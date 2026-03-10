(C)Getty Images
カーニー・チュクウェメカが、驚くべきことに、イングランドから、元マンチェスター・ユナイテッドの監督が指導する国へと忠誠を移した。
ドルトムントのスター選手が出身国を選択
22歳のミッドフィルダーは、生まれ故郷であるオーストリア代表としてプレーするため、イングランド代表からの離脱を決断した。ノーサンプトンで育ち、U-17からU-20までイングランド代表のユースチームでキャリアを積んできた元チェルシーの選手は、方向転換を選択した。
この移籍はFIFAによって正式に承認され、イングランドサッカー協会（FA）との長年の関係に終止符が打たれた。チュクウェメカのイングランド代表最後の関与は2023年のU-21招集だったが、負傷のため出場は叶わなかった。
ラングニックが主要な補強を獲得
この移籍は、今夏のワールドカップを控えたラングニック監督のチームに大きな戦力補強をもたらす。元マンチェスター・ユナイテッド暫定監督は中盤の平均年齢引き下げを強く望んでおり、チュクウェメカの加入はデビッド・アラバやマルセル・ザビッツァーといったベテラン選手を補完する有望な若手選手を提供する。
彼は早ければ今月末にもシニア代表デビューを果たす可能性がある。オーストリア代表は3月27日にガーナ、3月31日に韓国と対戦する予定であり、ドルトムント所属のこの選手がラングニック監督のハイプレス戦術に順応するための絶好の機会となるだろう。
ブンデスリーガの新章
チュクウェメカの代表選出は、クラブレベルでの安定感の定着を反映している。チェルシーでは出場機会を得られずにいたが、ローン移籍で成功を収めた後、2025年8月にドルトムントへ2400万ポンドでの完全移籍を果たした。
シグナル・イドゥナ・パークでは確かな存在感を示し、全大会通算30試合で5得点を記録している。オーストリアにとっての獲得はイングランドにとっての損失だ。チュクウェメカは、ドイツ代表の招集を最近断った二重国籍のポール・ワナーと同様に、欧州の伝統的強豪からの呼び出しを待つのではなく、オーストリア代表への忠誠を宣言したのである。
ワールドカップの準備が始まる
このミッドフィルダーの現在の目標は、今夏のワールドカップ本大会での先発出場権を確保することだ。オーストリアはグループJでヨルダン、アルジェリア、そして前回優勝国のアルゼンチンと同組となり、厳しい戦いが予想される。
しかしその前に、チュクウェメカはドルトムントでシーズンを力強く締めくくるべく奮闘する。BVBは現在ブンデスリーガで25試合55ポイントの2位につけており、首位バイエルン・ミュンヘンに11ポイント差をつけられている。チームは土曜日のリーグ戦アウクスブルク戦に向け準備を進めている。
