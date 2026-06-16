試合後、ブビスタ監督は「ポゼッションだけで主導権が決まるわけではない」と強調。スペインがボールを支配したものの、自チームの守備組織で別の形で試合をコントロールしたと主張した。

「スペインがボールを保持していた時間は長かった。だが、支配とはボールを持つことだけではない」とブビスタは説明した。

「我々は別の方法でそれを実現した。攻撃への切り替えをもっと増やしたかったが、スペイン代表は手強い。この結果には満足している。最近のチームは守備の組織力が際立ち、ワールドカップでは切り替えやボールが動かない状況でのプレーで勝つことが多い。だからこそ、我々もそのように準備しなければならない」