カーボベルデの奇跡は続く：ウルグアイと2-2で引き分け、予選突破の夢は健在

カーボベルデの奇跡：グループHは依然混戦。この群島国はスペイン戦で0-0、ウルグアイ戦でも引き分け、W杯初得点を挙げた。ベスト16進出の夢も残る。

初出場のカボヴェルデはサウジアラビア戦で引き分け以上なら突破の可能性が残る。一方、ウルグアイはスペイン戦で勝てば3位での突破も見える。

カーボベルデには夢のような展開だが、ウルグアイには悪夢となる可能性もある。