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カーボベルデのGKがアルゼンチン戦で好セーブ連発。ヴォジーニャが明かした。メッシは「信じられないほど」と絶賛。
カーボベルデは敗退寸前までアルゼンチンを追い詰めた
カーボベルデのワールドカップは、予想通りベスト32でメッシ率いるアルゼンチンに敗れ、延長戦の末に終了した。 29分、メッシが先制し通算20ゴール目をマークしたが、カーボベルデは規定時間内に2度追いついた。しかし111分、3点目を許し大会を去った。
この快進撃の立役者はGKヴォジーニャで、4試合で18セーブ。アルゼンチン戦でも連続の好守でチームを救った。
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ヴォジーニャ、メッシとの感動的なやり取りを明かす
試合後、ヴォジーニャはメッシとの心温まるひとときを「一生忘れられない」と語った。彼は『ラ・テルセラ』紙にこう振り返った。「試合後、メッシに近づくと、彼は僕を抱きしめて『君は素晴らしい。君の国の人たちは君を誇りに思うはずだ』と言ってくれた。レオ・メッシからそんな言葉をかけられ、僕は大きな感動を覚えた。」
さらに彼は、アルゼンチン代表主将に記念になるものを頼んだ。「『ありがとう、レオ。君は最高だ』と伝え、ユニフォームを交換できないかと尋ねた。レオは『インタビュー後にトンネルで渡すよ』と言った。」
大会での活躍がヒーローとしての地位を確固たるものにした
ヴォジーニャは今大会、74本のシュートに対し78.3％のセーブ率を記録し、英雄として帰国した。
カーボベルデはウルグアイやサウジアラビアを破り、前回王者と互角の戦いを演じた。
「我々は現世界王者と互角に戦い、勝利のチャンスもあった。非常に満足しており、誇りに思う」とヴォジーニャは語った。「もちろん悲しいが、ここで終わるのは残念だ。すべてに心から感謝している。 チームメイト、スタッフ、協会、そして応援してくださったすべての方に感謝したい。
「今は未来を見据える時。この先には素晴らしい未来があると確信しています。私たちは強いチームを持ち、実力のある選手たちがそろっています。将来、彼らが世界最高のリーグでプレーする姿を見られるかもしれません。」
フリーエージェントから世界的なアイコンへ
グループステージでスペインと0-0で引き分けたカーボベルデ戦の活躍で、ヴォジーニャはピッチ内外で注目の的となった。 大会前はフォロワー約5万人だったが、試合後24時間で1400万人に急増。世界が40歳のベテランGKの物語を知った。
その後もフォロワー数は増え続け、現在では2380万人を超えている。ポルトガル2部チャヴェス退団後にフリーエージェントとなった40歳のベテランが、強豪国を相手に大活躍したことで、その物語が世界中に広がった。
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