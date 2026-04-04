カーティス・ジョーンズは、モハメド・サラーがリヴァプールを去るのを目の当たりにするのは「つらい」と認め、この移籍するスター選手から「多くのことを学んだ」と語った。

ジョーンズは、これほど影響力のある選手を失ったことに対するロッカールームの心情を垣間見せた。サラーが記録を塗り替えていく中で頭角を現してきたこのミッドフィルダーは、去りゆくスターが築き上げたプロとしての基準を真っ先に称えた。

「ファンとしての気持ちも込めて言いますが、このクラブにすべてを捧げてきたモのような選手が去っていくのを見るのは、明らかに辛いことです」とジョーンズはTNTに語った。「彼が自ら打ち立て、更新してきた記録……彼の歩みに寄り添い、彼がどれほど懸命に努力してきたかを目の当たりにできたことは、喜びでした。 皆はいつも、モがゴールを決めたりアシストしたり、興奮する瞬間をもたらす姿を見ている。選手として、私は彼がジムでどれほど懸命にトレーニングし、自分自身や身体、回復管理にどれほど気を配り、さらにそれ以上の努力を重ねているかを目の当たりにしてきた。彼から多くのことを学び、吸収してきた。私はモのような体格ではないが、彼と同じマインドセットを持てるよう努めている。」