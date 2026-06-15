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Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

カーボベルデの英雄的GKヴォジーニャは、母親がビザの問題でスペイン戦での自身のW杯活躍を見逃したと明かした。

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ヴォジーニャ
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スペイン 対 カーボベルデ

カーボベルデは強豪スペインを0-0で引き分けに持ち込み、ワールドカップ史上屈指の番狂わせを起こした。しかし、この試合のヒーローは喜びの陰でほろ苦さを感じていた。メルセデス・ベンツ・スタジアムで好セーブを連発したベテランGKヴォジーニャは、このキャリアを左右する瞬間を母親が直接見届けられなかったと語った。

  • アトランタでの歴史的な夜

    アフリカサッカー史に刻まれる夜、初出場のカーボベルデは欧州王者を追い詰めた。愛称「ブルーシャークス」の彼らはスペインの攻勢をしのぎ、引き分けで勝ち点1を獲得。40歳のGKヴォジーニャが好セーブ連発で大会優勝候補を封じた。

    現在ポルトガル2部シャヴェスに所属するベテランGKは、7度の好守で無失点を守りMVPに選ばれた。アトランタで喜ぶ仲間とともに、彼は共に戦えなかった人々にも思いをはせた。

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    ビザの問題で悲嘆に暮れる

    歴史的な活躍を見せた後、メディアの取材に応じたヴォジーニャは、家族が米国へ来れなかった理由を語った。「試合後に涙が出たのは、幼少期を祖父母に育てられたから。彼らは数年前に他界し、母もビザの問題と費用で来れなかった」とゴールキーパーは明かした。

    それでも彼はチームに集中し続けた。「これはカーボベルデの皆への感謝だ。今はとても幸せだ。選手たちはこの瞬間のために努力してきた。今日は誇りと満足感に満ちている」と語った。

  • ワールドカップの記録を更新

    ヴォジーニャの出場は結果に大きく貢献し、歴史にも名を刻んだ。40歳12日で自国初出場となった彼は、ワールドカップデビュー最年長記録保持者となった。この記録を上回るのは、2018年に45歳161日でデビューしたエジプトのレジェンド、エッサム・エル・ハダリーだけだ。

    国際舞台への遅咲きの道のりを振り返り、このGKは語った。「マン・オブ・ザ・マッチに選ばれ誇りに思います。愛する国を代表できることは名誉です。 小さな町出身で、予選も苦難でした。今日、スペインのような強豪と戦えたことが夢のようです。支えてくれたすべての人に感謝しています。この瞬間のために努力してきました。私は40歳ですが、25歳までプロではありませんでした。これは努力のご褒美です」

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    若い自分へのアドバイス

    グループCではウルグアイとサウジアラビア戦が残っており、カーボベルデにはまだ決勝トーナメント進出の望みがある。ヴォジーニャは、遅咲きのプロからW杯のアイコンになった経緯を今も信じられないという。モルドバ、スロバキア、キプロスでプレーしたこのGKは、自身のキャリアがどのような遺産になるかを考えた。

    彼は記者団にこう語った。「18歳のヴォジーニャに、自分を本当に誇りに思うと伝えたい。彼は努力した。子供の頃、こんなことになるとは夢にも思わなかった。でも、この試合を終えて、若い頃の自分に『すべてが報われた』と伝えられる」

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