『The Athletic』によると、スペインの研究者オルテア氏は、新種の海洋軟体動物にカーボベルデ代表GKヴォジーニャの名を付けた。この「Aldisa vozinhai」は体長約4mmの赤いウミウシで、オルテア氏の著書『Historias de la Bioadversidad（生物多様性の物語）』で初めて記載された。

キューバ・ハバナ近郊とグアドループ沖のカリブ海で発見された。オルテア氏は、ヴォジーニャがW杯でスペインを相手に7セーブしてMOMに選ばれたことに敬意を表し、出版時期を大会に合わせていた。 このオマージュはサッカーと海洋生物学を結びつけ、キャリア晩年のヴォジーニャの活躍を称えている。