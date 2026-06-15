カーボベルデの英雄的GKヴォジーニャは、母親がビザの問題でスペイン戦での自身のW杯活躍を見逃したと明かした。

ヴォジーニャの出場は結果に大きく貢献し、歴史にも名を刻んだ。40歳12日で自国初出場となった彼は、ワールドカップデビュー最年長記録保持者となった。この記録を上回るのは、2018年に45歳161日でデビューしたエジプトのレジェンド、エッサム・エル・ハダリーだけだ。

国際舞台への遅咲きの道のりを振り返り、このGKは語った。「マン・オブ・ザ・マッチに選ばれ誇りに思います。愛する国を代表できることは名誉です。 小さな町出身で、予選も苦難でした。今日、スペインのような強豪と戦えたことが夢のようです。支えてくれたすべての人に感謝しています。この瞬間のために努力してきました。私は40歳ですが、25歳までプロではありませんでした。これは努力のご褒美です」