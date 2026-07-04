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「カーボベルデが勝った！」ポルトガルのスターは、ワールドカップの弱小国が道義的勝利を収めたことを受け、アルゼンチン戦の結果は重要ではないと語った。
セメドがブルー・シャークスの闘志を称賛
ノックアウトステージを控えたポルトガル代表合宿地で、セメドはカーボベルデの快進撃をまず強調した。カーボベルデにルーツを持つDFは、現世界王者を追い詰めた試合を目の当たりにした。
「私はこの大会を熱心に追ってきましたが、昨日の結果にかかわらず、カーボベルデは勝者として輝いたと思います」と、セメドは祖先の故郷への心温まる賛辞を述べた。「彼らは素晴らしい戦いを繰り広げ、ポルトガルと同様に、小さな国でありながら計り知れない実力を備えていることを証明しました。大会を通じて彼らが示した信念は信じられないほどでした。彼らが私たちを代表してくれた姿に心から喜びを感じています。彼らを祝福するとともに、すべてに感謝したいと思います」
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カーボベルデに感嘆するレジェンドたち
セメドの感想は、サッカー界の重鎮たちの声とも重なる。元スウェーデン代表FWズラタン・イブラヒモビッチは、弱小チームが南米の巨人を倒す寸前まで迫る姿に感動し、涙が出そうになったと語った。「ブルー・シャークス」は90分間アルゼンチンと互角に戦い、延長終盤にようやく敗れた。
ティエリ・アンリも敗戦にもかかわらず「このチームは世界中のサポーターの心を掴んだ」と称えた。リオネル・メッシも「序盤から規律と強さを見せた相手に対し、主導権を維持するのが難しかった」と語った。
- AFP
注目はイベリア半島の対決へ
カーボベルデの活躍を称えつつ、セメドはポルトガルがスペインと戦うベスト16の試合に集中している。フェネルバフチェでプレーするこのディフェンダーは、自身が「待ちに待った決勝戦」と呼ぶ一戦で、ロベルト・マルティネス監督率いるチームのためならどんな役割でも果たすと強調した。
「代表のためにどんな形でも貢献できるよう、今まさに扉を叩いている。10分でも30分でも90分でも、重要なのはポルトガルが勝ち残り、できるだけ遠くへ進めるよう全員がベストを尽くすことだ」とサイドバックは語った。「我々は質が高く層の厚いチームで、誰もがステップアップする準備ができている。 ゴンサロ・ラモスが好例だ。出場時間は少なかったが、彼は全力を尽くし、チームに欠かせない存在になった。重要なのは個人ではなくチーム。皆が自分の役割を果たす準備はできている」
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ヤマルの脅威を無力化
スペイン戦でポルトガルは10代のスター、ラミン・ヤマルと対戦する。セメドは18歳のヤマルに計り知れない「潜在能力」があるとしつつも、スペイン代表の選手層の厚さを考えれば彼だけに注目するのは誤りだと警告した。
「ヤマルは特別な才能で、潜在能力も恐ろしい。だがポルトガルは視野を狭めてはいけない。マルティネス監督のチームが彼にばかり気を取られれば、試合開始から交代選手まで、試合を決める選手が多いスペインに粉砕される」とセメドは語った。
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