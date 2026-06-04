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Sandro Mendes - Exclusive interviewKooora.com

翻訳者：

カーボベルデの元代表選手が『クーワラ』のインタビューで語った。「この状況ならサウジアラビアに優位に立ち、スペインも苦しめられる」

スペイン 対 カーボベルデ
スペイン
カーボベルデ
ワールドカップ
ウルグアイ 対 カーボベルデ
ウルグアイ
カーボベルデ 対 サウジアラビア
サウジアラビア
S. Mendes
I. Camoes
ラミン・ヤマル
スペイン
カーボベルデ
アメリカ
ウルグアイ
サウジアラビア
ポルトガル

この変化がカボ・ヴェルデの躍進を生んだ。ワールドカップで驚きを与えるだろう。

カーボベルデ戦は難しいが、それが最大の武器だ。

サウジアラビア代表は予測不能。我々は勝利を目指す。

スペイン戦ではスペースを活用する。サッカーは市場価値で決まらない。

我々は「歴史がない」からこそ自由にプレーできる。ボビスタは代表成功の鍵だ。

初出場を決めたカーボベルデ代表の一員だったサンドロ・メンデスは、この小さな国が世界最高舞台へ歩んだ道のりを身をもって知っている。

ポルトガル生まれの元守備的MFで、2000年代初頭にカーボベルデ代表として国際舞台に立つ前にポルトガルユース代表でもプレーした。彼はこの国のサッカーが小さな始まりから世界最高峰の舞台へ至る過程を身をもって体験した一人だ。

1995～2012年の現役時代はポルトガルとスペインのクラブでプレー。スペインではビジャレアルでヨーロッパの舞台を経験し、ヴィトーリア・デ・セトゥーバルではポルトガルカップとリーグカップの2冠に貢献した。 2014年に指導者に転身し、ポルトガルで監督経験を積んだ後、昨年夏からコメルシオ・エ・インダストリアを率いている。

2026年W杯開幕を目前に控え、クワラはメンデス氏に独占インタビューを行い、カボヴェルデ代表が初出場を決めた背景を聞いた。

彼は代表の急成長理由や、ボビスタ監督の指導、戦術の安定性について語った。

スペイン、サウジアラビア、ウルグアイと同組のグループHについて、メンデスは「カーボベルデはどのチームにも驚きを与えられる」と断言。サウジアラビアには特定の条件下でわずかに優位があると分析し、市場価値や個人技の差はあってもスペインを苦しめる可能性も指摘した。

さらに、サウジアラビア代表の長所と短所、北米で開催される大会で歴史を刻むカボヴェルデ代表の展望も語った。以下インタビュー全文：

  • カーボベルデ代表はアフリカで注目を集め、カメルーンを破ってワールドカップ出場を決めた。この躍進の秘密とは？

    カーボベルデ代表の台頭は、突如として起きたものではない。組織体制の構築、アイデンティティの確立、プロジェクトへの信念を長年かけて育んできた結果だ。この過程に携わった身として、才能、強いメンタリティ、優れた組織体制の融合が決め手だったと断言できる。 私たちは大会に参加するだけでなく、どう戦うかを学んだ。このマインドセットの変化が最大の違いを生んだ。

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  • Cabo Verde v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    カーボベルデはワールドカップ初出場の4チームの1つ。この厳しいグループでサプライズが起こると予想しますか？

    初めてのワールドカップですが、楽しむためだけに行くのではありません。相手チームを尊重しつつ、自分たちの力にも自信があります。カーボベルデ代表は難しい相手です。団結力、規律、勇気を保てば、皆を驚かせられます。

