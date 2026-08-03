ワールドカップで、後に優勝するスペインを無得点に抑えたボジーニャのパフォーマンスは、その名声を一気に押し上げ、SNSで数千万人のフォロワー獲得につながった。チリサッカー連盟は、彼が「ボジーニャ」という愛称を背負ってプレーできるよう、ユニフォーム規定を特別に改定した。リーグ首位のクラブに加わるこのGKの加入は、タイトル獲得を後押しし、来季のコパ・リベルタドーレスに向けた大陸での野心を強めるものと期待されている。

AP通信に対し、クラブサポーターのマルコス・アントニオ・バレーラは期待を口にした。「興奮している。もしコロコロがタイトルを獲れば、来年はコパ・リベルタドーレスがある。それはチリ全体、そして南米全体にとって、すべてをさらにエキサイティングなものにする」

一方、別のサポーターであるセバスティアン・パレデスも期待を語った。「コロコロ・ファミリーとチリ全体が心待ちにしている。今の彼には、才能、献身、ハードワーク、責任感、そしてファンの心をつかむことで、コロコロで自分の居場所を勝ち取る必要がある。素晴らしい補強となり、チリの存在感を高めてくれることを願っている」