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カーボベルデのワールドカップ英雄「ヴォジーニャ」にちなむ新種
ワールドカップでの活躍にインスピレーションを得た科学分野の栄誉
『The Athletic』によると、スペインの研究者オルテア氏は、新種の海洋軟体動物にカーボベルデ代表GKヴォジーニャの名を付けた。この「Aldisa vozinhai」は体長約4mmの赤いウミウシで、オルテア氏の著書『Historias de la Bioadversidad（生物多様性の物語）』で初めて記載された。
キューバ・ハバナ近郊とグアドループ沖のカリブ海で発見された。オルテア氏は、ヴォジーニャがW杯でスペインを相手に7セーブしてMOMに選ばれたことに敬意を表し、出版時期を大会に合わせていた。 このオマージュはサッカーと海洋生物学を結びつけ、キャリア晩年のヴォジーニャの活躍を称えている。
- AFP
オルテアが「ヴォジーニャ」という名前を選んだ理由
オルテア氏は、カーボベルデへの感謝を込めて新種に名前を付けた。同氏は2023年に「環境功労勲章」を受章しており、同国と深い関係にある。その縁が、代表チームのベテランGKの名を新種に冠する決め手となった。
オルテア教授がサッカー選手に敬意を表したのはこれが初めてではなく、2019年にはレアル・マドリードやコスタリカ代表でプレーした元GKケイラー・ナバスにちなんで、新たに発見した微小な海産巻貝の種に名前を付けている。
ピッチ内外での素晴らしい功績
ヴォジーニャのワールドカップでの活躍は世界的な名声をもたらした。40歳12日で自国初出場の最年長選手となり、カーボベルデ、モルドバ、スロバキア、キプロス、ポルトガルでプレーしたキャリアに新たなマイルストーンを刻んだ。
大会中、彼のインスタフォロワーは初戦前の5万人から現在2850万人に急増し、大会の注目株であることを示した。
- Getty Images Sport
歴史的な大会を糧に
ヴォジーニャはカーボベルデのワールドカップ全4試合に出場。サウジアラビア戦では無失点でチームをベスト32に導いた。アルゼンチンとの延長戦（3－2で敗北）でも7セーブを記録。この科学的な称賛により、彼の活躍はサッカーを超え、スポーツ史と科学史に名を残すだろう。
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