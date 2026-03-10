カーニー・チュクウェメカが、驚くべきことに、イングランドから、元マンチェスター・ユナイテッドの監督が指導する国へと忠誠を移した。

22歳のミッドフィルダーは、生まれ故郷であるオーストリア代表としてプレーするため、イングランド代表からの離脱を決断した。ノーサンプトンで育ち、U-17からU-20までイングランド代表のユースチームでキャリアを積んできた元チェルシーの選手は、方向転換を選択した。

この移籍はFIFAによって正式に承認され、イングランドサッカー協会（FA）との長年の関係に終止符が打たれた。チュクウェメカのイングランド代表最後の関与は2023年のU-21招集だったが、負傷のため出場は叶わなかった。