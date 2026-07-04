「カーボベルデが勝った！」ポルトガルのスターは、ワールドカップの弱小国が道義的勝利を収めたことを受け、アルゼンチン戦の結果は重要ではないと語った。

ノックアウトステージを控えたポルトガル代表合宿地で、セメドはカーボベルデの快進撃をまず強調した。カーボベルデにルーツを持つDFは、現世界王者を追い詰めた試合を目の当たりにした。

「私はこの大会を熱心に追ってきましたが、昨日の結果にかかわらず、カーボベルデは勝者として輝いたと思います」と、セメドは祖先の故郷への心温まる賛辞を述べた。「彼らは素晴らしい戦いを繰り広げ、ポルトガルと同様に、小さな国でありながら計り知れない実力を備えていることを証明しました。大会を通じて彼らが示した信念は信じられないほどでした。彼らが私たちを代表してくれた姿に心から喜びを感じています。彼らを祝福するとともに、すべてに感謝したいと思います」