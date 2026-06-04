この変化がカボ・ヴェルデの躍進を生んだ。ワールドカップで驚きを与えるだろう。

カーボベルデ戦は難しいが、それが最大の武器だ。

サウジアラビア代表は予測不能。我々は勝利を目指す。

スペイン戦ではスペースを活用する。サッカーは市場価値で決まらない。

我々は「歴史がない」からこそ自由にプレーできる。ボビスタは代表成功の鍵だ。

初出場を決めたカーボベルデ代表の一員だったサンドロ・メンデスは、この小さな国が世界最高舞台へ歩んだ道のりを身をもって知っている。

ポルトガル生まれの元守備的MFで、2000年代初頭にカーボベルデ代表として国際舞台に立つ前にポルトガルユース代表でもプレーした。彼はこの国のサッカーが小さな始まりから世界最高峰の舞台へ至る過程を身をもって体験した一人だ。

1995～2012年の現役時代はポルトガルとスペインのクラブでプレー。スペインではビジャレアルでヨーロッパの舞台を経験し、ヴィトーリア・デ・セトゥーバルではポルトガルカップとリーグカップの2冠に貢献した。 2014年に指導者に転身し、ポルトガルで監督経験を積んだ後、昨年夏からコメルシオ・エ・インダストリアを率いている。

2026年W杯開幕を目前に控え、クワラはメンデス氏に独占インタビューを行い、カボヴェルデ代表が初出場を決めた背景を聞いた。

彼は代表の急成長理由や、ボビスタ監督の指導、戦術の安定性について語った。

スペイン、サウジアラビア、ウルグアイと同組のグループHについて、メンデスは「カーボベルデはどのチームにも驚きを与えられる」と断言。サウジアラビアには特定の条件下でわずかに優位があると分析し、市場価値や個人技の差はあってもスペインを苦しめる可能性も指摘した。

さらに、サウジアラビア代表の長所と短所、北米で開催される大会で歴史を刻むカボヴェルデ代表の展望も語った。以下 、インタビュー全文：