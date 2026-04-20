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「カードゲームの達人の顔」――チェルシーは、マンチェスター・ユナイテッド移籍が噂されるプレイメーカー、コール・パーマーが「輝きを失った」として、彼の移籍説を懸念すべきだと指摘された
巨額の支出だったが、今後の移籍市場では何が起こるだろうか？
2025年のカンファレンスリーグとクラブワールドカップ制覇へ巨費が投じられた。タイトルをもたらしたエンツォ・マレスカは1月に解任され、リアム・ローゼニオールが後任となった。
しかし、彼は厳しい状況で結果を残せず、チームはチャンピオンズリーグ圏から7ポイント離された。来季も欧州トップレベルで戦えない場合、複数選手が移籍を検討する可能性がある。
W杯制覇のフェルナンデスはマドリードのビッグクラブへの移籍を希望し、すでに話題になっている。イングランド代表のパーマーは幼少期からマンチェスター・ユナイテッドのファンであり、古巣復帰が噂される。
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パーマーとフェルナンデスは今夏チェルシーを去るか？
主力選手たちが現在の環境に不満を抱いているように見える中、チェルシーは退団の噂を懸念すべきかとの問いに、元ブルーズのスター選手パーカーは（Spreadex Sports提供による）GOALの独占インタビューで次のように語った。「その点については100％懸念すべきだ。選手たちは、クラブの運営の仕方や、あの環境下でプレーすることを、おそらく望んでいないのだろう。
「僕だって同じだろうね。サッカークラブと契約するとき、それは監督が好きだからだ。僕は『監督のプロジェクトが好きだ』なんて現代的な言い回しを信じない。 そんなのは馬鹿馬鹿しい。聞こえはいいが、要はクラブでプレーしたいから監督が好きなんだ。君を説得したのは監督で、フットボールディレクターではない。印象づけたいのも監督だ。
問題は、多くの監督に実質的な発言権がないことだ。彼らはそれに慣れきっているが、内心「これはおかしい」と感じている。前任のマレスカ監督が語ったことが今、実を結びつつある。
1億ポンドの選手（フェルナンデス）が移籍を望み、頼れるコール・パーマーも急激に調子を落としている。彼はエネルギーを使い果たし、活気がなく、顔は賭博師のようだ。以前はチームメイトを生かすプレーをしていたが、今はチャンスを作れず、一人で奮闘しているだけだ。 その感覚を失った。噂が立つのは当然だ」
ブルーコはチェルシーにとっての問題なのか？
パーカーはチェルシーのチームとしてどこが間違っているかについて次のように付け加えた。「その点については懸念すべきだ。サッカークラブとその背後にいる企業に何が起きているのか。彼らは自分たちと自分の行動を見つめ直すべきだ。
以前も言ったように、サッカーはもはや単なるビジネスではなく、その頂点に立っている。私はそこを金を稼ぐ場と見ている。
チェルシーがその先駆けだが、トッテナムなど他のクラブも同じで、問題はトップにある。この状況が許される限り、続くだろう。
「優れた選手はたくさんいるが、監督に発言権がない現在のクラブ運営のせいでチャンスを逃している。それでも関わりたくて受け入れるなら、自分を過小評価しているのかもしれない。」
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ローゼニオールは期待に応え、売上減を防げるか？
就任からわずか22試合で去就が取り沙汰されているロゼニオールは、フランス・ストラスブールでの役職から引き抜かれた経緯から、ブルーコ・オーナーグループの“操り人形”と見なされている。
彼は取締役会、サポーター、選手たちの期待に応えられることを証明しなければならない。できなければ、フェルナンデスやパーマーなどの主力選手が次の移籍市場でチームを去る可能性が高い。