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カーボベルデの英雄的GKヴォジーニャは、母親がビザの問題でスペイン戦での自身のW杯活躍を見逃したと明かした。
アトランタでの歴史的な夜
アフリカサッカー史に刻まれる夜、初出場のカーボベルデは欧州王者を追い詰めた。愛称「ブルーシャークス」の彼らはスペインの攻勢をしのぎ、引き分けで勝ち点1を獲得。40歳のGKヴォジーニャが好セーブ連発で大会優勝候補を封じた。
現在ポルトガル2部シャヴェスに所属するベテランGKは、7度の好守で無失点を守りMVPに選ばれた。アトランタで喜ぶ仲間とともに、彼は共に戦えなかった人々にも思いをはせた。
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ビザの問題で悲嘆に暮れる
歴史的な活躍を見せた後、メディアの取材に応じたヴォジーニャは、家族が米国へ来れなかった理由を語った。「試合後に涙が出たのは、幼少期を祖父母に育てられたから。彼らは数年前に他界し、母もビザの問題と費用で来れなかった」とゴールキーパーは明かした。
それでも彼はチームに集中し続けた。「これはカーボベルデの皆への感謝だ。今はとても幸せだ。選手たちはこの瞬間のために努力してきた。今日は誇りと満足感に満ちている」と語った。
ワールドカップの記録を更新
ヴォジーニャの出場は結果に大きく貢献し、歴史にも名を刻んだ。40歳12日で自国初出場となった彼は、ワールドカップデビュー最年長記録保持者となった。この記録を上回るのは、2018年に45歳161日でデビューしたエジプトのレジェンド、エッサム・エル・ハダリーだけだ。
国際舞台への遅咲きの道のりを振り返り、このGKは語った。「マン・オブ・ザ・マッチに選ばれ誇りに思います。愛する国を代表できることは名誉です。 小さな町出身で、予選も苦難でした。今日、スペインのような強豪と戦えたことが夢のようです。支えてくれたすべての人に感謝しています。この瞬間のために努力してきました。私は40歳ですが、25歳までプロではありませんでした。これは努力のご褒美です」
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若い自分へのアドバイス
グループCではウルグアイとサウジアラビア戦が残っており、カーボベルデにはまだ決勝トーナメント進出の望みがある。ヴォジーニャは、遅咲きのプロからW杯のアイコンになった経緯を今も信じられないという。モルドバ、スロバキア、キプロスでプレーしたこのGKは、自身のキャリアがどのような遺産になるかを考えた。
彼は記者団にこう語った。「18歳のヴォジーニャに、自分を本当に誇りに思うと伝えたい。彼は努力した。子供の頃、こんなことになるとは夢にも思わなかった。でも、この試合を終えて、若い頃の自分に『すべてが報われた』と伝えられる」