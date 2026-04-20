「カードゲームの達人の顔」――チェルシーは、マンチェスター・ユナイテッド移籍が噂されるプレイメーカー、コール・パーマーが「輝きを失った」として、彼の移籍説を懸念すべきだと指摘された

主力選手たちが現在の環境に不満を抱いているように見える中、チェルシーは退団の噂を懸念すべきかとの問いに、元ブルーズのスター選手パーカーは（Spreadex Sports提供による）GOALの独占インタビューで次のように語った。「その点については100％懸念すべきだ。選手たちは、クラブの運営の仕方や、あの環境下でプレーすることを、おそらく望んでいないのだろう。

「僕だって同じだろうね。サッカークラブと契約するとき、それは監督が好きだからだ。僕は『監督のプロジェクトが好きだ』なんて現代的な言い回しを信じない。 そんなのは馬鹿馬鹿しい。聞こえはいいが、要はクラブでプレーしたいから監督が好きなんだ。君を説得したのは監督で、フットボールディレクターではない。印象づけたいのも監督だ。

問題は、多くの監督に実質的な発言権がないことだ。彼らはそれに慣れきっているが、内心「これはおかしい」と感じている。前任のマレスカ監督が語ったことが今、実を結びつつある。

1億ポンドの選手（フェルナンデス）が移籍を望み、頼れるコール・パーマーも急激に調子を落としている。彼はエネルギーを使い果たし、活気がなく、顔は賭博師のようだ。以前はチームメイトを生かすプレーをしていたが、今はチャンスを作れず、一人で奮闘しているだけだ。 その感覚を失った。噂が立つのは当然だ」