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Yosua Arya

翻訳者：

カーボベルデはスペインを「独自のスタイル」で封じ込め、ワールドカップ予選で番狂わせの引き分けを勝ち取った。ブビスタ監督は守備的な戦術を正当化した。

スペイン
カーボベルデ
ブビスタ
スペイン 対 カーボベルデ
ワールドカップ

ワールドカップでスペインと引き分けたカーボベルデのブビスタ監督は、守備的な戦術を擁護した。ボール支配率は劣ったが、組織力と規律で試合をコントロールし、優勝候補から貴重な勝ち点1を得たと主張した。

  • カーボベルデ、規律あるプレーでスペインを苦しめる

    カーボベルデはグループHでスペインと0-0の引き分けに持ち込み、ワールドカップ・グループステージ最大の番狂わせの一つを起こした。スペインはボールを支配したものの、粘り強い守備で組織されたカーボベルデを崩せなかった。ボールを持たない時間が長かったが、コンパクトな陣形を保ち、スペインの決定機を封じた。この1点は、強豪と互角に戦えるダークホースの底力を示した。

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  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ブビスタが試合運びについて語る

    試合後、ブビスタ監督は「ポゼッションだけで主導権が決まるわけではない」と強調。スペインがボールを支配したものの、自チームの守備組織で別の形で試合をコントロールしたと主張した。

    「スペインがボールを保持していた時間は長かった。だが、支配とはボールを持つことだけではない」とブビスタは説明した。

    「我々は別の方法でそれを実現した。攻撃への切り替えをもっと増やしたかったが、スペイン代表は手強い。この結果には満足している。最近のチームは守備の組織力が際立ち、ワールドカップでは切り替えやボールが動かない状況でのプレーで勝つことが多い。だからこそ、我々もそのように準備しなければならない」

  • 粘り強さとチームワークで得た成果

    ブビスタ監督は、この試合のパフォーマンスが、カーボベルデの国民性とワールドカップへの挑戦を示していると語った。

    「私たちは常に、皆に私たちの国とチームを見てほしいと語ってきました」と彼は付け加えた。「私たちは組織力と勇敢さを示しました。これは、私たちの国が持つ『不屈の精神』と『困難を乗り越えようとする姿勢』の証です。

    「来日前、我々の目的は最高レベルで戦うことだと話しました。困難は予想されていましたが、私たちは全力で乗り越えます」

    GKヴォジーニャは好セーブでMOMに選ばれたが、ブビスタ監督は「無失点は全員の努力だ」と強調した。

    彼は「彼はピッチで最も輝き、称賛に値する。だが守備陣全体が非常に良かった。彼もチームを支えた。彼がMOMに選ばれ嬉しいが、全員で成し遂げた」と語った。

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    カーボベルデは、この印象的な勝利を糧にさらなる飛躍を目指す

    この引き分けで、カーボベルデはグループステージ残りの試合へ勢いと自信を得た。課題は、守備の規律を保ちつつカウンターチャンスを増やすこと。優勝候補を苦しめた実力を6月21日のウルグアイ戦で示し、粘り強さを勝ち点へつなげたい。

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