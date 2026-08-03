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カーボベルデのワールドカップ英雄ヴォジーニャ、ついにコロコロ移籍完了へチリ到着
ベテランGKがサンティアゴに到着
コロコロは7月24日、ポルトガル2部のシャヴェスから、ボジーニャの名で知られる40歳GKジョシマール・エボラ・ジアスの加入を正式発表した。しかし、書類上の問題と個人的な事情が相次ぎ、到着は3度にわたって遅延。これによりクラブ首脳陣の間で懸念が高まっていた。ベテランGKは最終的に日曜夜、サンティアゴ空港に到着。旗や横断幕、太鼓を持った何百人もの熱狂的なサポーターに出迎えられた。
- ZUMA Press Wire
ヴォジーニャ、新たなサポーターにあいさつ
チリに到着したカーボベルデの2026年ワールドカップの英雄は、自身の到着を待ち続けた忠実なコロコロのサポーターが示した忍耐に感謝を表した。
チリの地元記者の報道によると、ヴォジーニャは喜びを次のように語った。「ここに来ることができてとてもうれしい。そして、僕を待つ間に辛抱強くいてくれたファンに感謝したい。モヌメンタル・スタジアムで会おう」
国内タイトルとコパ・リベルタドーレス制覇が目標
ワールドカップで、後に優勝するスペインを無得点に抑えたボジーニャのパフォーマンスは、その名声を一気に押し上げ、SNSで数千万人のフォロワー獲得につながった。チリサッカー連盟は、彼が「ボジーニャ」という愛称を背負ってプレーできるよう、ユニフォーム規定を特別に改定した。リーグ首位のクラブに加わるこのGKの加入は、タイトル獲得を後押しし、来季のコパ・リベルタドーレスに向けた大陸での野心を強めるものと期待されている。
AP通信に対し、クラブサポーターのマルコス・アントニオ・バレーラは期待を口にした。「興奮している。もしコロコロがタイトルを獲れば、来年はコパ・リベルタドーレスがある。それはチリ全体、そして南米全体にとって、すべてをさらにエキサイティングなものにする」
一方、別のサポーターであるセバスティアン・パレデスも期待を語った。「コロコロ・ファミリーとチリ全体が心待ちにしている。今の彼には、才能、献身、ハードワーク、責任感、そしてファンの心をつかむことで、コロコロで自分の居場所を勝ち取る必要がある。素晴らしい補強となり、チリの存在感を高めてくれることを願っている」
- Anadolu Agency
メディカルチェックの日程とトレーニングセッション
ヴォジーニャは月曜日にメディカルチェックを受け、その後、延長オプション付きの6カ月契約にサインする予定だ。延長オプションはさらに12カ月となっている。コロコロの首脳陣は火曜日、GKを公式にお披露目し、その後に初練習を行う計画だ。この補強により、シーズン後半の重要な試合を前に、クラブのチリ1部リーグ首位での優位がさらに強固になると見込まれている。
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