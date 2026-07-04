ヴォジーニャは今大会、74本のシュートに対し78.3％のセーブ率を記録し、英雄として帰国した。

カーボベルデはウルグアイやサウジアラビアを破り、前回王者と互角の戦いを演じた。

「我々は現世界王者と互角に戦い、勝利のチャンスもあった。非常に満足しており、誇りに思う」とヴォジーニャは語った。「もちろん悲しいが、ここで終わるのは残念だ。すべてに心から感謝している。 チームメイト、スタッフ、協会、そして応援してくださったすべての方に感謝したい。

「今は未来を見据える時。この先には素晴らしい未来があると確信しています。私たちは強いチームを持ち、実力のある選手たちがそろっています。将来、彼らが世界最高のリーグでプレーする姿を見られるかもしれません。」