  • 新監督率いるサウジアラビア代表との試合、どう見ますか？

    サウジアラビアの新監督就任は不透明感を生んでいるが、予測の難しさも生んでいる。どちらに転ぶか分からない。戦術が鍵となり、細部が勝敗を分けるだろう。

  • この対決の優劣は？

    接戦になるでしょう。カーボベルデ代表がメンタルで優位に立ち、自分のペースで強さを発揮できれば、我々にわずかなチャンスがあります。

  • Saudi ArabiaGetty Images

    サウジアラビア代表の戦術的不安定さと、選手たちのクラブでの出場機会の少なさは、カーボベルデに勝機を与えるか？

    これらの要因がカボヴェルデに勝利を目指す意欲を与えるかもしれません。コンディションの不安定さやクラブでの出場機会不足はリズムや自信を左右します。しかし、サウジアラビアには主要大会での経験と才能があります。油断は禁物です。

  • サウジアラビア代表の最大の強みと弱みは何だと思いますか？

    サウジアラビアの強みは、技術力と素早い展開だ。選手たちはボールを保持すると落ち着く。だがプレッシャーがかかると、守備の安定感と組織力の欠如が弱点になる。

  • サウジアラビア代表で最も対戦を恐れる選手は誰ですか？

    攻撃陣には常に脅威となる選手がいるが、特に注目したいのはウイングだ。彼らは1対1で勝負を決められる選手だからだ。

  • ラ・リーガでプレーし、スペインサッカーを学んだあなた。ワールドカップ初出場となるカーボベルデ対スペイン戦をどう見ますか？

    スペイン戦は私にとって特別です。私はスペインのサッカーをよく知っているからです。彼らは明確なスタイルを持ち、高いボール支配率と優れた技術があります。しかし、ボールを支配するチームはスペースを空けることもあります。だから、カボ・ヴェルデは賢く、効率的にプレーする必要があります。

  • FBL-FRIENDLY-ESP-EGYAFP

    カーボベルデ代表チームの市場価値は6000万ユーロなのに、ラミン・ヤマル一人では2億ユーロです。この差をどう思いますか？

    サッカーは市場価値だけで決まらない。2億ユーロでも勝てない。組織力、献身、チームワークは個人を超え、カーボベルデ代表も十分に戦える。

  • ワールドカップでは常に番狂わせが起こる。直近ではアルゼンチンがサウジアラビアに敗れた。カボ・ヴェルデはスペインのスターを苦しめるか？

    サッカーには予想外の展開がつきもの。その予測不能さが私たちを魅了します。サウジアラビアはアルゼンチン戦でそれを証明しました。私たちも勇気と規律、信念を持って戦えば、カーボベルデもスペインを苦しめられます。

  • ウルグアイ戦はスペイン戦と同じくらい厳しいと思いますが、W杯で経験豊富な相手にカーボベルデ代表の経験不足を心配しますか？

    ウルグアイは経験と身体能力に優れた強豪だ。だが「歴史」を持たないチームは逆に自由にプレーできる。カーボベルデはそれを活かすべきだ。

  • Cape Verde v Finland - FIFA SeriesGetty Images Sport

    ボビスタ監督は6年間カボ・ヴェルデ代表を率いています。技術面の安定性が好結果につながったと思いますか？

    安定は不可欠だ。ボビスタは6年間でチームアイデンティティ、自信、ビジョンを築き、カーボベルデ代表成功の要因となった。

  • カボ・ヴェルデの主力選手は誰ですか？また、この大会で代表チームの最も注目すべきスター選手になるのは誰だと思いますか？

    カボ・ヴェルデの最大の強みは、組織力、粘り強さ、団結力です。特定の選手に頼るのではなく、誰もが輝ける可能性があると信じています。才能と強い精神力を備えた選手が、この舞台で頭角を現すでしょう。

  • イェルシン・カモイシュのメンバー外について、どう思いますか？また、彼はアル・アハリで十分な出場機会を得られなかったと思いますか？

    代表チームには、必要なタイプや調子の良い選手がいる。得点がなければ疑問は出る。チャンスが少なかった可能性もあるが、このレベルでは限られた機会を生かすべきだ。監督はチームに必要なと判断し、決断した。