けられる」とアギーレ監督は語った。「マルセルとは個別に話し、彼も意見を述べた。これ以上は言及しない。医師団と対応し、結論は出た」

    それでも選外となったのは、他の負傷者を考慮した結果、彼の身体状態が最終的な壁となったからだ。

    それでもアギーレ監督は代表枠を広げず、最終メンバーから外した。

  • Mexico v Saudi Arabia - Gold Cup 2025: QuarterfinalGetty Images Sport

    受賞者：若者運動

    今回のメンバー発表は、現在だけでなく未来を示すものでもある。

    その象徴が17歳のMFジルベルト・モラだ。ティフアナに所属する彼はチーム最年少で、出場すればメキシコ代表史上最年少のW杯選手となる。彼の選出は象徴ではなく、すでに攻撃に創造性をもたらしており、エル・トリに新しい活力を注入している。

    しかし、注目すべき若手は彼だけではない。

    「ラ・オルミガ」の愛称で知られるゴンサレスは、2026年クローズラ・トーナメントで12得点を挙げた直後に代表に招集され、絶好のタイミングでフォワード候補の筆頭に躍り出た。バルガスは現代的なスタイルで中盤を支配し、長期的な戦力となる。グティエレスは創造性をさらに高める。チャベスは経験豊富な守備陣に若さをもたらし、アギーレ監督にとって貴重なオプションだ。

    26歳のラウル「タラ」ランゲルも同世代のGKとしては代表キャリアの始まりに過ぎず、オチョアの例のように長期的に活躍できるポジションだ。彼が一歩を踏み出せれば、2026年だけでなく次の10年を見据えた移行期に入るだろう。

    だからこそ、このメンバーは重要だ。アギーレ監督はベテランに頼りつつも、未来への扉を閉ざさなかった。

  • FBL-FRIENDLY-MEX-ECUAFP

    敗因：守備陣の層の薄さ

    チームは全体的にバランスが取れているが、守備は依然として手薄だ。

    アギーレ監督が登録した26人のうち、名目上のDFはわずか6人。イスラエル・レイエス、ホルヘ・サンチェス、セサル・モンテス、ヨハン・バスケス、ヘスス・ガヤルド、チャベスだ。DFはチーム内で最も人数が少ないポジショングループである。

    対策はいくつかある。アルバレスは最終ラインに下がれる。ルイス・ロモは守備で多才だ。エリック・リラはより深い位置でプレーできる。ただし、いずれも緊急時の対応であり、同等の選手との入れ替えではない。さらに、これらの選択肢はメキシコ代表を3バックへ移行させる可能性が高い。

    そのため、バスケスの存在感が際立つ。彼は代表で最も信頼できる左利きセンターバックであり、欧州でレギュラーを張る数少ないDFだ。彼が万全ならこの布陣は機能するが、欠場すれば状況は複雑化する。

    トルカの21歳DFエベラルド・ロペスは今年前半に出場機会があったが、今回は準備不足と判定された。

    その判断は理解できるものの、代表には弱点が残る。アギーレ監督は経験と汎用性、中盤の厚さを優先し、結果として自国開催のW杯に左利きのセンターバックの代役を用意できなかった。