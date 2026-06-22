カーボベルデの奇跡は続く：ウルグアイと2-2で引き分け、予選突破の夢は健在

カーボベルデの奇跡：グループHは依然混戦。この群島国はスペイン戦で0-0、ウルグアイ戦でも引き分け、W杯初得点を挙げた。ベスト16進出の夢も残る。
初出場のカボヴェルデはサウジアラビア戦で引き分け以上なら突破の可能性が残る。一方、ウルグアイはスペイン戦で勝てば3位での突破も見える。
カーボベルデには夢のような展開だが、ウルグアイには悪夢となる可能性もある。
カーボベルデの奇跡：グループHは依然混戦。この群島国はスペイン戦で0-0、ウルグアイ戦でも引き分け、W杯初得点を挙げた。ベスト16進出の夢も残る。
初出場のカボヴェルデはサウジアラビア戦で引き分け以上なら突破の可能性が残る。一方、ウルグアイはスペイン戦で勝てば3位での突破も見える。
カーボベルデには夢のような展開だが、ウルグアイには悪夢となる可能性もある。
ビエルサ監督はハイプレス中心の攻撃的な戦術を準備したが、カーボベルデは個性とパスワークで対抗した。 ウルグアイは40分間シュート0本。一方、カボ・ヴェルデはケビン・ピナのフリーキックで先制し、同国史上初のワールドカップ得点をマークした。
前半終了間際にはウルグアイが巻き返す。バルベルデのクロスがディフレクトしたボールをアラウホが押し込み同点。さらにアディショナルタイム、カノッビオがウガルテ、アラウホとの連係から逆転弾を叩き込んだ。
ウルグアイが優位に立ったかに見えたが、オリベラのミスが流れを変え、バレラがムスレラより先にボールに反応して2-2の同点とした。
ウルグアイは終盤攻勢をかけたが同点ならず。カーボベルデは無敗を維持し夢を続けた。一方ウルグアイはグループステージ敗退の危機に立たされた。
ウルグアイ（4-2-3-1）：ムスレラ、バレラ、カセレス、オリベラ、サナブリア、ウガルテ（70分 デ・ラ・クルス）、ベナセル、カノッビオ、バルベルデ、アラウホ、ヴィナス（70分 ヌニェス）。監督：ビエルサ
カーボベルデ（4-1-4-1）：ヴォジーニャ、スティーブン・モレイラ、ピコ・ロペス、ボルヘス、カブラル、ピナ、アルカンジョ（46分ドゥアルテ）、メンデス、モンテイロ（80分セメド）、ロドリゲス（58分ヴァルネラ）、ベンチモル。監督：ブリト
主審：エスカス
得点：21分 ピナ（C）、44分 アラウホ（U）、45+6分 カノッビオ（U）、61分 ヴァルネラ（C）
警告：カブラル（C）、ベンタンクール（U）、オリヴェラ（U）