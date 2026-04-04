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カーティス・ジョーンズは、モハメド・サラーがリヴァプールを去るのを目の当たりにするのは「つらい」と認め、この移籍するスター選手から「多くのことを学んだ」と語った。
伝説の人物が別れを控えている
リヴァプールのMFジョーンズは、サラーがアンフィールドを去る準備をしている姿を見るのは「つらい」と認め、サラーがサポーターに向けて送った感動的な別れのメッセージを振り返りつつ、このエジプト人スターから「多くのことを学んだ」と明かした。
サラーはサポーターに向けた感動的なメッセージの中で退団の決意を表明し、ジョーンズがリヴァプールでトップチームデビューを果たす前から続いていた同クラブでのキャリアに幕を下ろした。
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ジョーンズはエジプト王の影響について振り返る
ジョーンズは、これほど影響力のある選手を失ったことに対するロッカールームの心情を垣間見せた。サラーが記録を塗り替えていく中で頭角を現してきたこのミッドフィルダーは、去りゆくスターが築き上げたプロとしての基準を真っ先に称えた。
「ファンとしての気持ちも込めて言いますが、このクラブにすべてを捧げてきたモのような選手が去っていくのを見るのは、明らかに辛いことです」とジョーンズはTNTに語った。「彼が自ら打ち立て、更新してきた記録……彼の歩みに寄り添い、彼がどれほど懸命に努力してきたかを目の当たりにできたことは、喜びでした。 皆はいつも、モがゴールを決めたりアシストしたり、興奮する瞬間をもたらす姿を見ている。選手として、私は彼がジムでどれほど懸命にトレーニングし、自分自身や身体、回復管理にどれほど気を配り、さらにそれ以上の努力を重ねているかを目の当たりにしてきた。彼から多くのことを学び、吸収してきた。私はモのような体格ではないが、彼と同じマインドセットを持てるよう努めている。」
伝説の選手に、おとぎ話のような結末を
サラーのアンフィールドでのキャリアの終盤が近づく中、注目は彼がさらなるタイトルを手にしてクラブを去れるようにすることへと移っている。リヴァプールは「浮き沈みの激しい」シーズンを過ごしてきたが、このミッドフィルダーは、クラブで成し得る限りのすべてを成し遂げた彼にふさわしい送別を贈るべく、チームが決意を固めていると強調する。
ロビー・ファウラーから、サラーが勝者として去れるようにしたいかと尋ねられたジョーンズは、「100パーセントそうだ」と答えた。 「モ（サラー）もそれを望んでいると思う。彼は、彼がいつも僕らを支えてくれたのと同じように、僕らが常に彼を支えていることを知っている。今シーズンは浮き沈みがあったが、最高の形で締めくくりたい。強豪相手との試合が立て続けに控えているのは分かっているが、もちろん僕らはファンのため、チームのため、そして特に今のモのために、常にベストを尽くすつもりだ。」
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今シーズンのサラーの成績は、34試合で10ゴール9アシストと依然として立派なものだが、リヴァプールがプレミアリーグ優勝を果たしたシーズンに見せた桁外れの活躍と比べると、わずかに落ち込んでいる。昨シーズン、彼は驚異的な29ゴール18アシストを記録し、イングランドのトップリーグ史上最高の選手の一人としての地位を確固たるものにした。
成績がわずかに低下したとはいえ、ジョーンズは彼のレガシーが確固たるものであると信じている。「僕は彼が成し遂げたことを参考にしようとしているし、彼から多くのことを学んだ。彼はレジェンドとして去り、成し得ることはすべて成し遂げた。彼の今後の活躍を祈っている」とジョーンズは付け加えた。今のところ、リヴァプールはサラー時代の幕を最高の形で閉じるべく、厳しい試合日程を乗り切ることに集中している。